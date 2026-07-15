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நாகர்கோவில் சபரிவர்மன் மரணம் உண்மை மூடி மறைக்கப்படுகிறதா? விஜய் மவுனம் ஏன்? கனிமொழி கேள்வி

நாகர்கோவிலில் காவல் காவலில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் சபரிவர்மன் விவகாரத்தில் அவரது குடும்பத்தினரை சந்தித்த கனிமொழி எம்.பி., தற்போதைய விசாரணையில் நம்பிக்கை இல்லை என்பதால் சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற குடும்பத்தின் கோரிக்கையை ஆதரித்தார். மேலும், அரசு இதுவரை குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணம் அறிவிக்கவில்லை என்றும், சிசிடிவி காட்சிகளை வெளியிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 15, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:28 PM IST
நாகர்கோவில் சபரிவர்மன் மரணம் உண்மை மூடி மறைக்கப்படுகிறதா? விஜய் மவுனம் ஏன்? கனிமொழி கேள்வி
Image Credit: AI Generated | Nagercoil Sabarivarman Custodial Death: MP Kanimozhi Demands JusticeSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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