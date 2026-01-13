வெளுக்கும் கனமழை.. இந்த மாவட்ட பள்ளுகளுக்கு இன்று விடுமுறை - வெளியான அறிவிப்பு!

Holidays for schools: தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் டிசம்பர் மாதம் முழுவதும் மழை இன்றி வறண்ட வானிலையாக இருந்தது. இருப்பினும் வெயிலும் அதிகம் இல்லாமல் இருந்த நிலையில், காலை நேரத்தில் பணி மக்களை வாட்டி வதைத்தது. இந்த சூழலில், 2026ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தின் முதலே மழை பெய்ய ஆரம்பித்துள்ளது. குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களான திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. வட மற்றும் தென் தமிழகத்தில் அங்காங்கே கனமழை பெய்தாலும் பெரும்பாலான இடங்களில் லேசான மழையே பெய்து வருகிறது.
School Holiday: கரைக்கால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
இந்த நிலையில், கனமழை காரணமாக இன்று (ஜனவரி 13) புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் இருக்கும் காரைக்காலில் ஒருநாள் மட்டும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நேற்றிரவு முதல் காரைக்கால், புதுச்சேரி, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இதன் எதிரொலியாக காரைக்கால் பள்ளிகளுக்கு இன்று ஒருநாள் மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
Rain Alert Today: எங்கெல்லாம் மழை தொடரும்
தமிழகத்தில் இன்று (ஜனவரி 13) பல்வேறு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் அரியலூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, கரூர், மயிலாடுதுறை, பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Chennai Weather Today: இன்றைய சென்னை வானிலை
சென்னையை பொறுத்தவரையில், இன்று (ஜனவரி 13) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 26-27° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Alert To Fishermen: மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
தமிழக கடலோரப்பகுதிகள்: 12-01-2026 முதல் 14-01-2026 வரை: தென் தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
15-01-2026 மற்றும் 16-01-2026: எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை.
வங்கக்கடல் மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதிகள்: 12-01-2026 முதல் 16-01-2026 வரை: எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை. இவ்வாறு நேற்று (ஜனவரி 12) வெளியிட்டிருந்த வானிலை அறிக்கையில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
