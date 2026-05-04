English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kallakurichi Election Result 2026:  கள்ளக்குறிச்சி (Kallakurichi) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 07:06 AM IST
  • கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் 2026
  • கள்ளக்குறிச்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
  • கள்ளக்குறிச்சி வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை

Trending Photos

மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
camera icon13
horoscope
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
camera icon6
TN Assembly Election
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
camera icon7
TN Weather
கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கள்ளக்குறிச்சி தமிழக சட்டமன்றத்தின் 80 தொகுதியாகும். விழுப்புரம் மாவட்டத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு, 2019-ம் ஆண்டு கள்ளக்குறிச்சி என்ற மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த மாவட்டம், சேலம் முதல் சென்னை வரையிலான தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் 79-ன் நடுவில் அமைந்துள்ளது. கள்ளக்குறிச்சி ஒரு வளர்ந்து வரும் விவசாய மாவட்டமாகும். இந்த ஊரில் சிறிய மற்றும் பெரிய அளவிலான 10-க்கும் மேற்பட்ட நவீன அரிசி பதப்படுத்தும் ஆலைகள் உள்ளன. ஜவுளி, ஆபரணங்கள் மற்றும் விவசாயத் தீவனங்கள் ஆகியவை முக்கிய வணிகங்களாகும். 

Add Zee News as a Preferred Source

கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

கள்ளக்குறிச்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

விசிக (VCK): கே. மாலதி (திமுக கூட்டணி)

அதிமுக (ADMK): எஸ். ராஜீவ் காந்தி

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஆர். நாகம்மாள்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): அருள் விக்னேஷ் 

கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,81,582

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,38,968

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,42,546

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 68

கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.77% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

கள்ளக்குறிச்சி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எம். செந்தில் குமார்  (அதிமுக) - 1,10,643 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: கே.ஐ. மணிரத்தினம் (காங்கிரஸ்) (திமுக கூட்டணி) - 84,752 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: திராவிட முத்தமிழ்செல்வி (நாதக) - 16,474 வாக்குகள்

கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் 78.36% வாக்குகள் பதிவாகின.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சங்கராபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Kallakurichi ResultKallakurichi DistrictDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News