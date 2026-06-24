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கல்பாக்கம் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: தவெக அரசை சாடிய கனிமொழி!

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கல்பாக்கம் அருகே 14 வயது சிறுமி ஒருவரை, கடத்தி கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து, கனிமொழி எம்.பி வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. 

Written ByYuvashree
Published: Jun 24, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:26 PM IST
கல்பாக்கம் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: தவெக அரசை சாடிய கனிமொழி!
Image Credit: Kalpakkam | xSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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கல்பாக்கம் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: தவெக அரசை சாடிய கனிமொழி!
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