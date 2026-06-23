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காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு வேலைவாய்ப்பு 2026: 21 காலியிடங்கள்.. 12ம் வகுப்பு முதல் பட்டதாரிகள் வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கத்தில் 21 காலியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ANM, Lab Technician, Health Worker உள்ளிட்ட பல்வேறு பதவிகளுக்கு 12ம் வகுப்பு, DMLT, B.Sc, BA, BSW உள்ளிட்ட தகுதிகள் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மாதம் ரூ.15,000 முதல் ரூ.17,500 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும். விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி ஜூலை 6, 2026 ஆகும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 23, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:11 PM IST
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு வேலைவாய்ப்பு 2026: 21 காலியிடங்கள்.. 12ம் வகுப்பு முதல் பட்டதாரிகள் வரை விண்ணப்பிக்கலாம்
Image Credit: AI Generated | Kanchipuram Recruitment Recruitment Updates

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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