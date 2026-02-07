திமுகவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி கிடைக்குமா? காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kancheepuram Constituency: காஞ்சிபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியை பொருத்தவரை திமுக, அதிமுகவில் யார் யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்?, தவெகவின் தாக்கம் எந்தளவிற்கு இருக்கும்? என்பதை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 7, 2026, 04:34 PM IST
  • 2016, 2021இல் திமுக வெற்றி
  • அதிமுகவில் பெரியளவு போட்டி இல்லை.
  • தவெகவின் தாக்கமும் இத்தொகுதியில் இருக்கும்.

Kancheepuram Constituency DMK vs AIADMK: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் இன்னும் இரு மாதங்களில் வரும் நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதில் படு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். விருப்ப மனு பெறுதல், வேட்பாளர் நேர்காணல், தேர்தல் வாக்குறுதி தயாரிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளும் மும்முரமாக நடைபெறுகின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

அந்த வகையில், காஞ்சிபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் திமுக, அதிமுக சார்பில் யார் யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என்பது குறித்த தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. அவற்றை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Kancheepuram Constituency: எழிலரசனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா?

காஞ்சிபுரம் சட்டப்பேரவை பெரும்பாலும் திமுகவுக்கு தான் சாதகமாக இருந்து வந்துள்ளது. இப்போது அங்கு திமுகவைச் சேர்ந்த சி.வி.எம்.பி.எழிலரசன் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக உள்ளார். இவர் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டிலும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தார், தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை அடுத்தடுத்து வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் கூட, இவரது செயல்பாடுகளில் திமுக தலைமைக்கு திருப்தி இல்லை என கட்சி வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. திமுக மாணவர் அணியின் செயலாளராக இருந்த இவர் தறபோது கொள்கைப் பரப்புச் செயலாளராக மாற்றப்பட்டது, கட்சி தலைமைக்கு அவர் மீது இருக்கும் அதிருப்தியை வெளிச்சமிட்டு காட்டுகிறது. 

Kancheepuram Constituency: எழிலரசனுக்கு பதில் யார்?

திமுக வட்டாரத்தில் இவருக்கு பொறுப்பு மாற்றப்பட்டது குறித்து கேட்ட போது, கட்சியின் மேலிடம் இவர் மீதான அதிருப்தியால் தான் இப்படி கட்சியில் அவரது போஸ்டிங்கை மாற்றியதாகவும், இது ஏறத்தாழ ஒரு பதவி இறக்கம் போன்றதுதான் என்கின்றனர் விவரம் அறிந்த திமுகவினர். இதனால் இம்முறை எழிலரசனுக்கு சீட் கொடுக்கப்படாது என பேசப்படுகிறது. 

எனவே, திமுகவில் காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் எழிலரசனுக்கு பதில் எம்.எஸ்.சுகுமாருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் தலைமையின் நம்பிக்கையை சம்பாத்திருக்கிறார். கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு மேல் திமுகவில் களப்பணி ஆற்றி வருகிறார், சுகுமார். இவர் காஞ்சிபுரம் தெற்கு மாவட்ட தலைமை திமுக செயற்குழு உறுப்பினராக இருக்கிறார். சுகுமார் அவரது சொந்த செலவில் துணை முதல்வர் பிறந்தநாள் அன்று பல்வேறு நலத்திட்டங்களை வழங்கியது தலைமையின் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது. இவரும் எழிலரசனும் ஒரே சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்றாக உள்ளது.

Kancheepuram Constituency: முட்டிமோதும் யுவராஜ்

காஞ்சிபுரம் திமுக இளைஞரணி அமைப்பாளர் யுவராஜும் அங்கு சீட் வாங்க தொடர்ந்து முயற்சித்து வருவதாகவும் கட்சி வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. இவரது மனைவி மகாலட்சுமிக்கு கடந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் மேயர் பொறுப்பு கிடைத்தது. ஆனால் அந்த பொறுப்பை அவர் திறம்பட கையாளவில்லை என்ற புகாரும் தொடர்ந்து வருகிறது. இதனால், யுவராஜுக்கு அவ்வளவு எளிதில் சீட் கிடைக்காது எனலாம். காஞ்சிபுரம் தொகுதிக்காக திமுகவில் மூன்று பேர் இடையே போட்டாபோட்டி நடைபெற்று வரும் நிலையில், அந்த ரேஸில் மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்றும், திமுக தலைமையின் நம்பிக்கையை பெற்றும் சுகுமார் தான் முன்னிலையில் இருக்கிறார்.

Kancheepuram Constituency: அதிமுகவில் சீனியருக்கு வாய்ப்பு

மறுபுறம், அதிமுகவை பார்த்தால், அங்கு முன்னாள் அமைச்சர் சோமசுந்தரம் போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. திமுகவின் தொடர் ஆதிக்கம் காரணமாக காஞ்சிபுரம் தொகுதிக்கு சீனியர் வேட்பாளரை இறக்க வேண்டும் என்பதில் அதிமுக உறுதியுடன் இருக்கிறது. எனவே அதிமுகவில் பெரிய போட்டியோ குழப்பமோ இல்லை.

Kancheepuram Constituency: தவெகவின் தாக்கம்

விஜய் மேடைக்கு மேடை திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியே என தொடர்ந்து பேசி வந்தாலும், காஞ்சிபுரத்தை பொறுத்தவரை திமுக, அதிமுகவே களத்தில் ஓரளவு அறியப்படுகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் யார் வேட்பாளராக தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்பது இதுவரை உறுதியாக தெரியவில்லை, அனுமானிக்கவும் முடியாது. 

விஜய்யைத் தவிர கட்சியில் வேறு யாரும் சாமானிய மக்களுக்கு பரீட்சையம் இல்லாதவர்களாக உள்ளனர். அனைத்து தொகுதிகளிலும் விஜய் தான் நிற்கிறார் என நினைத்து வாக்களிக்கும்படி விஜய்யும் அவரது கட்சியினரும் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்கள். மேலும், பொது சின்னமான விசிலும் இருக்கிறது. எனவே, தவெகவில் யாரை நிறுத்தினாலும் அது விஜய்க்காக வரும் வாக்குகள் மட்டுமே ஆகும்.

Kancheepuram Constituency: திமுகவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி கிடைக்குமா?

தவெகவில் இந்த எழுச்சியால் திமுக தற்போது இளைஞர்களை தங்கள் வசம் கொண்டுவர பல முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறது. இந்த முறை திமுகவில் இளைஞர்களுக்கு 30 முதல் 40 இடங்கள் நிச்சயம் வேண்டும் என உதயநிதி பிடிவாதமாக இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. விஜய்யும் அரசியல் களத்தில் குதித்திருப்பதால் காஞ்சிபுரம் தொகுதியை மக்கள் ஆதரவு பெற்ற இளைஞரை களமிறக்கி தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாக திமுக கைப்பற்றுமா இல்லையா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

KancheepuramTN Assembly Election 2026DMKTVKAIADMK

