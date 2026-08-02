/காஞ்சிபுரம்: கைநிறைய சம்பளம்.. சொந்த ஊரிலேயே அரசு வேலை - விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

Kanchipuram Jobs: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். எனவே இந்த பணி குறித்த முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் (TNSRLM) என்பது கிராமப்புற வறுமையை போக்கவும் மற்றும் கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு நிலையான வாழ்வாதார வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் ஒரு முக்கிய திட்டமாகும்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, மகளிர் திட்டம் அலுவலகம், வட்டார இயக்க மேலாண்மை அலகு. காஞ்சிபுரம்-2, குன்றத்தூர்-3. உத்திரமேரூர்-2. வாலாஜாபாத்-4. திருப்பெரும்புதூர்-3 ஆகிய வட்டாரங்களில் காலிப்பணியிடமாக உள்ள 14 வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்(BC) பணியிடங்களுக்கு கீழ்கண்ட விவரங்கள் அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்ப உள்ளவர்கள் kancheepuram.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய முகவரிக்கு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப் படிவத்தை ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி உரிய முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
இணை இயக்குநர்/திட்ட இயக்குநர்
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்-631 502
எனவே, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, (மகளிர் திட்டம்) அலுவலகம், வட்டார இயக்க மேலாண்மை அலகு. காஞ்சிபுரம்-2, குன்றத்தூர்-3. உத்திரமேரூர்-2. வாலாஜாபாத்-4. திருப்பெரும்புதூர்-3 ஆகிய வட்டாரங்களில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் காலிப்பணியிடமாக உள்ள 14 வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பணியிடத்திற்கு தகுதியுள்ள பெண் விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பங்களை 07.08.2026-க்குள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.