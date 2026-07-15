/நாகர்கோவில் சபரிவர்மன் மரணம் உண்மை மூடி மறைக்கப்படுகிறதா? விஜய் மவுனம் ஏன்? கனிமொழி கேள்வி

தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் காவல் துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்துப் பல்வேறு விவாதங்கள் எழுந்து வரும் நிலையில், நாகர்கோவிலில் காவல் துறையினரால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, பின்னர் சிறையில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த மாற்றுத்திறனாளி வாலிபர் சபரிவர்மனின் மரணம் தமிழகத்தையே உலுக்கியுள்ளது.
சாதாரண எளிய பின்னணியைக் கொண்ட ஒரு மாற்றுத்திறனாளி இளைஞரின் மரணத்தில் இத்தனை மர்மங்களா? என்று ஒட்டுமொத்த பொதுமக்களும் கேள்வி எழுப்பும் வகையில் இந்தச் சம்பவம் அமைந்துள்ளது. இந்தச் சூழலில், உயிரிழந்த சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினரைச் சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி, செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து அரசுக்கும் காவல்துறைக்கும் பல்வேறு அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளார்.
மிகவும் சாதாரணமாகத் தனது அன்றாட வாழ்க்கையைத் தடையின்றி நடத்திக் கொண்டிருந்த மாற்றுத்திறனாளி சகோதரர் சபரிவர்மன். இவரை எதற்காக, என்ன காரணத்திற்காகக் காவல் துறை அழைத்துச் சென்றது என்பது யாருக்கும் புரியாத புதிராகவே இருந்தது. காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட அவர், பின்னர் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டு, திடீரென மீண்டும் ரிமாண்ட் செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
சிறையில் அடைக்கப்பட்ட சபரிவர்மனை அவரது குடும்பத்தினர் நேரில் சென்று சந்தித்தபோது, அவர் நல்ல உடல்நலத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் பேசியிருக்கிறார். ஆனால், சந்திப்பு முடிந்து சில மணி நேரங்களிலேயே, "அவரது உடல்நிலை சரியில்லாததால் மருத்துவமனையில் சேர்த்திருக்கிறோம்" என்ற அதிர்ச்சித் தகவல் குடும்பத்தினருக்குத் தரப்பட்டுள்ளது.
பதறியடித்துக் கொண்டு குடும்பத்தினர் மருத்துவமனைக்குச் சென்று பார்த்தபோது, சபரிவர்மன் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டார் என்ற செய்திதான் அவர்களுக்குக் கிடைத்தது. அதைவிடக் கொடுமை, மருத்துவமனையின் கோப்புகளில், "கொண்டுவரப்படும்போதே அவர் இறந்துவிட்டிருந்தார்" (Brought Dead) என்றுதான் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
குடும்பத்தினரும், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் வீதியில் இறங்கிப் போராடிய பிறகே அரசு இந்த விவகாரத்தைக் கையில் எடுத்து, பெயரளவில் நடவடிக்கை எடுக்கத் தொடங்கியது. ஆனால், வெளியான பிரேதப் பரிசோதனை (Post-mortem) அறிக்கை ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் அதிர வைத்துள்ளது.
19 இடங்களில் கொடூரத் தாக்குதல்: சபரிவர்மனின் உடலின் 19 இடங்களில் கொடூரமான முறையில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
எலும்பு முறிவுகள்: அவரது கையில் மட்டும் மூன்று இடங்களில் எலும்புகள் முறிக்கப்பட்டுள்ளன. தலையிலும் உடலின் பல்வேறு பாகங்களிலும் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
இவ்வளவு காயங்கள் இருந்தபோதிலும், "காயங்களால் அவர் உயிரிழக்கவில்லை" என்று மருத்துவர்கள் கூறுவதாகத் தகவல்கள் வருகின்றன. அப்படியானால், 19 இடங்களில் பலத்த காயம் அடைந்த ஒரு மனிதனின் மரணத்திற்கு உண்மையான காரணம் என்ன? பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் இறப்பின் நேரம் (Time of Death) ஏன் முறையாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை? இவையெல்லாம் விசாரணையைத் திசைதிருப்பும் முயற்சியா என்ற சந்தேகத்தை வலுக்கச் செய்கிறது.
சபரிவர்மனுடன் சிறையில் இருந்த சக கைதிகள் மீதும் தற்போது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. இது காவல்துறையினர் தங்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளவும், வழக்கைத் திசைதிருப்பவும் செய்யும் தந்திரம் என்று சபரிவர்மனின் குடும்பத்தினர் உறுதியாக நம்புகின்றனர்.
சிறைச்சாலையில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா (CCTV) காட்சிகளை ஏன் இதுவரை வெளிப்படையாக வெளியிடவில்லை?
ஒரு வார்டன் கையில் சாவிக்கொத்துடன் சபரிவர்மன் இருந்த அறைக்குச் செல்லும் காட்சிகள் இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அந்த வார்டன் ஏன் அந்த நேரத்தில் அங்குச் சென்றார்?
மாவட்டத்தில் இருக்கும் அமைச்சரோ அல்லது அரசுத் தரப்பில் முக்கியப் பொறுப்பில் இருப்பவர்களோ இதுவரை பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஒரு ஆறுதல் வார்த்தை கூடச் சொல்லவில்லை என்பதுதான் வேதனையின் உச்சம். படித்தவரான சபரிவர்மனின் மனைவிக்கு அரசு வேலை வழங்குவது குறித்தோ, உரிய நிவாரணம் குறித்தோ முதலமைச்சர் உட்பட அரசிடமிருந்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இதுவரை வரவில்லை.
மறுபுறம், உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும் இறந்த சபரிவர்மனின் தந்தைக்குக் காவல் துறை தரப்பில் இருந்து கடுமையான அழுத்தங்கள் தரப்படுவதாகவும், குடும்பத்தினருக்குத் தெரியாமல் கையெழுத்து வாங்கப் பார்ப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இதனால் அந்தத் தெருவில் வசிக்கும் மக்களே ஒருவித அச்சத்திலும், தங்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழலிலும் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
தற்போதைய காவல் துறையின் விசாரணையில் தங்களுக்குச் சிறிதும் நம்பிக்கையில்லை என்று சபரிவர்மனின் மனைவியும், அவரது சகோதரியும் கண்ணீர்மல்கத் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த விசாரணையை உடனடியாக மத்திய புலனாய்வுத் துறைக்கு (CBI) மாற்ற வேண்டும் என்பதே அக்குடும்பத்தின் பிரதான கோரிக்கையாக உள்ளது.
ஒரு தவறு நடக்கும்போது அதற்கு அரசு முழுப் பொறுப்பேற்க வேண்டும். முந்தைய காலங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்தபோது அரசு பொறுப்பேற்று உடனடியாக நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டது. ஆனால், தற்போதைய அரசு எதற்கும் பொறுப்பேற்கத் தயாராக இல்லாமல், பழியை வேறு யார் மீதாவது போடுவதிலேயே குறியாக இருக்கிறது என்று கனிமொழி எம்பி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் மிகக் காட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட, எளிய பின்னணி கொண்ட ஒரு மாற்றுத்திறனாளி குடும்பத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட இந்த அநீதிக்குத் தமிழக அரசு உடனடியாகப் பதிலளிக்க வேண்டும். குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு உரிய நீதி, நிவாரணம் மற்றும் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் எதிர்பார்ப்பாகும்.