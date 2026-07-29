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“தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் கிடையாது..” கர்நாடக முதல்வர் அதிரடி! என்ன செய்யப்போகிறார் CM விஜய்?

தமிழ்நாட்டில் வறட்சி நிலவும் அபாயம் இருக்கும் சூழலில், தண்ணீர் தர முடியாது என்று கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் கூறியிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 29, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:57 PM IST
“தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் கிடையாது..” கர்நாடக முதல்வர் அதிரடி! என்ன செய்யப்போகிறார் CM விஜய்?
Image Credit: CM Vijay Kauvery Issue | X Tamil

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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