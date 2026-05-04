தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: காங்கேயம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

காங்கேயம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள காங்கேயம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 102 தொகுதியாகும். காங்கேயம் தொகுதியின் மிக முக்கியமான தொழிலாகத் திகழ்வது தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தி ஆகும். இங்குள்ள நூற்றுக்கணக்கான எண்ணெய் ஆலைகள் மூலம் தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் புண்ணாக்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இந்தியா முழுவதும் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இதற்கு அடுத்தபடியாக இப்பகுதியில் அரிசி ஆலைகள் அதிக அளவில் செயல்பட்டு நெல் சுத்திகரிப்பு தொழிலில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
காங்கேயம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் காங்கேயம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
காங்கேயம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): எம்.பி. சாமிநாதன்
அதிமுக (ADMK): என்.எஸ்.என். நடராஜ்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கார்மேகம்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மணி
காங்கேயம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,19,553
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,05,073
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,14,467
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 13
காங்கேயம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 91.58% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
காங்கேயம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எம்.பி. சாமிநாதன் (திமுக) - 94,197 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஏ.எஸ். ராமலிங்கம் (அதிமுக ) - 86,866 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: கே. சிவனந்தம் (நாதக) - 11,307 வாக்குகள்
காங்கேயம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் காங்கேயம் தொகுதியில் 77.32% வாக்குகள் பதிவாகின.
