/எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படக் கல்லூரி சேர்க்கைக் குழுவில் ஒரு பெண் கூட இல்லையா? கனிமொழி கண்டனம்

எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படக் கல்லூரியில் நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான இளங்கலை காட்சிக்கலை மாணவர் சேர்க்கைக்காக சிறப்புக் குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவின் தலைவராக பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் மனோஜ் பரமஹம்சா செயல்படுவார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவரை தவிர்த்து, இயக்குநர்கள் வெற்றிமாறன், லிங்குசாமி, பேரரசு மற்றும் ஒளிப்பதிவாளர்கள் வேல்ராஜ், விஜய் மில்டன் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக செயல்படுகின்றனர். மேலும், ஸ்ரீகர் பிரசாத், ராமர் (படத்தொகுப்பு), கலை இயக்குநர் முத்துராஜ், சிவக்குமார் (ஒலி வடிவமைப்பு), பாலாஜி (வண்ண வடிவமைப்பு) என 10 முன்னணி திரைக்கலைஞர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். ஆனால், இக்குழுவில் ஒரு பெண் கூட இடம்பெறாதது விமர்சனங்களை எழுப்பியுள்ளது.
இதற்கிடையே, குழுத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மனோஜ் பரமஹம்சா நியமனம் அரசியல் ரீதியாகவும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. அவர் முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் நீண்ட காலமாக தொடர்ந்து பணியாற்றி வருபவர் என்பதால், 'முதலமைச்சருக்கு நெருக்கமான ஒருவருக்கு அரசு பதவி தரப்பட்டுள்ளதாக' திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசுக்கு சொந்தமான எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவனத்தின் புதிய மாணவர் சேர்க்கை குழுவில் பெண்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்படாததற்கு திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர், சினிமாத்துறையில் எண்ணற்ற சவால்களை எதிர்கொண்டு பல பெண்கள் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களாகவும், வல்லுநர்களாகவும் சாதித்து வரும் நிலையில், அவர்களுக்கான உரிய அங்கீகாரம் தொடர்ந்து உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக எக்ஸ் பக்கத்தில், தமிழ்நாடு அரசின் எம்ஜிஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவனத்தில் மாணவர் சேர்க்கைக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவில் ஒரு பெண் உறுப்பினர் கூட நியமிக்கப்படவில்லை.
பல சவால்களைக் கடந்து திரைத்துறையில் கலைஞர்களாக, தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களாகப் பணியாற்றிவரும் பெண்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு பதிவிட்டுள்ளார்.