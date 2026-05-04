தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: காரைக்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

காரைக்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள காரைக்குடி தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 184வது தொகுதியாகும். காரைக்குடி தாலுகா மற்றும் தேவக்கோட்டை தாலுகாவின் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. கள்ளர், செட்டியாளர், பட்டியலின மக்கள் கணிசமாக வாழும் பகுதியாகும்.இஸ்லாமிய சமூகம், யாதவர், பிள்ளைமார் உள்ளிட்ட சமூகத்தினரும் குறிப்பிட்ட அளவில் உள்ளனர்.
காரைக்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) காரைக்குடி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
காரைக்குடி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (INC): மாங்குடி (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
அமமுக (AMMK): தேர்போகி பாண்டி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சீமான்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): பிரபு
காரைக்குடி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,49,286
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,56,610
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 29
மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,05,925
காரைக்குடி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 74.33% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 7% அதிகம்).
காரைக்குடி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: மாங்குடி (காங்கிரஸ்) - 75,954 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஹெச். ராஜா (பாஜக) - 54,365 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: தேர்போகி பாண்டி (அமமுக) - 44,864
நாம் தமிழர் கட்சி: துரை மாணிக்கம் - 23,872 வாக்குகள்
காரைக்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் காரைக்குடி தொகுதியில் 67.31% வாக்குகள் பதிவாகின.
சிவகங்கை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சிவகங்கை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மானாமதுரை (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ