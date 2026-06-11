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காஞ்சிபுரம் : பள்ளி மாணவ, மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு

Kanchipuram : காஞ்சிபுரம் மாவட்ட இசைப்பள்ளியில் படித்தால் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை பெறலாம் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 11, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:46 AM IST
காஞ்சிபுரம் : பள்ளி மாணவ, மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு
Image Credit: Kanchipuram Government Music School Admission 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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