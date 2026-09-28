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கனிம வளங்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களுக்கு இறுதி எச்சரிக்கை!

Kallakurichi News : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கனிமம் எடுத்துச்செல்லும் வாகனங்களில் 30.09.2026க்குள் GPS கருவியை பொருத்தி பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 28, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:50 PM IST
கனிம வளங்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களுக்கு இறுதி எச்சரிக்கை!
Image Credit: Kallakurichi News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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