/கல்பாக்கம் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: தவெக அரசை சாடிய கனிமொழி!

ஜூன் 23ஆம் தேதி, (நேற்று) இரவு காரைத்திட்டு கிராமத்தில்தான் இந்த சோக சம்பவமானது நிகழ்ந்திருக்கிறது. இந்த பகுதியில் வசிக்கும் 14 வயது சிறுமி ஒருவர் தன் வீட்டில் கழிப்பறை வசதி இல்லாததால், நள்ளிரவில் இயற்கை உபாதை கழிப்பதற்காக வீட்டின் அருகே இருக்கும் விளைநிலப்பகுதிக்கு சென்றிருக்கிறார். அப்போது, அதே பகுதியை சேர்ந்த இரு இளைஞர்கள் அந்த சிறுமியை பின் தொடர்ந்து சென்றதாக தெரிகிறது.
தனியார் பொறியியல் கல்லூரி மாணவரான மகேஸ்வரன் மற்றும் அதே பகுதியை சேர்ந்த அஜய் உள்ளிட்டோர்தான் அந்த சிறுமியை கடத்தியதாக போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். இவர்கள் இருவரும் அந்த சிறுமியை மிரட்டி, சத்தம் போட விடாமல் இருக்க வாயில் துணியை வைத்து திணித்து வலுக்கட்டாயமாக மகேஸ்வரனின் மொட்டை மாடிக்கு தூக்கிச்சென்று, சிறுமியை கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செய்துள்ளனர். இவர்களிடமிருந்து சிறுமி தப்பிக்க முயன்ற போது, அவர்கள் அவரை மரக்கட்டையால் தாக்கி இருக்கின்றனர்.
சிறுமி நீண்ட நேரம் ஆகியும் வீடு திரும்பாததால், அவருடைய தந்தை பதற்றமடைந்து தேடியிருக்கிறார். பின்னர், மகேஸ்வரனின் மொட்டை மாடியில் தன் மகள் மயங்கிய நிலையில் இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். பின்னர் சிறுமி, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
தந்தை மாமல்லபுரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததையொட்டி சம்மந்தப்பட்ட இரு நபர்களையும்ம் போலீசார் கைது செய்தனர். இவர்கள் மீது போக்சோ உள்ளிட்ட பல கடுமையான சட்ட வழக்குகள் பாய்ந்துள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்து கனிமொழி எம்.பி தன் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார். அதில், “கல்பாக்கம் அருகே சமூகவிரோதிகளால் 14 வயது சிறுமி கடத்திச் செல்லப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட செய்தியும், கோவை - சுகுணாபுரத்தில் கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்ட இளம்பெண் ஒருவரின் சடலம் மீட்கப்பட்ட செய்தியும் அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அளிக்கின்றன.
கல்பாக்கம் அருகே சமூகவிரோதிகளால் 14 வயது சிறுமி கடத்திச் செல்லப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட செய்தியும், கோவை - சுகுணாபுரத்தில் கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்ட இளம்பெண் ஒருவரின் சடலம் மீட்கப்பட்ட செய்தியும் அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அளிக்கின்றன.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) June 24, 2026
குழந்தைகள் மற்றும்…
குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைச் சம்பவங்கள் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு அதிகரித்துள்ள நிலையில், அதற்குப் பொறுப்பேற்காமல், அனைத்திற்கும் திமுகவின் மீது பழி போடுவதில் மட்டுமே குறியாகவுள்ளது, தவெக அரசு.
இத்தனை ஆண்டுகளாக திரைப்படங்களில் தொடங்கி பல்வேறு தளங்களிலும் பெண்களுக்கு எதிராகக் கலாச்சார வகுப்பெடுத்தவர்களும், பெண்கள் மீதான வன்முறைகளுக்கு அவர்களே காரணம் என்றவர்களும், சுய ஒழுக்கம் இச்சமூகத்தில் ஆண்களுக்குத் தேவையில்லை என்ற மனநிலை மேலும் வளரவே வழிவகுத்தனர். முதலமைச்சர் திரு. விஜய் அவர்களும் தனது திரைப்படங்கள் மூலமாகவும் அதைத் தானே சொன்னார்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.