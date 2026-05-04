தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: காஞ்சிபுரம் தமிழக சட்டமன்றத்தின் 37 தொகுதியாகும். காஞ்சிபுரம் தொகுதியின் முதன்மை தொழிலாக கைத்தறி நெசவு விளங்குகிறது. குறிப்பாக இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் காஞ்சிபுரம் பட்டுச் சேலைகள் உலகத்தரம் வாய்ந்தவையாகக் கருத்தப்படுகின்றன.
காஞ்சிபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் காஞ்சிபுரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
காஞ்சிபுரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): நித்யா குமார்
அதிமுக (ADMK): வி. சோமசுந்தரம்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கே.ஏ.பி. வெற்றிசெல்வி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வி. ரஞ்சித் குமார்
காஞ்சிபுரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,78,775
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,34, 909
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,43,829
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 37
காஞ்சிபுரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.08% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
காஞ்சிபுரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: சி.வி.எம்.பி. எழிலரசன் (திமுக) - 1,02,712 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: பி.மகேஷ் குமார் பாமக (அதிமுக கூட்டணி) - 91,117 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: எஸ். சால்டின் (நாதக) - 13,946 வாக்குகள்
காஞ்சிபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் 74.22% வாக்குகள் பதிவாகின.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
உத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ