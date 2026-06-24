/கல்பாக்கம் பகீர் சம்பவம்: 14 வயது சிறுமியை கடத்தி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை, 2 பேர் கைது

கல்பாக்கம்: செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கல்பாக்கம் அருகே 14 வயது சிறுமியை கடத்தி, கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வு (Gang-rape) செய்த கொடூர சம்பவத்தில், பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் உட்பட இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக போக்சோ (POCSO) சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஜூன் 23, செவ்வாய்க்கிழமை இரவு காரைத்திட்டு கிராமத்தில் இச்சோக சம்பவம் நடந்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட 14 வயது சிறுமியின் வீட்டில் கழிப்பறை வசதி இல்லாததால், அவர் நள்ளிரவில் இயற்கை உபாதைக்காக வீட்டின் அருகே உள்ள விளைநிலப் பகுதிக்குச் சென்றுள்ளார். அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இரண்டு இளைஞர்கள் அச்சிறுமியைப் பின்தொடர்ந்து சென்றுள்ளனர்.
இந்த குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டவர்கள் தனியார் பொறியியல் கல்லூரி மாணவரான மகேஸ்வரன் (20) மற்றும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அஜய் (27) என தெரியவந்துள்ளது. இவர்கள் இருவரும் சிறுமியை மிரட்டி, சத்தம் போடாமல் இருக்க வாயில் துணியை திணித்து, வலுக்கட்டாயமாக மகேஸ்வரனின் வீட்டு மொட்டை மாடிக்கு கடத்திச் சென்றுள்ளனர். அங்கு சிறுமியை கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செய்துள்ளனர். அச்சமயம் சிறுமி தப்பிக்க முயன்று எதிர்த்த போது, மிருகத்தனமாக மரக்கட்டையால் அவரது தலையில் தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளனர்.
வெளியே சென்ற மகள் நீண்ட நேரமாகியும் வீடு திரும்பாததால் பதற்றமடைந்த சிறுமியின் தந்தை அவரைத் தேடிச் சென்றுள்ளார். தனது மகளை பல இடங்களில் தேடி அலைந்த அவர் இறுதியாக, மகேஸ்வரனின் வீட்டு மொட்டை மாடியில் சிறுமி மயங்கிய நிலையில் கிடப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
உடனடியாக மீட்கப்பட்ட சிறுமி, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு, தற்போது தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இச்சம்பவம் குறித்து பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தந்தை மாமல்லபுரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் உடனடியாகச் செயல்பட்ட போலீசார், தலைமறைவாக இருந்த மகேஸ்வரன் மற்றும் அஜய் ஆகிய இருவரையும் தேடிப்பிடித்து கைது செய்தனர். இவர்கள் மீது போக்சோ உள்ளிட்ட கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
வீட்டில் கழிப்பறை வசதி இல்லாத காரணத்தால் நள்ளிரவில் வெளியே சென்ற சிறுமிக்கு நேர்ந்த இந்த கொடூர சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.