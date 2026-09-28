/கனிம வளங்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களுக்கு இறுதி எச்சரிக்கை!

Kallakurichi News : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கனிம வளங்கள் கடத்தப்படுவதைத் தடுக்கவும், அவற்றின் போக்குவரத்தை முறைப்படுத்தவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தீவிர கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, மாவட்டத்தில் இயங்கி வரும் குவாரிகள் மற்றும் கனிம சேமிப்பு இருப்புக்கிடங்குகளிலிருந்து கனிமங்களை ஏற்றிச் செல்லும் அனைத்து கனரக மற்றும் சரக்கு வாகனங்களிலும் குறிப்பிட்ட தரத்திலான GPS கண்காணிப்புக் கருவிகளைப் பொருத்துவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
கனிமங்களை எடுத்துச் செல்லும் வாகனங்களில் மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட AIS-140 (Automotive Industry Standard 140) அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அதிநவீன தரநிலையிலான ஜிபிஎஸ் கருவிகளைப் பொருத்த வேண்டும். அத்துடன், அக்கருவிகளைத் தமிழ்நாடு அரசின் கனிம மேலாண்மை இணையப் பயன்பாடான MiMaS (Minerals Management System) Portal உடன் முழுமையாக ஒருங்கிணைத்து பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும்.
இப்பணியை மேற்கொள்வதற்காக ஏற்கனவே 31.08.2026 வரை கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், மாவட்டத்தில் இதுவரை 676 வாகனங்கள் MiMaS இணையதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அவற்றில் வெறும் 50 வாகனங்களில் மட்டுமே ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தப்பட்டு இணையதளத்துடன் வெற்றிகரமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
வாகனங்களில் ஜிபிஎஸ் பொருத்தும் பணியின் மந்தநிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, கடந்த 18.09.2026 அன்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பத்மஜா அவர்களின் தலைமையில் முக்கிய ஆய்வுக் கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்றது. இதில் மாவட்டத்திலுள்ள குவாரி உரிமையாளர்கள், கனிம சேமிப்பு இருப்புக்கிடங்கு நிர்வாகிகள் மற்றும் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கப் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர். இக்கூட்டத்தில், இதுவரை ஜி.பி.எஸ் பொருத்தாத அனைத்து வாகனங்களிலும் தாமதமின்றி உடனடியாகக் கருவிகளைப் பொருத்தி இணையதள ஒருங்கிணைப்பை முடிக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் திட்டவட்டமாக அறிவுறுத்தினார்.
வாகன உரிமையாளர்களுக்கு இறுதி வாய்ப்பாக 30.09.2026 வரை காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் 01.10.2026 முதல், AIS-140 தரத்திலான GPS பொருத்தப்பட்டு MiMaS தளத்தில் முறையாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனங்களுக்கு மட்டுமே கனிமங்களை ஏற்றிச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்படும். ஜி.பி.எஸ் பொருத்தப்படாத அல்லது இணையதளத்துடன் இணைக்கப்படாத வாகனங்களில் எந்தவொரு கனிமத்தையும் ஏற்றவோ அல்லது எடுத்துச் செல்லவோ திட்டவட்டமாக அனுமதி மறுக்கப்படும்.
மாவட்ட நிர்வாகத்தின் எச்சரிக்கையை மீறிச் செயல்படுவோர் மீது தமிழ்நாடு கனிம விதிகளின்படி கடுமையான நடவடிக்கைகள் பாயும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது:
அனுமதியற்ற போக்குவரத்து: ஜிபிஎஸ் கருவி இன்றியோ, MiMaS இணைப்பின்றியோ கனிமங்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள் உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்யப்படும்.
ஆவணங்கள் இல்லாமை மற்றும் அதிக பாரம்: உரிய வழித்தடச் சான்றிதழ்கள் இன்றியும், அனுமதிக்கப்பட்ட எடை வரம்பிற்கு அதிகமாக கனிமங்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள் மீது அபராதத்துடன் கூடிய குற்றவியல் வழக்குப் பதிவு செய்யப்படும்.
உரிமம் பெறாத கிடங்குகள்: மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் உரிய பதிவுச் சான்றிதழ் பெறாமல் சட்டவிரோதமாக இயங்கி வரும் கனிம சேமிப்புக் கிடங்குகள் மற்றும் கல்குவாரி/கிரஷர் யூனிட்டுகள் கண்டறியப்பட்டு, உடனடியாக மூடி முத்திரையிடப்படும்.
எனவே, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து குவாரி, இருப்புக்கிடங்கு மற்றும் வாகன உரிமையாளர்கள் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளைத் தவிர்க்கும் வகையில், 30.09.2026-க்குள் தங்களது வாகனங்களில் ஜிபிஎஸ் கருவியைப் பொருத்திப் பதிவுப் பணிகளை விரைந்து முடித்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.