/காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு வேலைவாய்ப்பு 2026: 21 காலியிடங்கள்.. 12ம் வகுப்பு முதல் பட்டதாரிகள் வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்: தமிழ்நாட்டில் அரசு வேலை தேடி வரும் இளைஞர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம் (District Health Society - DHS) சார்பில் ANM, Multipurpose Health Worker, Lab Technician, TB Health Visitor மற்றும் DRTB Counselor உள்ளிட்ட பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பு (லிங்க்) அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வேலைவாய்ப்பின் மூலம் மொத்தம் 21 காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தபால் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பங்கள் பெறப்படும் காலம் 22 ஜூன் 2026 முதல் 06 ஜூலை 2026 வரை ஆகும்
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பதவி
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காலியிடங்கள்
|ANM
|5
|Multipurpose Health Worker
|4
|Lab Technician
|7
|TB Health Visitor
|4
|DRTB Counselor
|1
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மொத்தம்
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21
விண்ணப்பதாரர்கள் கீழ்க்கண்ட முறையில் தேர்வு செய்யப்படுவர்:
விண்ணப்பதாரர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்:
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
விண்ணப்பப் படிவத்தை அச்சிட்டு, தேவையான தகவல்களை பூர்த்தி செய்யவும்.
கல்விச் சான்றிதழ்கள், அடையாள ஆவணங்கள் மற்றும் பிற தேவையான ஆவணங்களின் நகல்களை இணைக்கவும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை கீழே உள்ள முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.
Executive Secretary,
District Health Society,
O/o District Health Officer,
Railway Road,
Arignar Anna Memorial TB Centre Campus,
Kanchipuram – 631501.
மருத்துவத் துறையில் அரசு சார்ந்த வேலைவாய்ப்பை எதிர்பார்த்து வரும் 12ஆம் வகுப்பு, DMLT, B.Sc, BA, BSW, Diploma மற்றும் ITI தகுதியுடையவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். குறிப்பாக காஞ்சிபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். விண்ணப்பிக்கும் முன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை முழுமையாக படித்து, தகுதிகளை உறுதி செய்து கொண்டு விண்ணப்பிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிற