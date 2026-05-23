/காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பெண்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு! ரூ.2,500 மதிப்புதியத்துடன் வேலை

Kanchipuram jobs : காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மாதம் ரூ.2,500 மதிப்புதியம் வழங்கப்படும். இந்த வேலை குறித்த முழு விவரம்!
Kanchipuram jobs : தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் (TNSRLM) சார்பில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மகளிர் சுயஉதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சிநேகா இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலை வெளியிட்டுள்ளார். வட்டார இயக்க மேலாண்மை அலகுகளில் காலியாக உள்ள 39 சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பணியிடங்களுக்குத் தகுதியான பெண்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இப்பணிக்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்னென்ன தகுதிகள் தேவை? விண்ணப்பிப்பது எப்படி? போன்ற முழு விவரங்களையும் கீழே விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு வட்டாரங்களில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:
குன்றத்தூர் – 12 பணியிடங்கள்
உத்திரமேரூர் – 15 பணியிடங்கள்
திருப்பெரும்புதூர் – 8 பணியிடங்கள்
காஞ்சிபுரம் – 4 பணியிடங்கள்
தேர்வு செய்யப்படும் சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (CBC) பின்வரும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்:
மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வங்கிக் கடன் இணைப்பு பெற்றுத் தருதல்.
சுய உதவிக்குழுக்களின் வாராக்கடன் வசூல் செய்தல் மற்றும் நிதிசார் கல்வி அளித்தல்.
காப்பீட்டுத் திட்டங்களின் சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் மின்னணு நிதிச் சேவைகளை ஊக்குவித்தல்.
சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் தனிநபர் தொழில்கடன் பெற வழிவகை செய்தல்.
இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பெண்கள் பின்வரும் தகுதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்:
குழு உறுப்பினர்: ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பைச் சார்ந்த பெண் சுயஉதவிக்குழு உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும்.
அனுபவம்: சுய உதவிக்குழு ஊக்குநராகக் குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்க வேண்டும். வங்கியின் மூலம் பரிவர்த்தனைகள் செய்த அனுபவமும், கடன் விண்ணப்பங்கள் பூர்த்தி செய்த அனுபவமும் அவசியம்.
வயது வரம்பு: விண்ணப்பிக்கும் நாளில் 35 வயதுக்குக் கீழ் இருத்தல் வேண்டும்.
கல்வித்தகுதி: 12-வது வகுப்பு (HSC) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் நன்றாக எழுதப் படிக்கவும், கணக்கிடும் திறன் உடையவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும்.
(குறிப்பு: மலைப்பகுதிகளில் 12-வது வகுப்பு படித்தவர்கள் இல்லாத பட்சத்தில், 10-வது வகுப்பு படித்தவர்களையும் மாவட்ட ஆட்சியரின் சிறப்பு அனுமதியுடன் பரிசீலிக்கலாம்).
இருப்பிடம்: தேர்வு செய்யப்பட வேண்டிய உறுப்பினர், அவர் பணிபுரியும் ஊராட்சி அல்லது ஊராட்சிகளைச் சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
கூடுதல் நிபந்தனைகள்: விண்ணப்பதாரர் வாராக்கடன் உள்ள குழுவின் உறுப்பினராக இருக்கக் கூடாது. மேலும், எந்தவொரு சமுதாயம் சார்ந்த அமைப்பிலோ அல்லது தனியார் நிறுவனங்களிலோ முழு நேரப் பணியாளராகப் பணிபுரியக் கூடாது.
சிறப்பு விதிவிலக்கு: மலைப்பகுதியில் உள்ள ஆதிவாசிகள் குடியிருப்புகளில் தகுதியான பெண் உறுப்பினர்கள் இல்லாத பட்சத்தில், மாவட்ட ஆட்சியரின் சிறப்பு ஒப்புதலுடன் ஆண் உறுப்பினரையும் தேர்வு செய்யலாம்.
கணினித் திறன் மற்றும் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டத் தெரிந்த, ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving License) உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். ஆண்ட்ராய்டு கைபேசி வைத்திருப்பவராகவும், அதில் குறுந்தகவல் (SMS), வாட்ஸ்அப் (Whatsapp) மற்றும் செயலிகளை (Apps) இயக்கும் திறன் பெற்றிருப்பது அவசியம்.
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்திலிருந்து மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகிற்கு விடுவிக்கப்படும் மாதாந்திர மதிப்பூதியம் ரூ. 2,500/- ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு மூலம் வழங்கப்படும்.
தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள சுய உதவிக்குழு பெண் உறுப்பினர்கள் தங்களின் விண்ணப்பங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் நேராகவோ அல்லது மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ சமர்ப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள்: 03.06.2026
விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
இணை இயக்குநர் / திட்ட இயக்குநர்,
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம்,
மகளிர் திட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல் முகவரி (Email): dpiu_kpm@yahoo.com
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியான மகளிர் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, வரும் ஜூன் 3, 2026-க்குள் விண்ணப்பித்துப் பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.