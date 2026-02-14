காஞ்சிபுரம் மருத்துவமனை வளாகத்தில் இறந்து கிடந்த காகங்கள்: பீதியில் மக்கள்

Kanchipuram News: தமிழ்நாட்டில், குறிப்பாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பறவை காய்ச்சல் பீதி மீண்டும் தலைதூக்கியுள்ளது. வியாழக்கிழமை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமையக மருத்துவமனை வளாகத்தில் 20 -க்கும் மேற்பட்ட காகங்கள் இறந்து கிடந்ததால் பதற்றம் நிலவியது. முன்னதாக, புதன்கிழமையன்று காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமையக வளாகத்தில் 10 காகங்கள் இறந்து கிடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதிகாரிகளுக்கு அறிவிக்காமல் அடக்கம் செய்த துப்புரவுப் பணியாளர்கள்
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமையக வளாகத்தில் இறந்த காகங்களை துப்புரவுப் பணியாளர்கள் அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்காமல் புதைத்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. அதைத் தொடர்ந்து வியாழனன்று மருத்துவமனை வளாகத்தில் நடந்த சம்பவம் கவலையை அதிகரித்துள்ளது.
இறந்தும், மயக்க நிலையிலும் கண்டறியப்பட்ட பறவைகள்
பிப்ரவரி 9 முதல் 12 வரை, நான்கு நாட்களில் இறந்த நிலையில் இந்த பறவைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இதுமட்டுமின்றி, மேலும் 10 க்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் அரை மயக்க நிலையில் பறக்க முடியாமல் காணப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆந்திராவில் பறவை காய்ச்சல்
அண்டை நாடான ஆந்திராவில் பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பதட்டத்தைத் தூண்டியுள்ளது. மேலும், காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவப் பயிற்சி பெறும் சுங்குவார்சத்திரம் அருகே உள்ள ஒரு தனியார் நர்சிங் கல்லூரியைச் சேர்ந்த பயிற்சி நர்சிங் மாணவர்கள் பலருக்கு காய்ச்சல் மற்றும் சளி ஏற்பட்டது. அவர்கள் தங்கள் விடுதியிலேயே தங்க அறிவுறுத்தப்பட்டனர். காகங்களின் இறப்பும், நர்சிங் மாணவர்களின் காய்ச்சல் பிரச்சனைகளும் பொதுமக்களின் பீதியை அதிகரித்துள்ளது. மருத்துவமனை என்பது பலர் வந்துபோகும் ஒரு இடமாக இருப்பதால், இங்கு பறவைகள் இறந்துகிடப்பதை கண்ட பலருக்கு அதிர்ச்சியும் அச்சமும் ஏற்பட்டது.
அதிகரிக்கும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை
காஞ்சிபுரத்தில் காய்ச்சல், தொண்டை வலி, சளி, உடல் வலி அகியவை இருப்பதாக புகார் கூறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை சமீபத்தில் அதிகரித்து வருவதாக மருத்துவமனை அதிகாரிகளும் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த உடல் உபாதைகள் பறவைக் காய்ச்சலுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம் என்ற அச்சம் பொதுமக்களிடையே அதிகரித்து வருகின்றது. அறிகுறிகள் உள்ளவர்களுக்கு பரிசோதனைகள் நடத்துமாறு சுகாதார அதிகாரிகளை அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
பறவைக் காய்ச்சலுக்கான ஆதாரம் இல்லை: சுகாதார அதிகாரிகள்
எனினும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பறவைக் காய்ச்சலுக்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று மாவட்ட சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். பருவகால வைரஸ் தொற்றுகள் காரணமாகவே காய்ச்சல் மற்றும் சுவாசப் பிரச்சினைகள் அதிகரித்துள்ளதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். தொண்டை வலி ஏற்பட்டால், வெதுவெதுப்பான உப்பு நீரில் வாய் கொப்பளிக்கவும், அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறவும் மக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
காகங்கள் இறப்பு குறித்து விசாரணை
இறந்த காகங்கள் பாதுகாப்பாக அகற்றப்பட்டு அப்புறப்படுத்தப்பட்டதாகவும், அவை இயற்கையான காரணங்களால் இறந்ததா அல்லது அதற்கு வேறு காரணம் உள்ளதா என்பதை அறிய விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதற்கிடையில், அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதாக தலைமைச் செயலாளர் என். முருகானந்தம் வெள்ளிக்கிழமை உறுதியளித்தார். உதவி தேவைப்படும் எவரும் பறவைக் காய்ச்சல் தொடர்பான தகவல் அல்லது உதவிக்கு 104 ஐ தொடர்பு கொண்டு கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். முறையாக சமைத்த கோழி மற்றும் முட்டைகளை உட்கொள்ளுமாறும் பொதுமக்களுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார்.
முன்னதாக சென்னை அடையாறு பகுதியில் காகங்கள் இறந்து கிடந்த சம்பவம் பற்றி சுகாதாரத் துறை விசாரணை செய்ததில், அவை பறவை காய்ச்சலால் இறந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. திருவள்ளூரிலும் காகங்களின் இறப்பு தொடர்ந்த நிலையில், தற்போது காஞ்சிபுரத்திலும் இரண்டு நாட்களாக காகங்கள் இறக்கும் சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
