English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வெளுக்கும் கனமழை.. இந்த மாவட்ட பள்ளுகளுக்கு இன்று விடுமுறை - வெளியான அறிவிப்பு!

வெளுக்கும் கனமழை.. இந்த மாவட்ட பள்ளுகளுக்கு இன்று விடுமுறை - வெளியான அறிவிப்பு!

School Holiday Latest News: கனமழை தொடர்ந்து பெய்து வரும் நிலையில், காரைக்கால் பள்ளிகளுக்கு இன்று ஒருநாள் மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 13, 2026, 08:13 AM IST
  • தொடரும் மழை
  • பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
  • முழு விவரம்

Trending Photos

பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 வாங்க கடைசி தேதி இதுதான்! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. முக்கிய அப்டேட்!
camera icon7
Pongal Parisu
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 வாங்க கடைசி தேதி இதுதான்! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. முக்கிய அப்டேட்!
இந்தியாவில் Snowfall பார்க்கணுமா? லோ பட்ஜெட்டில் செல்ல சிறந்த இடங்கள்
camera icon7
Tourism
இந்தியாவில் Snowfall பார்க்கணுமா? லோ பட்ஜெட்டில் செல்ல சிறந்த இடங்கள்
மெல்லிய இடையை பெற டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்! 15 நாளில் செம மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க
camera icon7
Side Fat
மெல்லிய இடையை பெற டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்! 15 நாளில் செம மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க
உலகின் டாப் 7 பணக்கார தலைவர்கள்! சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிடுவீங்க
camera icon7
Richest Leaders
உலகின் டாப் 7 பணக்கார தலைவர்கள்! சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிடுவீங்க
வெளுக்கும் கனமழை.. இந்த மாவட்ட பள்ளுகளுக்கு இன்று விடுமுறை - வெளியான அறிவிப்பு!

Holidays for schools: தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் டிசம்பர் மாதம் முழுவதும் மழை இன்றி வறண்ட வானிலையாக இருந்தது. இருப்பினும் வெயிலும் அதிகம் இல்லாமல் இருந்த நிலையில், காலை நேரத்தில் பணி மக்களை வாட்டி வதைத்தது. இந்த சூழலில், 2026ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தின் முதலே மழை பெய்ய ஆரம்பித்துள்ளது. குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களான திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. வட மற்றும் தென் தமிழகத்தில் அங்காங்கே கனமழை பெய்தாலும் பெரும்பாலான இடங்களில் லேசான மழையே பெய்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

School Holiday: கரைக்கால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு 

இந்த நிலையில், கனமழை காரணமாக இன்று (ஜனவரி 13) புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் இருக்கும் காரைக்காலில் ஒருநாள் மட்டும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நேற்றிரவு முதல் காரைக்கால், புதுச்சேரி, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இதன் எதிரொலியாக காரைக்கால் பள்ளிகளுக்கு இன்று ஒருநாள் மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

Rain Alert Today: எங்கெல்லாம் மழை தொடரும் 

தமிழகத்தில் இன்று (ஜனவரி 13) பல்வேறு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதேபோல் அரியலூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, கரூர், மயிலாடுதுறை, பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Chennai Weather Today: இன்றைய சென்னை வானிலை 

சென்னையை பொறுத்தவரையில், இன்று (ஜனவரி 13) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 26-27° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Alert To Fishermen: மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை

தமிழக கடலோரப்பகுதிகள்: 12-01-2026 முதல் 14-01-2026 வரை: தென் தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

15-01-2026 மற்றும் 16-01-2026: எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை.

வங்கக்கடல் மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதிகள்: 12-01-2026 முதல் 16-01-2026 வரை: எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை. இவ்வாறு நேற்று (ஜனவரி 12) வெளியிட்டிருந்த வானிலை அறிக்கையில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: உதயநிதி ஏன் வரக்கூடாது? அவர் உழைக்கிறார் வருவார் - அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி!

மேலும் படிக்க: பொங்கல் விடுமுறை ஐந்து நாட்கள் கிடைக்குமா? மக்கள் கோரிக்கை.. தமிழக அரசு தீவிர ஆலோசனை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Schools holidayKaraikalheavy rain alertIMD AlertTamil nadu

Trending News