திமுக - அதிமுக கூட்டணி... கனிமொழி சொன்ன நச் பதில் - எதிரிகள் நண்பர்கள் ஆவார்களா?

DMK AIADMK Alliance Speculation Latest News: தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை இல்லாத சூழலில், திமுக - அதிமுக இணைந்து ஆட்சியமைக்க உரிமைக்கோர இருப்பதாக தகவல்கள் பரவின. இது தேசியளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இது வதந்தி என்று சிலர் கூறினாலும், இருக்கட்சிகளின் மேலிடமும் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவிக்காமல் இருந்தது ஊகத்தை வலுப்படுத்தியது. காங்கிரஸ் கட்சியோ ஒருபடி மேலே சென்று, திமுக - அதிமுக கூட்டணி அமைக்க இருப்பதாகவும், இது மக்களின் மனநிலைக்கு எதிரான ஒன்றும் கடும் விமர்சனத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றன. ஒருவேளை திமுக - அதிமுக இணைந்து ஆட்சியமைத்தால் தங்களின் 107 எம்எல்ஏக்களும் ராஜினாமா செய்ய முடிவெடுத்திருப்பதாக தவெக தரப்பில் தகவல்கள் கசிந்தன.
இந்நிலையில், திமுக - அதிமுக கூட்டணி குறித்த பேச்சுகளுக்கு தற்போது திமுக தரப்பில் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி கூறுகையில், "திமுக - அதிமுக கூட்டணி என வரும் ஆதாரமற்ற செய்திகளுக்கு பதிலளிக்க விரும்பவில்லை" என்றார். இதன்மூலம் திமுக - அதிமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றி கழகம் தனி பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது என்றும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தெளிவான தீர்ப்பை கொடுக்கவில்லை என்றாலும் மக்கள் தீர்ப்பை மதித்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆட்சியமைக்க அழைக்க வேண்டும் என்றும் கனிமொழி தெரிவித்திருக்கிறார்.
It is people's mandate and in democracy. It is the most important thing!
- Thirumigu @KanimozhiDMK M.P Avl #DMK
— DMK (@arivalayam) May 8, 2026
கனிமொழியை தொடர்ந்து, திமுக செய்தி தொடர்பாளர் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் கூறுகையில், "அரசியலில் திமுகவும் அதிமுகவும் இரு எதிர் துருவங்கள். எதிர்கட்சியாக எப்படி செயல்பட வேண்டுமd என நேற்றைய கூட்டத்தில் ஆலோசித்தோம். தமிழக அரசியலில் திமுகவும், அதிமுகவும் பிரதான எதிரிகள்" என இவரும் திமுக - அதிமுக கூட்டணி குறித்த பேச்சுகளுக்கு மறுப்பு தெரிவித்தார்.
