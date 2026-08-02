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காஞ்சிபுரம்: கைநிறைய சம்பளம்.. சொந்த ஊரிலேயே அரசு வேலை - விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

Kanchipuram Jobs: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்னும் சில நாட்களே உள்ளன. எனவே, டிகிரி முடித்தவர்கள் இந்த வேலைக்கு உடனடியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 02, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:37 PM IST
காஞ்சிபுரம்: கைநிறைய சம்பளம்.. சொந்த ஊரிலேயே அரசு வேலை - விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு
Image Credit: Kanchipuram Jobs

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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