தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கள்ளக்குறிச்சி தமிழக சட்டமன்றத்தின் 80 தொகுதியாகும். விழுப்புரம் மாவட்டத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு, 2019-ம் ஆண்டு கள்ளக்குறிச்சி என்ற மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த மாவட்டம், சேலம் முதல் சென்னை வரையிலான தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் 79-ன் நடுவில் அமைந்துள்ளது. கள்ளக்குறிச்சி ஒரு வளர்ந்து வரும் விவசாய மாவட்டமாகும். இந்த ஊரில் சிறிய மற்றும் பெரிய அளவிலான 10-க்கும் மேற்பட்ட நவீன அரிசி பதப்படுத்தும் ஆலைகள் உள்ளன. ஜவுளி, ஆபரணங்கள் மற்றும் விவசாயத் தீவனங்கள் ஆகியவை முக்கிய வணிகங்களாகும்.
கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
கள்ளக்குறிச்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
விசிக (VCK): கே. மாலதி (திமுக கூட்டணி)
அதிமுக (ADMK): எஸ். ராஜீவ் காந்தி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஆர். நாகம்மாள்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): அருள் விக்னேஷ்
கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,81,582
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,38,968
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,42,546
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 68
கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.77% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கள்ளக்குறிச்சி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எம். செந்தில் குமார் (அதிமுக) - 1,10,643 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கே.ஐ. மணிரத்தினம் (காங்கிரஸ்) (திமுக கூட்டணி) - 84,752 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: திராவிட முத்தமிழ்செல்வி (நாதக) - 16,474 வாக்குகள்
கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் 78.36% வாக்குகள் பதிவாகின.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
