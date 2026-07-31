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மேகதாது விவகாரம்: கர்நாடகாவிற்கு CM விஜய் வர வேண்டாம்! டி.கே.சிவகுமார் கறார்..

DK Shivakumar CM Vijay Karnataka Visit : முதல்வர் விஜய், வரும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடகாவிற்கு பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருப்பதை அடுத்து, “நீங்கள் கர்நாடகாவிற்கு வரவேண்டாம்” என்று கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமாரே சமீபத்திய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்திருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 31, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:51 PM IST
மேகதாது விவகாரம்: கர்நாடகாவிற்கு CM விஜய் வர வேண்டாம்! டி.கே.சிவகுமார் கறார்..
Image Credit: DK Sivakumar CM Vijay | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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மேகதாது விவகாரம்: கர்நாடகாவிற்கு CM விஜய் வர வேண்டாம்! டி.கே.சிவகுமார் கறார்..
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