/கார்கில் போர் சோகம் : இறந்த வீரர்கள், கைவிட்ட பாகிஸ்தான் - 27 ஆண்டுகள் காத்திருப்பு! முடிவு என்ன?

Kargil War : இந்தியா தனது 27 வது கர்கில் விஜய் திவாஸ் விழாவைக் கொண்டாடி வரும் இந்தத் தருணத்தில், 1999 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கார்டில் போரில் உயிரிழந்த பல பாகிஸ்தான் வீரர்களின் உடல்கள் இன்னமும் அவர்களின் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்படவில்லை. இந்திய மண்ணிலேயே புதைக்கப்பட்டுள்ள அந்த வீரர்களின் உடல்களை எங்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என அந்த குடும்பத்தினர் இன்றும் காத்திருக்கும் சோகமான பின்னணி வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
கார்டில் போரின் போது, தொடக்கத்தில் தனது நாட்டு வீரர்களின் உடல்களை ஏற்க பாகிஸ்தான் ராணுவம் முற்றிலுமாக மறுத்துவிட்டது. ஏனென்றால், அந்த போரில் காஷ்மீர் போராளி குழுவினரே பங்கேற்றனர், தங்களுக்கு அதில் சம்பந்தம் இல்லை என்பது போல் நடந்து கொண்டது. இதனால், இறந்த வீரர்களின் உடலுக்கு பாகிஸ்தான் உரிமை கொண்டாட முன்வரவில்லை. இருப்பினும், எதிரி நாட்டு வீரர்கள் என்றும் பாராமல், போரில் உயிரிழந்த அவர்களுக்கு இந்திய ராணுவம் முழு ராணுவ மரியாதையுடனும், அவரவர் மத சடங்குகளுடனும் இறுதி மரியாதை செய்தது.
கார்டில் போரின் போது பிரிகேடியராகவும், ராணுவ நடவடிக்கைகளின் துணை தலைமை இயக்குநராகவும் பணியாற்றிய ஓய்வுபெற்ற லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மோகன் பண்டாரி இது குறித்துக் கூறுகையில், "கார்கில் போர்க்களப் பகுதிகளில் இருந்து இந்திய ராணுவத்தால் மொத்தம் 249 பாகிஸ்தான் வீரர்களின் உடல்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. ஆனால், பாகிஸ்தான் ராணுவம் அவர்களைத் தனது சொந்த வீரர்கள் என ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டது. இதன் காரணமாக, 249 உடல்களில் 244 உடல்கள் இந்திய எல்லைக்குள்ளேயே முழு ராணுவ மரியாதை மற்றும் மதச் சடங்குகளுடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டன."
பாகிஸ்தான் அரசு வெறும் 5 வீரர்களின் உடல்களை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டது. இதில் கேப்டன் கர்னல் ஷேர் கான் என்பவரின் உடலும் அடங்கும். ஒரு இந்திய ராணுவ அதிகாரியின் பரிந்துரையின் பேரிலேயே, கேப்டன் கானுக்கு பாகிஸ்தானின் உயரிய வீரவிருது வழங்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எஞ்சிய பெரும்பாலான வீரர்களின் உடல்கள் இன்னமும் இந்திய மண்ணிலேயே புதைக்கப்பட்டுள்ளன.
டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா நாளிதழுக்கு பிபிசி வெளிநாட்டுப் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் அளித்த பேட்டியில், பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் சிறப்புச் சேவைக் குழுவைச் சேர்ந்த கேப்டன் முகமது அம்மார் ஹுசைனின் தாயாரைச் சந்தித்த நினைவுகளைப் பகிர்ந்துகொண்டார். கேப்டன் ஹுசைன், டைகர் ஹில் பகுதியில் கேப்டன் கர்னல் ஷேர் கானுடன் இணைந்து இந்திய ராணுவத்திற்கு எதிராகக் கடுமையான தாக்குதலை நடத்தி, இறுதியில் போர்க்களத்தில் கொல்லப்பட்டார். கேப்டன் கானின் உடல் பாகிஸ்தானுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு நிஷான் இ ஹைதர் விருது வழங்கப்பட்ட நிலையில், கேப்டன் ஹுசைனின் உடலை இந்திய ராணுவமே அடக்கம் செய்தது.
"கேப்டன் ஹுசைன் 1999 ஜூன் 14 அன்று கடைசியாக வீட்டிற்கு விடுமுறையில் வந்திருந்தார். ஆனால், போர் தீவிரமடைந்ததால் மறுநாளே ஜூன் 15 அவர் மீண்டும் எல்லைக்கு அழைக்கப்பட்டார். அதுவே அவர் தன் தாயைப் பார்த்த கடைசி நாளாகும். 'என் மகனிடம் என் கவலையைத் தெரிவித்தபோது, அவன் என் கால்களை தொட்டு, அம்மா, அப்புறம் ஏன் என்னை ராணுவத்திற்கு அனுப்பினாய்? என்று கேட்டான்' என அவரது தாய் என்னிடம் கூறி அழுதார். தன் மகனின் உடலையாவது மீட்டுத் தருமாறு அவர் பாகிஸ்தான் ராணுவ அதிகாரிகளிடம் பலமுறை கோரிக்கை வைத்தார். ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இறுதியில், தன் மகனின் வருகைக்காகக் காத்திருந்தே அந்தத் தாய் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயிரிழந்தார்."
போர் முடிந்த பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பாகிஸ்தான் ராணுவம் தனது இணையதளத்தில் உள்ள தியாகிகள் பட்டியலைத் திருத்தியது. அதில் சில வீரர்களை உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தியாகிகள் என்றும், சிலரை "போரில் காணாமல் போனவர்கள்" என்றும் வகைப்படுத்தியது. இதன் மூலம் அவர்கள் கார்டில் போரில் கொல்லப்பட்டதையும், அவர்களின் உடல்கள் குடும்பங்களைச் சென்றடையவில்லை என்பதையும் பாகிஸ்தான் மறைமுகமாக ஒப்புக்கொண்டது. ராஜதந்திர மற்றும் ராணுவ ரீதியிலான பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு சில வீரர்களின் உடல்கள் பல ஆண்டுகளுக்குப் பின் திருப்பி அனுப்பப்பட்டாலும், பல குடும்பங்கள் இன்னமும் தங்கள் பிள்ளைகளின் உடல்களுக்காகக் காத்துக் கிடக்கின்றன.
Northern Light Infantry சேர்ந்த கேப்டன் ஃபர்ஹாத் ஹசீப் என்பவரின் நிலையும் இதுவே. அவரது அண்ணன் இன்னமும் தன் தம்பியின் நினைவுகளோடு கண்ணீர் வடித்து வருகிறார். "கடைசிச் சடங்குகளைக் கூடச் செய்ய முடியாமல் போனதே எங்கள் குடும்பத்தின் ஆறாத வடு" என அப்பத்திரிகையாளர் வேதனையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கர்கில் போரின் போது ஆப்பரேஷன் விஜய்யில் 8 வது மலைப் பீரங்கிப் படைப் பிரிவை வழிநடத்திய ஓய்வுபெற்ற மேஜர் ஜெனரல் லக்விந்தர் சிங் கூறுகையில், "இருநாட்டு வீரர்களும் தங்கள் நாடுகளுக்காகவே போரிட்டார்கள். ஆனால், சொந்த நாட்டு ராணுவமே அவர்களைத் தங்கள் வீரர்கள் இல்லை என்று கைவிட்டபோது, ஒரு கண்ணியமான தொழில்முறை ராணுவமாக இந்திய ராணுவம் செயல்பட்டது. அவர்களை எங்கள் சொந்த மண்ணிலேயே ராணுவ மரியாதையுடனும், உரிய மதச் சடங்குகளுடனும் அடக்கம் செய்தோம். அதுவே ஒரு சிறந்த ராணுவத்திற்கு அழகும், சரியான செயலும் ஆகும்."
கார்கில் போரின் வெற்றி வரலாறுகளுக்குப் பின்னால், சொந்த நாட்டு அரசால் கைவிடப்பட்டு, இந்திய மண்ணில் துயில்கொள்ளும் எதிரி நாட்டு வீரர்களின் இந்தக் கண்ணீர்க் கதைகளும், அவர்களின் குடும்பங்களின் ஆறாத வடுக்களும் போரின் இரக்கமற்ற முகமாக இன்றும் சாட்சியாக இருக்கின்றன.