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கல்பாக்கம் பகீர் சம்பவம்: 14 வயது சிறுமியை கடத்தி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை, 2 பேர் கைது

Kalpakkam Sexual Assault: குற்றவாளிகள் இருவரும் சிறுமியை மிரட்டி, சத்தம் போடாமல் இருக்க வாயில் துணியை திணித்து, வலுக்கட்டாயமாக மகேஸ்வரனின் வீட்டு மொட்டை மாடிக்கு கடத்திச் சென்று அங்கு சிறுமியை கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செய்துள்ளனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 24, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:19 PM IST
கல்பாக்கம் பகீர் சம்பவம்: 14 வயது சிறுமியை கடத்தி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை, 2 பேர் கைது
Image Credit: 14 Year Old Gang Raped at Kalpakkam (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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