காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்: வானிலை நிலவரம் என்ன? எங்கெல்லாம் பவர் கட்? பிப்ரவரி 11 முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Kanchipuram District News: காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இன்று வெயிலும், மேகமூட்டமும் கலந்த வானிலை நிலவும் நிலையில், நாளை வானிலை எப்படி இருக்கும்? எந்தெந்த பகுதிகளில் பவர் கட் இருக்கும்? இளைஞர்களுக்கு முக்கிய செய்திகள் உள்ளதா? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
காஞ்சிபுரம் நாளைய வானிலை நிலவரம் (11-02-26)
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே வறண்ட வானிலையே நிலவி வருகிறது. அதிகாலை வேளையில் மூடுபனியும் பரவலாக உள்ளது. இன்னும் சில நாட்களுக்கு பனிமூட்டம் தொடர்ந்து காணப்படும் என்றும் 13ஆம் தேதி தென் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் லேசான மழை இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. காஞ்சிபுரத்தை பொறுத்தவரை, நாளை, அதாவது பிப்ரவரி 11 ஆம் தேதி அதிகாலை வேளையில் மிதமான பனிமூட்டம் இருக்கும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30-31° செல்சியஸ் வரம்பிலும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21-22° செல்சியஸ் வரம்பிலும் இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் நாளை மின்தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகள் (11-02-26)
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சிறுகாவேரிபாக்கம் மற்றும் வெள்ளைகேட் பிரிவு 230 கிலோவாட் ஆரியபெரும்பாக்கம் துணை மின் நிலையத்தில், நாளை, அதாவது 11.02.26 புதன்கிழமையன்று பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது. பராமரிப்பு பணி நடக்கும் நேரத்தில் பின்வரும் பகுதிகளில் மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
- கீழம்பி,
- பள்ளம்பி,
- ஆட்டோநகர்,
- ஆரியபெரும்பாக்கம்,
- கூரம்,
- செம்பரம்பாக்கம்,
- புதுப்பாக்கம்,
- பெரியகரும்பூர்,
- சித்தேரிமேடு,
- துலக்கம்,
- தண்டலம்
காஞ்சிபுரத்தில் தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாம்
காஞ்சிபுரம் இளைஞர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையமும் இணைந்து இந்த வார இறுதியில், பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையன்று தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாமை நடந்தவுள்ளன. இந்த முகாமில் பல்வேறு தனியாா் நிறுவனங்கள் கலந்துகொள்ளும் என்றும் இதில் 1,000 -க்கும் மேற்பட்ட காலிப் பணியிடங்களுக்கான நோ்முகத் தோ்வுகள் நடக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
யாரெல்லாம் கலந்துகொள்ளலாம்?
இந்த தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் பட்டப்படிப்பு முடித்த பட்டதாரிகள், பட்டயதாரிகள், ஐடிஐ முடித்த மாணவர்கள், 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு படித்தவா்கள் கலந்துகொள்ளலாம். ஏற்கனவே பணியில் உள்ள ஊழியர்களும் இதில் கலந்துகொள்ளலாம். 18 முதல் 35 வயதுக்கு உள்பட்டவா்கள், சமீபத்திய பயோ-டேட்டா , கல்விச் சான்றிதழ்கள், தகுதிச் சான்றிதழ்கள், பாஸ்போா்ட் அளவிலான புகைப்படம், அனுபவச் சான்றிதழ் ஆகியவற்றுடன் இந்த முகாமிற்கு வந்து நேர்முகத் தேர்வுகளில் கலந்துகொள்ளலாம்.
வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்கும் நேரம்
வேலைவாய்ப்பு முகாமில் கலந்துகொள்ள ஆர்வம் உள்ளவர்கள் 13 ஆம் தேதி காலை 9.30 மணிக்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்துக்கு நேரில் சென்று இதில் பங்கேற்று பயன்பெறலாம். இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாம் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு 044-27237124 என்ற எண்ணை தொடா்பு கொள்ளலாம்.
மக்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டம்
முன்னதாக, திங்கட்கிழமையன்று மாவட்ட ஆட்சியர் கலைச்செல்வி மோகன் தலைமையில், மக்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டம் நடந்தது. இதில், மக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட மனுக்களை மாவட்ட ஆட்சியர் சம்பந்தப்பட்ட துரை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் அளித்து உடனடியாக தீர்வு காணும்படி அறிவுறுத்தினார்.
மேலும் படிக்க | TN Weather: தமிழகத்தில் பிப்., 13ஆம் தேதி மழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை மையம் அப்டேட்
மேலும் படிக்க | 12 ஆண்டுகள் பணி செய்த பேராசிரியர்கள் திடீர் பணி நீக்கம்! தூத்துக்குடியில் போராட்டம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ