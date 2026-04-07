கனிமொழி பாஜகவுக்கு சென்றுவிடுவார் - அதிமுக வேட்பாளர் நூதன பிரச்சாரம்

Kanimozhi : திமுக, அதிமுக என அனைத்து கட்சிகளின் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரம் காரணமாக தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் அனல் பறந்து கொண்டிருக்கிறது. மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் அனைத்து கட்சியினரும் முழுவீச்சில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பிரச்சாரத்தின்போது திமுகவினர் அதிமுக மீதும், அதிமுகவினர் திமுக மீதும் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றனர். சென்னை திருவொற்றியூர் தொகுதியில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட அக்கட்சி வேட்பாளர் குப்பன் பேசும்போது, கனிமொழி கருணாநிதி வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்குப் பிறகு பாஜகவுக்கு சென்றுவிடுவார் என பொதுமக்களிடம் கூறி வாக்கு சேகரித்தார். அதற்கு என்ன காரணம் என்பதையும் விளக்கினார்.
அதிமுக வேட்பாளர் குப்பன் பேட்டி
சென்னை திருவொற்றியூர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் குப்பன் போட்டியிடுகிறார். இன்று தொகுதிக்குட்பட்ட எல்லையம்மன் கோயில் தெரு, பூங்காவனபுரம் என பல்வேறு பகுதிகளில் தொண்டர்களோடு சென்று உற்சாகமாய் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ஐந்தாண்டு கால திமுக ஆட்சியில் திருவொற்றியூருக்கு எதையும் கொண்டு வரவில்லை, திமுக ஆட்சி தோற்கடிக்கப்படுவதற்கு முக்கிய காரணம் கவுன்சிலர், மண்டல குழு தலைவர் மற்றும் எம்எல்ஏ தான் என்றும் கூறினார்.
கனிமொழி குறித்து விமர்சனம்
தொடர்ந்து பேசிய குப்பன், திமுக கூட்டணி சிபிஎம் வேட்பாளரான சுந்தர்ராஜன் ஆதரித்து கனிமொழி பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவோடு கூட்டணியில் இருப்பதால் அவருக்கு ஏதேனும் ஒரு மாநிலத்தில் ஆளுநர் பதவியை பாஜக வழங்கிவிடும் என்றும், தமிழ்நாடு ஆளுநராக இருந்த ஆர்என் ரவி போல் வெளிநடப்பு செய்வதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் பேசியிருக்கிறார். உண்மையை சொல்லப்போனால், 2026 தேர்தலுக்குப் பிறகு திமுக கட்சி உதயநிதி ஸ்டாலின் வசம் சென்றுவிடும் என கூறியுள்ள குப்பன், பாஜகவுடன் ஏற்கனவே மறைமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கனிமொழி பாஜகவிற்கு சென்று விடுவார் என்று அதிரடியாக பேசினார்.
சோழிங்கநல்லூரில் ஆப்பிள் மாலை பறிப்பு
சோழிங்கநல்லூர் திமுக வேட்பாளருக்கு அணிவித்த 100 கிலோ ஆப்பிள் மாலையை ஒரு நிமிடத்தில் போட்டி போட்டுக் கொண்டு பொதுமக்கள் பறித்து சென்றனர். சென்னை சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் எஸ்.அரவிந்த் ரமேஷ் இன்று மாலை கோவிலம்பாக்கம் ஊராட்சி பகுதியில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். ஒன்றிய செயலாளர் கோவிலம்பாக்கம் வெங்கடேசன் ஏற்பாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அப்பொழுது 100 கிலோ எடை கொண்ட ராட்சத ஆப்பிள் மாலையை கிரேன் மூலம் வேட்பாளர் அரவிந்த் ரமேஷ்க்கு அணிவித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
அதைத்தொடர்ந்து சுமார் 60 கிலோ எடையுள்ள சாக்லேட் மாலை அணிவித்து, வீரவாள் வழங்கி திமுக வேட்பாளருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். மேலும், 100 கிலோ ஆப்பிள் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. அதன்பின்னர், அந்த மாலையல் இருந்த ஆப்பிள்களை பொதுமக்கள் ஒரு நிமிடத்தில் போட்டி போட்டுக் கொண்டு பறித்துச் சென்றனர்.
திமுக வேட்பாளருக்கு எதிர்ப்பு
கோபிசெட்டிபாளையம் அருகே பிரச்சாரத்திற்கு சென்ற திமுக வேட்பாளரின் வாகனத்தை முற்றுகையிட்டு, ஊருக்குள் வர விடாமல் தடுத்து நிறுத்தி வேட்பாளரை திருப்பி அனுப்பினர். கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் திமுக வின் மாவட்டச் செயலளராக பொறுப்பு வகித்துவரும் நல்லசிவம் என்பவர் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார். கோபிசெட்டிபாளையம் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுவரும் அவர் டி.என்.பாளையம் அருகே உள்ள கொங்கர் பாளையம் கிராமத்திற்கு வாக்கு சேகரிக்க சென்றார்.
கொங்கர்பாளையம் பகுதியில் குண்டேரிப்பள்ளம் அணையின் அருகே இருக்கும் தனியார் நிலத்திலிருந்து போர்வெல் மூலம் தண்ணீரை எடுத்துச்செல்வதை யாரும் தடுக்கவில்லை என குற்றம்சாட்டி, தேர்தலை புறக்கணிக்க முடிவெடுத்துள்ளனர். இந்த நேரத்தில் அங்கு வாக்கு சேகரிக்க சென்ற திமுக வேட்பாளரை, தங்கள் பகுதிக்கு வாக்கு சேகரிக்க வரக்கூடாது என வழிமறித்து திருப்பி அனுப்பினர்.
