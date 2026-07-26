/கார்கில் போரின் நாயகன்.. யார் இந்த மேஜர் சரவணன் மாரியப்பன்? தமிழக வீரரின் கதை

Kargil War Major Saravanan Mariappan: ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள கார்கில் பகுதியை கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிக்க முயற்சி செய்தது. இதனை இந்திய ராணுவ வீரர்கள் எதிர்கொண்டு முறியடித்தனர். சுமார் 84 நாட்கள் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே போர் நீடித்தது. 1999ஆம் ஆண்டு மே 9ஆம் தேதி கார்கில் மாவட்டத்தில் தொடங்கிய இந்த போர், ஜூலை 26ஆம் தேதி முழுமையாக முடிவுக்கு வந்தது. இந்த போரில் பாகிஸ்தானை இந்தியா முறியடித்து வெற்றி பெற்றது. இந்த போரில் எண்ணற்ற இந்திய ராணுவ வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர்.
இந்த போரில் வீர மரணம் அடைந்த வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக கார்கில் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 26ஆம் தேதி கார்கில் தினமாக அரசு அனுசரித்து வருகிறது. இந்த நாளில் தமிழக வீரர் ஒருவர் பற்றி நினைவுப்படுத்த வேண்டியது அவசியம். அவர் தான் திருச்சியைச் சேர்ந்த மேஜர் சரணவன் மாரியப்பன். ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்த மேஜர் சரவணன் மாரியப்பன் யார் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
கார்கில் போரில் இந்தியா வெற்றி பெற முக்கிய பங்கு வகித்தவர் சரவணன் மாரியப்பன். 1999ஆம் ஆண்டு மே 28ஆம் தேதி எல்லையில் இருந்து சுமார் 14,000 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள பட்டாலிக் பகுதியில் ஊடுருவி இருந்த பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளை வீழ்த்தும் பணி அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அங்கு -10 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 20 டிகிரி செல்சியஸ் வரை கடும் குளிர் நிலவும். இந்த உறைபணில் சரவணன் தலைமையில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் தீவிரமாக பணியாற்றினர்.
மே 29ஆம் தேதி அதிகாலையில் 4 மணியளவில் சரவணன் தலைமையிலான வீரர்கள் மீது குண்டு மழை பொழியத் தொடங்கினர். இருப்பினும், இந்த தாக்குதலில் இருந்து பின்வாங்காமல், தாக்குதலை முறியடிக்க சரவணன் முன்நோக்கி சென்று தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தினார். இந்த தாக்குதலில் சரவணன் படுகாயம் அடைந்தார். இதனை பொருட்படுத்தாமல், மேஜர் சரவணன் முன்னேறினார். மேலும், பல தீவிரவாதிகளை நேருக்கு நேர் சுட்டு வீழ்த்தினார்.
அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக பாகிஸ்தான் எதிரிகளின் துப்பாக்கி குண்டுகள் ஒன்று மேஜர் சரவணன் தலையை தாக்கியது. இதனை அடுத்து, சம்பவ இடத்திலேயே மே 24ஆம் தேதி மேஜர் சரவணன் உயிரிழந்தார். கார்கில் போரில் உயிரிழந்த முதல் மேஜர் சரவணன் என அறியப்பட்டார். சரவணனின் செயல் தான், இந்திய ராணுவம் முன்னேறிச் செல்ல மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
இந்திய எல்லையைக் காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு நாட்டுக்காக தனது இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்த கார்கில் போர் வீரர் சரவணன் நினைவாக திருச்சி கன்டோன்மென்ட் பகுதியில் நினைவு தூணை தமிழக அரசு அமைத்தது. மேஜர் சரவணினின் மறைவுக்கு பிறகு, இந்திய அரசின் மிக உயரிய விருதான வீர்சக்ரா விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.