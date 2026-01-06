English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
டிரைவிங் லைசென்ஸ், வாகன உரிமம் ரத்து - கன்னியாகுமரி மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

Kanyakumari : டிரைவிங் லைசென்ஸ், வாகன உரிமம் ரத்து செய்வது குறித்து கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை வெளியாகியுள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 6, 2026, 07:15 PM IST
  • கன்னியாகுமரி மக்களுக்கு எச்சரிக்கை
  • டிரைவிங் லைசென்ஸ் ரத்தாகும், வாகனம் பறிமுதல்
  • பெற்றோர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவுறுத்தல்

டிரைவிங் லைசென்ஸ், வாகன உரிமம் ரத்து - கன்னியாகுமரி மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

Kanyakumari : சாலை பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றி விபத்தில்லா மாவட்டமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை திகழ செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி சாலை பாதுகாப்பு குறித்து கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் துறை அலுவவர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கினார். கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வருவாய் கூட்டரங்கில் சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் விபத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து துறை அலுவலர்களுடனான கலந்தாய்வு கூட்டம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் முன்னிலையில், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் துறை அலுவலர்களுடன் கலந்தாய்வு மேற்கொண்டார்.

விபத்துக்கான காரணங்கள்

அப்போது சாலைப்பாதுகாப்பு குழு உறுப்பினர்கள் கொண்ட கூட்டத்தில் நவம்பர் 2025 மாதம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடைப்பெற்ற சாலை விபத்துகளில் 27 உயிரிழப்பு விபத்துகள் (Fatal Accident) மற்றும் 87 உயிரிழப்பு அல்லாத விபத்துகள் (Non fatal Accident) குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு உயிரிழப்பு விபத்துகள் (Fatal Accident) குறித்தும் ஆராய்ந்த போது குறிப்பாக அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டி அதனால் விபத்து ஏற்பட்டு 8 இறப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவால் 11 இறப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. 

நெடுஞ்சாலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள வாகனத்தின் மீது மோதி 1 இறப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கடைகளுக்கு முன்பாக ஆக்கிரமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள போர்டுகளால் 1 இறப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஓட்டுநர் தூங்கிகொண்டு வாகனத்தை இயக்கியதால் 1 இறப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சாலையில் போதிய எச்சரிக்கை பலகை, வெள்ளை நிற வேகக்கட்டுபாடு கோடுகள் இல்லாததால் 3 இறப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. மது போதையில் வாகனம் ஒட்டி விபத்து ஏற்பட்டு 2 இறப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது என காரணங்களாக அறியப்பட்டது.

போக்குவரத்து விதிமுறைகள் மீறல்

மேலும், இனிவரும் காலங்களில் உயிரிழப்பு விபத்துகள் நடைபெறாத வகையில் தடுக்க எடுக்கப்பட வேண்டிய முன்னெச்சிரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து குழு உறுப்பினர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. மேலும், இனிவரும் காலங்களில் சாலை விபத்துகள் நடைபெறாமல் இருக்க வாகன ஓட்டுனர்கள் மது அருந்திவிட்டு அதிவேகமாக வாகனங்களை ஓட்டுவதாலும், போக்குவரத்து விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றாமல் இருப்பதாலும், இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் வருவோர்கள் கவனக்குறைவாலும், அதிக வேகத்துடனும் மற்றும் அஜாக்கிரதையாகவும் வாகனங்களை இயக்குவதாலும் அதிக அளவில் விபத்துகள் நடைபெற்றுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டது.

அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்

விபத்துகளை குறைக்கும் வகையில் நெடுஞ்சாலைகளில் நடுவே வெள்ளை நிறத்திலான கோடுகள் பூசவும், சிக்னலில் அருகில் சாலைப்பாதுகாப்பு குறித்த குறியீடு வைக்கவும், இரவு நேரங்களில் பிரதிபலிக்கும் சிகப்பு நிறத்திலான பிரிதிபலிப்பான் கம்பங்களை சாலையின் வளைவுகளில் பொருத்தவும் செய்ய சம்மந்தப்பட்ட அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

டிரைவிங் லைசென்ஸ், வாகன உரிமம் ரத்து

எனவே, இதுகுறித்து போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டுபவர்கள் கட்டாம் ஹெல்மெட் அணியவும், நான்கு சக்கர வாகனங்கள் ஓட்டுபவர்கள் கட்டாயம் சீட்பெல்ட் அணிவது குறித்தும் தவறும் பட்சத்தில் சம்மந்தப்பட்ட வாகன உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கபடும் என்றும் வாகனம் ஓட்டி உயிரிழப்பு விபத்து ஏற்படுத்தினால் 6 மாதம் அல்லது நிரந்தராமாக ஓட்டுநர் உரிமம் இரத்து செய்யப்படும் என்றும் உயிரிழப்பு விபத்து ஏற்படுத்தும் இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு அவற்றின் பதிவுச்சான்று (Registration Certificate) ஒரு ஆண்டு தற்காலிக ரத்து செய்யப்படும் என்றும் மாவட்ட சாலைப்பாதுகாப்பு குழு கூட்டத்தில் முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பெற்றோருக்கு தண்டனை 

மேலும், சிறார்கள் வாகனம் ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்தும் பட்சத்தில் அவருடைய பெற்றோருக்கு தண்டனை வழங்கப்படும் என்றும் ஆங்காங்கே அறிவிப்பு பலகைகள் வைக்க காவல் துறை மற்றும் போக்குவரத்து துறை அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இரண்டு, மூன்று, 4 சக்கர வாகன ஓட்டுநர்கள் வாகனங்களை அதிவேகமாக குறிப்பாக 50 கி.மீ வேகத்திற்கு கூடுதலாக ஓட்டக்கூடாது. சாலைகளில் உள்ள கடைகளின் முன்பாக கடையின் பெயர் மற்றும் விளம்பர பலகைகள் வைக்ககூடாது. அவ்வாறு வைக்கப்படும் பெயர் மற்றும் விளம்பர பலகைகள் நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அலுவலர்களால் அவ்வப்போது அகற்றப்படுவதுடன் அபராதமும் விதிக்கப்படும். 

பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்

மாவட்டத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்கு குறிப்பிட்டுள்ள இடத்தை தவிர்த்து பொது இடங்களில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக வாகனங்கள் நிறுத்தக்கூடாது. இணைப்பு சாலைகள் நெடுஞ்சாலை ஓரங்களில் வாகனங்களை தேவையின்றி நிறுத்தம் செய்வதை பொதுமக்கள் தவிர்த்திட வேண்டும். ஏனெனில் இந்த வாகனங்களால் பொதுமக்கள் சாலைகளில் நடக்க இயலவில்லை. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மாநில சாலைகள் மற்றும் இதர மாவட்ட சாலைகளில் கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு உரிய கட்டுமான பொருட்களை சாலைகளில் இடையூறாக வைக்கும் உரிமையாளர்கள் மீது உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் அபராதம் விதிப்பதோடு, காவல்துறையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்படும். 

18 வயதிற்கு கீழ் உள்ள சிறுவர், சிறுமியர் வாகனங்கள் ஓட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும். இதனை பெற்றோர் கண்காணித்திட வேண்டும். தவறினால் பெற்றோர் மீது காவல்துறை மூலம் வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சாலை விபத்தில்லா குமரி மாவட்டம் உருவாக்கிட பொதுமக்கள் சாலை பாதுகாப்பு விதிகளை முறையாக பின்பற்றி முழு ஒத்துழைப்பு நல்கிட வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

Kanyakumaridriving licenceRC suspension rulesKanyakumari NewsKanyakumari Collector Announcement

