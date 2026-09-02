Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /விநாயகர் சதுர்த்தி: 10 அடிக்கு மேல் சிலை வைக்க கூடாது.. தமிழக அரசு அதிரடி

விநாயகர் சதுர்த்தி: 10 அடிக்கு மேல் சிலை வைக்க கூடாது.. தமிழக அரசு அதிரடி

Vinayagar Chaturthi 2026: விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவுக்கான முன்னேற்பாடுகள், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று என்ன செய்யலாம், செய்யக் கூடாது என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 02, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:43 PM IST
விநாயகர் சதுர்த்தி: 10 அடிக்கு மேல் சிலை வைக்க கூடாது.. தமிழக அரசு அதிரடி
Image Credit: Vinayagar Chaturthi 2026

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
விநாயகர் சதுர்த்தி: 10 அடிக்கு மேல் சிலை வைக்க கூடாது.. தமிழக அரசு அதிரடி
2
3
4
5