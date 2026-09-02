/விநாயகர் சதுர்த்தி: 10 அடிக்கு மேல் சிலை வைக்க கூடாது.. தமிழக அரசு அதிரடி

Vinayagar Chaturthi 2026: தமிழகம் முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்த நிலையில், விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று என்ன செய்யலாம், செய்யக் கூடாது என்ற வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், எதிர்வரும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவிற்கு விநாயகர் சிலையை நிறுவ விரும்பும் எந்த ஒரு அமைப்பாளரும் சம்பந்தப்பட்ட நில உரிமையாளர்கள், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம், தீயணைப்பு துறை போன்ற அரசு அலுவலகங்களின் தடையின்மைச் சான்று பெற்று சார் ஆட்சியர், வருவாய் கோட்டாட்சியர் மற்றும் துணை காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் முன்கூட்டியே சமர்ப்பித்து சிலை நிறுவுவதற்கான அனுமதியை சிலை அமைப்பாளர்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் விதித்துள்ள விதிகளின்படி சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத சிலைகளும், சிலைகளுக்கு வண்ணங்கள் பயன்படுத்துவதையும் இரசாயனங்கள் இல்லாத வகையில் சிலைகள் நிறுவுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். சிலைகள் அடித்தளம் மற்றும் மேடை உட்பட 10 அடிக்கு மிகாமல் நிறுவுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
கூடாரங்கள் தீப்பற்றக் கூடிய வகையில் இல்லாத வகையில் அமைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மத வழிபாட்டுத்தலங்கள், மருத்துவமனைகள், கல்வி நிலையங்களுக்கு அருகில் சிலைகள் வைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். பூஜையின் போது ஒலிபெருக்கி அனுமதிக்கப்பட்ட நேரங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். சிலையின் பாதுகாப்பிற்காக 24 மணி நேரமும் தன்னார்வலர்களை நியமிக்க வேண்டும். போதிய மின் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
அரசியல் கட்சிகள் வகுப்புவாத தலைவர்களுக்கு ஆதரவாக பேனர்கள் போர்டுகள் அமைக்கக்கூடாது. பிற மதத்தினரின் உணர்வுகளை பாதிக்காத வகையில் இருக்க வேண்டும். பொது அமைதி, பொது பாதுகாப்பு மத நல்லிணக்கத்தை பேணுவதற்காக வருவாய் துறை, காவல் துறை, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் வகுத்துள்ள நிபந்தனைகளை சிலை அமைப்பாளர்கள் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்.
மாவட்டத்திலுள்ள 5 வட்டங்களிலும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோரால் தேர்வு செய்யப்படும் இடங்களில் மட்டுமே சிலைகள் கரைக்கப்பட வேண்டும். சிலைகள் கொண்டு செல்லும் வாகனங்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் சிலைகள் கரைக்கும் இடங்களில் உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
சிலைகள் கரைக்கப்பட்ட 48 மணி நேரத்திற்குள் ஆறுகள், ஏரிகள், கடற்கரைகள் போன்றவற்றின் கரையோரங்களில் உள்ள சிலைகளை கரைக்கும் இடங்களில் எஞ்சியிருக்கும் பொருள்களை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சேகரித்து அகற்ற வேண்டும். சிலைகள் கரைக்கும் நீரின் தரம் மதிப்பீட்டை தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கரைப்பதற்கு முன்னும் கரைத்த பின்பும் தரத்தினை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
சிலை அமைப்பாளர்களிடமிருந்து பெறப்படும் விண்ணப்பங்களை துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் தனி பதிவேடு ஒன்றை பராமரிக்க வேண்டும். கள ஆய்வு மேற்கொண்டு அரசின் உரிய விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். பொது இடங்களில் விநாயகர் சிலைகளை வைப்பதற்கான அனுமதி வழங்கும் அதிகாரம் சார் ஆட்சியர் மற்றும் வருவாய் கோட்டாட்சியருக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது அவர்களிடம் உரிய அனுமதி பெற்ற பின்னரே விநாயகர் சிலைகளை நிறுவ வேண்டும் அனுமதியின்றி சிலைகள் வைக்கக்கூடாது.
துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் சாலையின் மின்கம்பம், மின் கம்பிகளால் விபத்து ஏற்பட வண்ணம் விநாயகர் சிலைகளை குறிப்பிட்ட உயரத்திற்கு மேல் எடுத்துச் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். இதனை காவல்துறையினர் கண்காணிக்க வேண்டும் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் ஏற்படும் இடங்களை கண்டறிந்து முன்கூட்டியே அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை கூட்டம் நடத்தி, சுமூகமான சூழ்நிலையை உருவாக்கிட வருவாய்த்துறை, காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஊர்வல பாதைகள் போக்குவரத்து நெரிசல் மாற்றுப்பாதைகள் சிலை கரைப்பு இடங்களை இறுதி செய்ய வேண்டும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவின் போது எவ்வித பிரச்சனையும் ஏற்படாது வகையில் கண்காணிப்பு தீவிர படுத்த வேண்டும்.
சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் தவறான தகவல்கள் பரவுவதை கண்காணித்து சட்ட ஒழுங்கு பாதிக்கப்படாதவாறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். பொது மக்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை மட்டுமே பயன்படுத்துவதில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். அலுவலர்கள் சிலை நிறுவும் இடங்களில் பட்டியலை உறுதி செய்ய வேண்டும் மற்றும் ஊர்வல பாதைகள் போக்குவரத்து மாற்று பாதைகள் இறுதி செய்ய வேண்டும். துறை வாரியான கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் நியமித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
வரப்பெறும் விண்ணப்பங்களை உடனுக்குடன் ஆய்வு செய்து, உடனடியாக அனுமதி வழங்குவதை இறுதி செய்ய வேண்டும். அனுமதி வழங்குவதில் பிரச்சனைகள் உள்ளதை உரிய விளக்கங்களையும் வழங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நடவடிக்கைக்கும் தெளிவான பொறுப்பு காலக்கெடு மற்றும் அனுமதி வழங்கும் விவரங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். சிலை கரைப்பு பணிகள் நிறைவடையும் நாள் வரை மாவட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைப்பு குழு தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும். சிலை அமைப்பாளர்களும் இதற்கான அனைத்து ஒத்துழைப்புகளையும் வழங்க வேண்டும் என கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்தார்