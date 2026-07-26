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கார்கில் போர் சோகம் : இறந்த வீரர்கள், கைவிட்ட பாகிஸ்தான் - 27 ஆண்டுகள் காத்திருப்பு! முடிவு என்ன?

Kargil War : கார்கில் போரில் இறந்தவர்களின் உடல்களைப் பெற 27 ஆண்டுகளாக பாகிஸ்தான் குடும்பங்கள் இன்றும் காத்திருக்கின்றன. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 26, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:02 PM IST
கார்கில் போர் சோகம் : இறந்த வீரர்கள், கைவிட்ட பாகிஸ்தான் - 27 ஆண்டுகள் காத்திருப்பு! முடிவு என்ன?
Image Credit: Kargil news

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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