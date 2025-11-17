English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  காஞ்சி ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் புதிய தங்கத் தேர்: கும்பாபிஷேக ஏற்பாடுகள்

காஞ்சி ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் புதிய தங்கத் தேர்: கும்பாபிஷேக ஏற்பாடுகள்

காஞ்சி ஏகாம்பரநாதருக்காக 25 அடிஉயரமும்,10 அடி அகலமும்,13 அடி நீளத்திலும்,1600 அடி பர்மா தேக்கில் 5 அடுக்குகளுடன்,சுமார் 2டன் தாமிரமும்,அதன் மீது தங்கமுலாமும் பூசப்பட்ட புதிய தங்கத்தேர் உருவாக்கம்

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 17, 2025, 07:04 PM IST
  • புதிய தங்கத் தேர் குறித்த முக்கிய நிகழ்வுகள்
  • டிசம்பர் 8- தங்கத் தேர் ஒப்படைப்பு விழா

காஞ்சி ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் புதிய தங்கத் தேர்: கும்பாபிஷேக ஏற்பாடுகள்

உலகப் பிரசித்திப் பெற்றதும், பஞ்ச பூத ஸ்தலங்களில் மண் ஸ்தலமாக விளங்குவதுமான காஞ்சிபுரம் அருள்மிகு ஸ்ரீ ஏகாம்பரநாதர் கோயிலின் மகா கும்பாபிஷேகம் டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி வெகு விமரிசையாக நடைபெறுகிறது.

இதையொட்டி, பக்தர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க, ஏகாம்பரநாதர் இறைப்பணி அறக்கட்டளையினரால் புதிதாகத் தங்கத் தேர் ஒன்று செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்புதிய தங்கத் தேரின் வெள்ளோட்ட ஊர்வலம் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த விவரங்களை அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

புதிய தங்கத் தேர் குறித்த முக்கிய நிகழ்வுகள்:

டிசம்பர் 4- யாகசாலை பூஜைகள் ஆரம்பம்- ஓரிக்கை மகா சுவாமிகள் மணிமண்டபம்

டிசம்பர் 5- சிறப்பு பூஜைகள்- ஓரிக்கை மகா சுவாமிகள் மணிமண்டபம்

டிசம்பர் 6- வெள்ளோட்ட ஊர்வலம் (புதிய தங்கத் தேர் இழுத்தல்) - மாலை 4 மணிக்கு ஓரிக்கையிலிருந்து ஏகாம்பரநாதர் கோயிலுக்கு ஊர்வலம். காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வடம் பிடித்து தொடங்கி வைக்கிறார்.

டிசம்பர் 7- தங்கத் தேருக்குச் சிறப்பு அபிஷேகம்- காலை 7 மணி முதல் 8 மணிக்குள், கோயில் வளாகத்தில்.

டிசம்பர் 8- தங்கத் தேர் ஒப்படைப்பு விழா- கும்பாபிஷேகம் நடைபெறும் நாளில் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் தேர் ஒப்படைக்கப்படும்.

தங்கத் தேரின் சிறப்பம்சங்கள்:

புதிய தங்கத் தேர் ஓரிக்கை மகா சுவாமிகள் மணிமண்டபத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

தேரானது 1600 அடி பர்மா தேக்கினால் 5 அடுக்குகள் உடையதாகவும், சுமார் 2 டன் தாமிரத்தின் மீது தங்க முலாம் பூசியும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

25 அடி உயரம், 10 அடி அகலம், 13 அடி நீளம் கொண்டது.

சிற்பங்கள்:

தங்கத் தேரை நான்கு வேதங்கள் நான்கு குதிரைகளாக இருந்து இழுத்துச் செல்வது போலவும், பிரம்மா தேரை ஓட்டுவது போலவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

4 சாமரப் பெண்கள் நின்ற கோலத்திலும், 16 நந்திகள், 8 கந்தர்வர்கள், 8 சங்குநாத பூதங்களும் தேரில் இடம் பெற்றுள்ளன.

தேரின் அனைத்துப் பகுதிகளும் முழுவதும் தங்கத் தகடுகளால் வேயப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் மகாலட்சுமி சுப்பிரமணியன், பத்மனாபன், வலசை.ஜெயராமன் ஆகியோர் புதிய தங்கத் தேரைக் பார்வையிட்டுள்ளனர். டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி புதிய தங்கத் தேர் ஊர்வலத்தை காஞ்சிபுரத்தில் கோலாகலமாக நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அறக்கட்டளை நிர்வாகி மகாலட்சுமி சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

