கிறிஸ்துமஸ் பட்டாசு கடை, மாற்றுத் திறனாளி அட்டை, காவலர் தேர்வு பயிற்சி முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Kanyakumari: தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தால் காவல் சார்ஆய்வாளர்கள் தாலுகா பதவிகளுக்கு 933 பணிக்காலியிடங்களும், ஆயுதப்படை பதவிகளுக்கு 366 பணிக்காலியிடங்களுமென மொத்தம் 1299 காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி தேர்வுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 21.12.2025 காவல் சார்ஆய்வாளர்கள் தேர்வானது தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தால் நடைபெறவுள்ளது. அதற்கு முன்னர் மாணவர்கள் இத்தேர்வுக்கு தயாராகும் வகையில் 16.12.2025 செவ்வாய்க்கிழமை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் வைத்து இலவச மாதிரித்தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.
காவலர் தேர்வு அப்டேட்
இந்த மாதிரி தேர்வானது காலை 10 மணியளவில் நடைபெறவுள்ளது. மாணவர்கள் அனைவரும் 9.30 மணிக்குள் வருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இம்மாதிரித் தேர்வில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் மாணவர்கள் அனைவரும் பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம், தேர்விற்கு விண்ணப்பித்த விண்ணப்ப நகல், தேர்வு நுழைவுச்சீட்டு மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல் ஆகிய ஆவணங்களை தேர்வு நாளன்று கொண்டுவருமாறு, மேலும் இத்தேர்வில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் மாணவர்கள் இவ்வலுவலக Telegram Channel லான EMPLOYMENT OFFICE NAGERCOIL ல் பகிரப்பட்டுள்ள Google Form ஐ பிழையின்றி முன்பதிவு செய்து கொள்ளுமாறும் முன்பதிவு செய்யும் மாணவர்கள் மட்டுமே இத்தேர்விற்கு அனுமதிக்கப்படுவர் என்ற விவரம் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வாய்ப்பினை போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்கள்.
கிறிஸ்துமஸ் பட்டாசு கடை அனுமதி
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், எதிர்வரும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை மற்றும் புத்தாண்டை முன்னிட்டு தற்காலிக பட்டாசு உரிமம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை மற்றும் 2026 புத்தாண்டையொட்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் நடத்த வெடிபொருள் விதிகள் 2008 மற்றும் வெடிபொருள் சட்டம் 1884-இன் கீழ் தற்காலிக பட்டாசு உரிமம் கோரி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பங்கள் வருகிற 10:12.2025- ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள இ-சேவை மையங்களில் குறிப்பிட்ட ஆவணங்களுடன் இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் நிர்வாக காரணங்களுக்காக தற்போது விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் 16.12.2025 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனுமதி வேண்டி விண்ணப்பிப்பவர்கள், மனை வரைபடம், கடை அமையவிருக்கும் இடத்தின் வரைபடம், கடை அமையவிருக்கும் இடத்தின் பட்டா மற்றும் இதர ஆவணங்களுடன், உரிய கணக்கு தலைப்பின் கீழ் (Head of Account: 0070-other Administrative services 60-other services 103 Recelpta under Explosive Act 01 Colector of Dlatro Authorities E-chalian code no. 0070-60-109-AA-22738) அரசு கணக்கில் தற்காலிக பட்டாசு உரிமக்கட்டணம் ரூ.500/-ஐ பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் செலுத்தியதற்கான அசல் ரசீதினை (செலான்) இணைக்க வேண்டும்.
மேலும் மனுதாரர், தற்காலிக பட்டாசு உரிமம் கோரும் இடத்தின் உரிமையாளர் என்றால் அதற்கான ஆவணங்கள் மற்றும் நடப்பு நிதி ஆண்டின் சொத்து வரி செலுத்திய ரசீது நகல், வாடகை கட்டிடம் என்றால் வரி செலுத்திய ரசீது நகலுடன் இடத்தின் உரிமையாளரிடம் ரூ.20/-க்கான முத்திரைத்தாளில் பெறப்பட்ட அசல் சம்மத கடிதமும் விண்ணத்தாரரின் புகைப்படம், முகவரி சான்று உள்ளிட்டவற்றையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் நிர்வாக காரணங்கள் முன்னிட்டு வருகிற 16.12.2025 -ம் தேதிக்குள் தற்காலிக பட்டாசு உரிமம் கோரி வரப்பெறும் விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனை செய்யப்படும். 2025 டிசம்பர் 16-ம் தேதிக்கு பின்னர் இ-சேவை மையங்கள் மூலம் பரிசீலனைக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களின் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்ற விவரம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய அடையாள அட்டை
கன்னியாகுமரி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை, ஆசாரிபள்ளத்தில் வைத்து வாரம்தோறும் வியாழக்கிழமைகளில் நடைபெற்று வரும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய அடையாள அட்டை (UDID) வழங்கும் முகாமானது அரசாணைப்படி, வாரம் இருமுறை அரசு விடுமுறை நாட்கள் தவிர்த்து புதன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் காலை 10 மணி முதல் 12 மணி வரை மாற்றுத்திறன் தன்மைக்கு ஏற்றார்போல் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நாட்களில் 17.12.2025 முதல் நடைபெறவுள்ளது.
எனவே, தேவையான பரிசோதனைகள் முடித்து சான்றிதழ் பெற வேண்டிய கை கால் இயக்க குறைபாடுடையவர்கள், தொழுநோயிலிருந்து குணமடைந்தவர்கள், மூளை முடக்கு வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குள்ளத்தன்மை, தசை சிதைவு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அமல வீச்சினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், பார்வையற்றவர்கள், குறைந்தளவு பார்வை குறைபாடுடையவர்கள், காது கேளாதவர்கள், பேச்சு மற்றும் மொழித்திறன் குறைபாடுடையவர்கள், இரத்த அழிவுச்சோகை, இரத்த உறையாமை அல்லது இரத்த ஒழுகு குறைபாடு மற்றும் அரிவாளணு இரத்த சோகை ஆகிய 13 வகையான பாதிப்பு உள்ள மாற்றத்திறனாளிகள் புதன்கிழமை அன்று பயனடையலாம்.
அறிவுசார் குறைபாடு, புற உலக சிந்தனையற்றோர், குறிப்பிட்ட கற்றலில் குறைபாடு, மனநோய், நாள்பட்ட நரம்பியல் பாதிப்பு, திசு பன்முகக் கடினமாதல், நடுக்கு வாதம் மற்றும் பல்வகை குறைபாடு ஆகிய 8 வகையான பாதிப்பு உள்ள மாற்றத்திறனாளிகள் வெள்ளி அன்று கன்னியாகுமரி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை, ஆசாரிபள்ளத்தில் வைத்து நடைபெறும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய அடையாள அட்டை (UDID) வழங்கும் முகாமில் கலந்து கொண்டு பயன் பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | Ration Card : ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல் - ரேஷன் வீடு தேடி வர விண்ணப்பிக்கலாம்
மேலும் படிக்க | Ration Card : PHH, PHH-AAY ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | புதிய ரேஷன் கார்டு + மகளிர் உரிமைத்தொகை + பொங்கல் பரிசு - முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ