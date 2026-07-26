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கார்கில் போரின் நாயகன்.. யார் இந்த மேஜர் சரவணன் மாரியப்பன்? தமிழக வீரரின் கதை

Kargil War Major Saravanan Mariappan: கார்கில் வெற்றி நினைவு நாளில், தனது இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்தவர் தமிழக வீரர் சரவணன் மாரியப்பன். இவர் யார்,  கார்கில் போரில் மேஜர் சரவணன் மாரியப்பனின் சாதனை என்னென்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 26, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:35 PM IST
கார்கில் போரின் நாயகன்.. யார் இந்த மேஜர் சரவணன் மாரியப்பன்? தமிழக வீரரின் கதை
Image Credit: Kargil War Major Saravanan Mariappan

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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