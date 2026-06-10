/ஆயம்மா To மருத்துவர்.! அலட்சியத்தால் இறந்த குழந்தை... கதறும் உறவினர்கள்...

Kannagi nagar Hospital Infant Died: சென்னை, கண்ணகி நகர் பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் ஸ்டீபன் ராஜ். இவரது மனைவி மெர்சி. மெர்சி நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருந்த நிலையில் அவர் அதேப் பகுதியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் மகப்பேறு சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் திடீரென நேற்று இரவு, மெர்சிக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது. உடனடியாக அவரது உறவினர்கள் கண்ணகி நகர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்துள்ளனர்.
அங்கு மருத்துவர்கள் யாரும் இல்லாத நிலையில், அங்கு வேலை பார்த்து வந்த ஆயம்மா இருவர் அந்த பெண்ணுக்கு சிகிச்சை பார்த்துள்ளனர். இது குறித்து உறவினர்கள் கேட்கவே, மருத்துவர்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வந்துவிடுவதாக தெரிவித்த அவர்கள், அப்பெண்ணின் வயிற்றில் உள்ள குழந்தையில் நிலை குறித்து கை வைத்து பார்த்துள்ளனர்.
குழந்தையின் நிலைமை மோசமாக இருப்பதைக் கண்ட அவர்கள், வலி நிவாரணி மாத்திரை கொடுத்து உடனடியாக மேல் சிகிச்சைக்காக அந்த பெண்ணை திருவல்லிக்கேணி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஏற்கனவே இதே மருத்துவமனையில் முதல் குழந்தை குறைபிரசவத்தில் பிறந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேல் சிகிச்சைக்காக மெர்சி திருவல்லிக்கேணி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் அறுவை சிகிச்சை மூலம் குழந்தையை பெற்றெடுத்தார். அந்த குழந்தை அறுவை சிகிச்சையின் போதே இறந்தது மருத்துவர்களை அதிர்ச்சியடைய செய்தது.
இது குறித்து உறவினர்களிடம் தெரிவிக்கவே அதிர்ச்சியடைந்தனர். ஏற்கனவே கண்ணகி நகர் மருத்துவமனையில் முதல் பிரசவத்திற்காக சேர்க்கப்பட்ட அங்கு குறைபிரசவத்தில் குழந்த பிறந்த நிலையில் தற்போது மருத்துவர்கள் அலட்சியத்தால் குழந்தை இறந்துள்ளதாக உறவினர்கள் தெரிவித்தனர். மேலும் தாய் மெர்சி உயிருக்கு போராடிய நிலையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும், இறந்த குழந்தை கண்ணகி நகர் சுடுகாட்டில் அடக்கம் செய்யப்பட்டு விட்டதாகவும் தெரிவித்தனர்.
கண்ணகி நகர் அரசு மருத்துவமனையின் இந்த அலட்சியப் போக்கை கண்டித்து ஸ்டீபன் ராஜ் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும் தங்களுக்கு நீதி வேண்டும் என்றும், இது போல் மீண்டும் நடக்கக் கூடாது என்றும் கூறி போராட்டம் நடத்தினர். ‘மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் ஆயம்மாகள் தங்களை மருத்துவர்கள் போல நினைத்துக் கொண்டு செயல்படுவதாகவும்’ குற்றம் சாட்டினர். போதிய மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் இல்லாததே இந்த இழப்பிற்கு காரணம் எனவும் தெரிவித்தனர்.
பேருக்கு 24 மணிநேரம் மருத்துவமனை என்று சொல்லிவிட்டு வாரத்தில் 3 நாட்கள் கூட மருத்துவர்கள் மருத்துவமனைக்கு வருவதில்லை என்றும், மற்ற நேரத்தில் செவிலியர்களும் பயிற்சி மருத்துவர்களும், இரவு நேரத்தில் ஆயம்மாக்களும் சிகிச்சை பார்ப்பதாக குற்றம் சாட்டினர். இந்த போராட்டம் குறித்து தகவல் அறிந்து விரைந்த போலீஸார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமரச பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் உறுதியளித்து போராட்டத்தை கைவிடச் செய்தனர்.
கடந்த மாதம் சோழிங்கநல்லூர் தவெக எம்.எல்.ஏ கண்ணகி நகர் மருத்துவமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்டு போதிய வசதிகள் செய்து தருவதாக அப்பகுதி மக்களிடம் தெரிவித்தனர். போதிய மருத்துவர்கள், செவிலியர்களை அப்போதே பணியமர்த்தி இருந்தால் இது போன்று நிகழ்வு நடந்திருக்காது என்றும் தவெக எம்.எல்.ஏ மீது அதிருப்தியை தெரிவித்தனர்.
மேலும் இது போன்று சம்பவம் நிகழாமல் இருக்க விரைவில் 24 மணி நேரமும் மருத்துவர்களும், செவிலியர்களையும் பணியமர்த்தி உரிய சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். சுமார் ஒன்றரை லட்சம் மக்கள் வாழும் இந்த பகுதியில் முறையான மருத்துவ வசதி கூட கிடைக்காமல் உள்ளது கேள்விக்குறியாக உள்ளதாகவும் வேதனை தெரிவித்தனர்.