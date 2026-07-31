/மேகதாது விவகாரம்: கர்நாடகாவிற்கு CM விஜய் வர வேண்டாம்! டி.கே.சிவகுமார் கறார்..

DK Shivakumar CM Vijay Karnataka Visit : முதல்வர் விஜய், மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்த, கர்நாடகாவிற்கு சென்று அம்மாநில முதல்வர் டி.கே.சிவகுமாரை சந்திப்பதாக இருப்பதாக தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து, கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமாரே “நீங்கள் கர்நாடகாவிற்கு வர வேண்டாம்” என்று சமீபத்திய பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் தெரிவித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
மேகதாது அணை கட்டும் விவாகரம் குறித்து, கர்நாடக அரசின் முடிவுக்கு, தமிழ்நாடு பல்வேறு கோணத்தில் எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகிறது. இதையடுத்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆலோசணை கூட்டம் நடத்தினார்.
தமிழ்நாடு-கர்நாடகா இடையே நீண்ட நாட்களாக ஓயாத பிரச்சனையாக இருக்கிறது, காவிரி நீர் பிரச்சனை. அதிலும் குறிப்பாக, மழை பெய்யாத காலங்களில், இந்த பிரச்சனை இரு அரசாங்கத்திற்கும் பெரும் தலைவலியாக உள்ளது. இந்த ஆண்டும் கர்நாடகத்தில் போதிய மழை பெய்யாததால், கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு காவிரி நீர் வழங்கும் பிரச்சனை பெரிதாக வெடித்துள்ளது.
காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே, மேகதாதுவில் அணை கட்ட, கர்நாடக அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்கு தமிழ்நாட்டில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பி இருக்கிறது. இந்த பிரச்சனைக்கு, பேச்சு வார்த்தை மூலமாக தீர்வு காணலாம் முதல்வர் விஜய் யோசிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அவர் காவிரி நதி நீர் விவகாரம், மேகதாது அணை பிரச்சனை தொடர்பாக, கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமாரை சந்தித்து பேச கடிதம் அனுப்பியிருந்தார்.
வரும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி, முதல்வர் விஜய் பெங்களூருவுக்கு சென்று இது குறித்து பேச இருப்பதாக கூறப்பட்டது. பெங்களூருவின் விதானசவுதா (சட்டசபை வளாகம்) மாநாட்டு அரங்கில், விஜய், கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமாரை சந்தித்து பேச திட்டமிட்டிருந்தார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வருகை குறித்து கர்நாடகா டி.ஜி.பி & உயர் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், கர்நாடகாவில் சூழல் சரியில்லாத காரணத்தினால் விஜய் வரவேண்டாம் என வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார். வேறு ஒரு தேதியில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்திக்கொள்ளலாம் எனவும் அறிவித்துள்ளார்.
மேலும் பேசிய டி.கே.சிவகுமார், தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என்ற காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்ய இருபதாக அறிவித்திருக்கிறார். 15 நாட்களுக்குள், தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் என முன்னர் உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.
முதல்வர் விஜய்யின் கர்நாடக விசிட்டிற்கு, தமிழ்நாட்டின் பிரதான கட்சிகளான திமுக, அதிமுக, பாமக, சிபிஐ, சிபிஐஎம் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் தலைவர்கள் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து உள்ளனர்.
முன்னதாக முன்னாள் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின், முதல்வர் விஜய் குறித்து கண்டன பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.
பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியில் ஏமாற்றம்— M.K.Stalin (@mkstalin) July 30, 2026
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் மெத்தனப் போக்கு
மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால் குறுவை சாகுபடி பாதிப்பு
அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் கூட்டாமல் காலம் தாழ்த்தல்
என விவசாயிகளை எல்லா வகையிலும் வஞ்சித்து வேதனையில் தள்ளியிருக்கிறது செயல்படாத… pic.twitter.com/e8jE6ohhG8
அதில், “பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியில் ஏமாற்றம், மேகதாது அணை விவகாரத்தில் மெத்தனப் போக்கு, மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால் குறுவை சாகுபடி பாதிப்பு, அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் கூட்டாமல் காலம் தாழ்த்தல், என விவசாயிகளை எல்லா வகையிலும் வஞ்சித்து வேதனையில் தள்ளியிருக்கிறது செயல்படாத த.வெ.க. அரசு” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம், “இப்போ அங்க போய் என்ன செய்ய போறீங்க?” என முதல்வர் விஜய் கர்நாடக விசிட் குறித்து கேள்வி கேட்டிருக்கிருந்தார். இதே போல, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸும், அதிமுக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி உள்ளிட்டோரும் விஜய்க்கு கடும் கண்டனங்களை பதிவு செய்திருந்தனர்.