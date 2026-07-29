/“தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் கிடையாது..” கர்நாடக முதல்வர் அதிரடி! என்ன செய்யப்போகிறார் CM விஜய்?

தமிழ்நாட்டிற்கு, இப்போதைக்கு தண்ணீர் கொடுக்க முடியாது என்று கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்மார் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக கூறியிருப்பது மக்களை கலக்கமடைய செய்துள்ளது. ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் வறட்சி நிலவும் அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையில், இப்போது கர்நாடகாவும் கை விரித்திருப்பது கவலை அளித்திருக்கிறது.
ஏற்கனவே, தமிழ்நாட்டிற்கு கர்நாடகாவிற்கும் காவிரி நீர் திறந்து விடுவதில் பஞ்சாயத்து இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டுக்கு, ஜூலை 29ஆம் தேதியான இன்று தொடங்கி, அடுத்த 15 நாட்களுக்கு, 4.5 டிஎம்சி தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டுமென காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக்குழு தெரிவித்திருந்தது. இந்த சமயத்தில், கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் தர முடியாது என கூறியிருப்பது இந்த பிரச்சனையை இன்னும் அதிகரித்திருக்கிறது.
கடந்த ஜூன் மாதம் தொடங்கி, ஜூலை மாதம் வரை தோராயமாக 40.43 டிஎம்சி தண்ணீரை கர்நாடகா திறந்துவிட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால், தற்போது வரை வெறும் 3.54 டிஎம்சி அளவுக்கு மட்டுமே தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து, சமீபத்தில் ஒழுங்காற்று குழு கூட்டம் நடந்தது. இதைத்தொடர்ந்து, ஜூலை 29ஆம் தேதியான இன்று காலை 8 மணி முதல், அடுத்த 15 நாட்களுக்கு சுமார் 3,500 கன அடி வீதம் 4.5 டிஎம்சி தண்ணீர் திறந்து விடப்பட வேண்டும் என்று, இக்குழு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த உத்தரவு வந்த பிறகும் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை. கர்நாடகாவில் பருவமழை இந்த அண்டு போதுமான அளவு பெய்யாததால், இங்கிருக்கும் அணைகளுக்கு நீர் வரத்து குறைந்திருப்பதாகவும், குடிநீர் தேவைக்கு மட்டுமே தண்ணீர் இருப்பு உள்ளதாகவும் கர்நாடகா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒழுங்காற்று குழுவின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, மேல்முறையீடு செய்ய இருப்பதாக தெரிவித்ததையடுத்து, தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறக்க முடியாது என்று கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் கூறியிருக்கிறார்.
தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய், காவிரி நீர் பங்கீடு மற்றும் மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக வரும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி கர்நாடகா செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார். இந்த பயணத்தின்போது, கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமாரை நேரில் சந்தித்து பேச இருக்கும் அவர், பெங்களூரு-ஓசூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் மற்றும் இரு மாநிலங்களின் நலன் சார்ந்த விஷயங்களை விவாதிக்க இருப்பதாக கூறப்பட்டது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எல் நினோ பாதிப்பால் தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான சில மாவட்டங்கள் வறட்சியில் பாதிக்கப்படுவதை ஒட்டி, குறைவான மழைப்பொழிவு, நீர் நிலைகள் மற்றும் அணைகளில் நீர் தேக்கம் இன்மை உள்ளிட்டவை இவர் சந்திக்கப்போகும் பெரிய சவாலாக இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.