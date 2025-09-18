இரவில் ஒருவரை பொண்டாட்டி என அழைத்து விட்டு..காலையில் வேறு ஒருவரை திருமணம் செய்த இளைஞர்!

Kanchipuram Crime News : காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி பகுதியைச் சேர்ந்த தேவிகா, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காஞ்சிபுரம் மதுராந்தக தோட்டத்தெருவைச் சேர்ந்த கார்த்திக் என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை உள்ளது. ஆனால், கார்த்திக் முறையாக குடும்பத்தை கவனிக்காமல் மதுப் பழக்கத்திற்கு அடிமையானதால், ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
காதலாக மாறிய நட்பு!
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு, தேவிகா ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்தபோது, அதே நிறுவனத்தில் ஓட்டுநராகப் பணிபுரிந்த வையாவூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சரத்குமார் என்பவருடன் நட்பு ஏற்பட்டது. தேவிகாவுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகிவிட்டதாகத் தெரிவித்த போதிலும், சரத்குமார் அவரைத் திருமணம் செய்துகொள்வதாகக் கூறி காதலிப்பதாகக் கூறியுள்ளார்.
வாட்ஸ் அப்பில் தொடர்ந்து பேசியதன் விளைவாக, இருவரும் காதலில் விழுந்து ஒரு கோவிலில் திருமணம் செய்துகொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
திருமணத்திற்குப் பிறகு, கணவன்-மனைவி போல் வாழ்ந்து வந்த இருவரும் அவ்வப்போது உல்லாசமாக இருந்துள்ளனர். தேவிகா கர்ப்பமடைந்தபோது, கருவைக் கலைக்குமாறு சரத்குமார் வற்புறுத்தியதாகக் குற்றம்சாட்டுகிறார்.
புகார்!
இந்நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வரை தன்னுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த சரத்குமார், திங்கட்கிழமை வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்துகொண்டது தெரியவந்தது. இது குறித்து சரத்குமாரிடம் கேட்டபோது, அவரது குடும்பத்தினர் தேவிகாவை ஆபாசமாகத் திட்டி அனுப்பியுள்ளனர். இதையடுத்து, தேவிகா காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கச் சென்றார்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது, சரத்குமாரை நம்பி 1 லட்சம் ரூபாய் கடன் வழங்கியும், 3 பவுன் நகைகளையும் கொடுத்தும் உள்ளதாக தெரிவித்தார். மேலும், சரத்குமாருக்கு வேறு பல பெண்களுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
சட்டப்படி நடவடிக்கை!
இதனைத் தட்டிக்கேட்டால், சரத்குமாரின் குடும்பத்தினர் மிரட்டுவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார். சரத்குமார் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், தான் இழந்த பொருட்களை மீட்டுத் தர வேண்டும் எனவும் தேவிகா கோரிக்கை வைத்தார். பேட்டி அளித்த பிறகு காவல் அலுவலகத்தில் மனு கொடுக்கச் சென்றபோது, அலுவலக வாசலில் தேவிகா மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
