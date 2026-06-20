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எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படக் கல்லூரி சேர்க்கைக் குழுவில் ஒரு பெண் கூட இல்லையா? கனிமொழி கண்டனம்

எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படக் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கைக் குழுவில் பெண் உறுப்பினர்கள் யாரும் நியமிக்கப்படாததற்கு திமுக எம்.பி கனிமொழி கண்டனம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், அக்குழுவின் தலைவர் மனோஜ் பரமஹம்சாவின் நியமனமும் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 20, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:38 PM IST
எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படக் கல்லூரி சேர்க்கைக் குழுவில் ஒரு பெண் கூட இல்லையா? கனிமொழி கண்டனம்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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