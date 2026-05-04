தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கன்னியாகுமரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கன்னியாகுமரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தமிழ்நாட்டின் கடைகோடியில் அமைந்திருக்கும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கன்னியாகுமரி சட்டப்பேரவை தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 229வது தொகுதியாகும்.
இத்தொகுதியில் கன்னியாகுமரி பேரூராட்சி, அகஸ்தீஸ்வரம், தெப்பகுளம், சுசீந்திரம், தேரூர், மருங்கூர் அழகப்பபுரம், தோவாளை வட்டாரத்திற்குட்பட்ட தாழக்குடி, பூதப்பாண்டி போன்ற பகுதிகள் அடங்கி உள்ளன. இது ஒரு முக்கியமான சுற்றுலா மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த மண்டலமாகும்.
இங்கு இந்துக்கள், கிறிஸ்துவர்கள் அதிகளவில் உள்ளனர். நாடார், மீனவர் (பரவர்/முக்குவர்), வேளாளர் உள்ளிட்ட சமூக மக்கள் கணிசமாக உள்ளனர். பட்டியலின மக்கள் 8%-10% அளவுக்கு உள்ளனர்.
கன்னியாகுமரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி (இன்று) கன்னியாகுமரி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ஆர். மகேஷ்
அதிமுக (ADMK): தளவாய் சுந்தரம் (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): மரிய ஜெனிபர்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மாதவன்
கன்னியாகுமரி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,42,078
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,46,695
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 94
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,88,867
கன்னியாகுமரி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 81.34% ஆகும் (இது முந்தைய 2021 தேர்தலை விட 6.22% அதிகம்).
கன்னியாகுமரி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: தளவாய் சுந்தரம் (அதிமுக) - 1,09,828 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஆஸ்டின் (திமுக) - 93,618 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: சசிகலா - 14,197 வாக்குகள்
கன்னியாகுமரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கன்னியாகுமரி தொகுதியில் 75.12% வாக்குகள் பதிவாகின.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
