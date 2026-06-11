/காஞ்சிபுரம் : பள்ளி மாணவ, மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு

Kanchipuram : கலை பண்பாட்டுத் துறையின் கீழ் இயங்கும் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளி மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பான அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சியர் சினேகா வெளியிட்டுள்ளார். இப்பள்ளியில் படித்தால் ரூ.1000/- மாத கல்வி ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும் என இந்த அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரின் செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது ; தமிழ்நாடு அரசின் கலை பண்பாட்டுத் துறையின் கீழ் செயல்படும் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளியானது கோட்டைக்காவல் கிராமம், சதாவரம், சின்னகாஞ்சிபுரம் ஓரிக்கை அஞ்சல் என்கிற முகவரியில் இயங்கி வருகிறது.
இப்பள்ளியில் தமிழகத்தின் பாரம்பரிய கலைகளான,
1.குரலிசை
2.நாதசுரம்
3.தவில்
4.தேவாரம்
5.பரதநாட்டியம்
6.வயலின்
7.மிருதங்கம்
ஆகிய ஏழு கலைப் பிரிவுகளில் மூன்றாண்டு சான்றிதழ் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. நாதசுரம், தவில், தேவாரம் போன்ற துறைகளில் சேர்வதற்கு எழுத படிக்க தெரிந்தால் போதுமானது. மற்ற பிரிவுகளுக்கு கல்வித்தகுதி 7-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதுமானது.
பயிற்சி வகுப்புகள் வார நாட்களில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை நடைபெறுகிறது. 13 வயது முதல் 25 வயது வரை உள்ள ஆண்/பெண் இருபாலரும் இப்பயிற்சியில் சேரலாம். பயிற்சி காலம் மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும். 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் 10-ஆம் வகுப்பும், 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் 12-ஆம் வகுப்பில் மொழிப்பாடங்களை மட்டும் எழுதி 10-ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பிற்கு இணையாக இசைப்பள்ளியின் சான்றிதழ் வழங்கப்பட உள்ளது.
சேர்க்கை கட்டணமாக ஆண்டிற்கு ரூ.350/-மட்டும் செலுத்தப்பட வேண்டும். மாணவ மாணவியருக்கு இலவச பேருந்து பயணச்சலுகை, 16-17 வயதுடைய மாணவர்களுக்கு இலவச மிதிவண்டி மற்றும் மாதந்தோரும் ரூ.1000/-அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கல்வி ஊக்கத்தொகை அளிக்கப்படுகிறது. இசைப்பள்ளியில் மூன்றாண்டுகள் படித்து முடித்த மாணவர்கள் இசைக்கல்லூரிகளில் நேரடியாக பட்டயப்படிப்பில் மூன்றாம் ஆண்டு சேரலாம்.
இசைப்பள்ளியில் குரலிசை, பரதநாட்டியம், வயலின் துறைகளில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு தனியார் பள்ளிகளில் இசை ஆசிரியராக பணிபுரியவும், நாதசுரம், தவில், தேவாரம், மிருதங்கம் பயின்ற மாணவர்கள் அறநிலையத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திருக்கோவில்களில் பணிபுரியவும் வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தின் பாரம்பரியம் மிக்க கலைகளை பயிலுவதற்கு உரிய வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார். இப்பள்ளியில் 2026-2027 கல்வி ஆண்டில் சேர்ந்து பயில விண்ணப்பம் பெற திருமதி.நா.இரமணி தலைமை ஆசிரியை, மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளி, சதாவரம், ஓரிக்கை அஞ்சல், காஞ்சிபுரம்-631502 எனும் முகவரியில் நேரில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும் விவரம் வேண்டுவோர் இசைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கைபேசி 9442572948 அல்லது 044-27268190 அலுவலக தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு சேரலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்கள்.