திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா

முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் முதன்மையானதாகத் திகழும் திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில், ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் விழாக்களில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகப் போற்றப்படுகிறது. பத்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்தத் திருவிழா, இந்த ஆண்டு இன்று (நவம்பர் 25, 2025) காலை கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாகத் தொடங்கியது.
கொடியேற்றம்: பக்திப் பெருக்கின் ஆரம்பம்
இன்று காலை, திருவிழாவிற்கான முக்கிய நிகழ்வான கொடியேற்றம் நடைபெற்றது. கொடியேற்றத்திற்கு முன்னதாக, உற்சவர் சன்னதியில் எழுந்தருளிய சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கும், தெய்வானைக்கும் பால், சந்தனம், இளநீர், திரவியப் பொடி உள்ளிட்ட பதினாறு வகையான பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடத்தப்பட்டன.
அதைத் தொடர்ந்து, சுவாமியும் அம்பாளும் சிறப்பு அலங்காரத்தில், சிம்மாசனத்தில் எழுந்தருளி கோவில் கம்பத்தடி மண்டபத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டனர். அங்கு, தங்க முலாம் பூசப்பட்ட கொடி கம்பத்திற்கு சந்தனம், பால், பன்னீர், இளநீர் உள்ளிட்ட சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டு, தர்ப்பைப் புல், மாவிலை, பூ மாலைகள் கொண்டு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.
சரியாக காலை 10.40 மணிக்கு மேல் கொடியேற்றம் தொடங்கியது. சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் ஓத, காலை 10.55 மணிக்கு பட்டுத் துணியில் வரையப்பட்ட சேவல் கொடியானது தங்க முலாம் பூசிய கொடிக் கம்பத்தில் ஏற்றப்பட்டது. இந்த பக்திமிகு காட்சியை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் 'அரோகரா' கோஷம் முழங்க தரிசித்தனர்.
திருவிழா நாட்களில் சுவாமி வீதி உலா
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் பத்து நாட்களிலும், தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் சுவாமி வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார்.
தினமும் காலையில், சுப்பிரமணிய சுவாமி தெய்வானையுடன் தங்க சப்பரத்தில் எழுந்தருளி நகர் வலம் வந்து பக்தர்களுக்குக் காட்சியளிப்பார். மாலையில், தங்கமயில் வாகனம், தங்கக் குதிரை வாகனம், வெள்ளிப் பூத வாகனம், அன்ன வாகனம், வெள்ளி ஆட்டுக் கிடாய், காமதேனு வாகனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி அம்பாளோடு எழுந்தருளி சன்னதித் தெரு மற்றும் நான்கு முக்கிய வீதிகளில் உலா வருவார்.
முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் மகா தீபம்
இந்தத் திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சிகள் இறுதிக் நாட்களில் நடைபெற உள்ளன.
8 ஆம் நாள் - டிசம்பர் 2 இரவு 7.05 மணி - பட்டாபிஷேகம்: சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு வைர கிரீடம் அணிவிக்கப்பட்டு, நவரத்தினங்கள் பதித்த செங்கோல் வழங்கி, மகா பட்டாபிஷேகம் நடைபெறும்.
9 ஆம் நாள் - டிசம்பர் 3 காலை 7.05 மணி - தேரோட்டம்: திருக்கார்த்திகை தினத்தின் முக்கிய நிகழ்வான கார்த்திகை தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடைபெறும்.
9 ஆம் நாள் - டிசம்பர் 3 மாலை 6.00 மணி - மகா தீபம்: கோவிலுக்குள் பால தீபம் ஏற்றப்பட்ட பின், திருப்பரங்குன்றம் மலையின் உச்சியில் உள்ள உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் வளாகத்தில் மகா தீபம் ஏற்றப்படும்.
9 ஆம் நாள் - டிசம்பர் 3 இரவு 7.30 மணி - சொக்கப்பனை: மலை மீது மகா தீபம் ஏற்றப்பட்ட பிறகு, 16 கால் மண்டபம் அருகில் சொக்கப்பனை கொளுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலின் இந்தக் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா, பக்தர்களின் மனங்களில் பக்திப் பேரொளியைப் பாய்ச்சும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக அமைகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
