கூட்டணி குழப்பத்திற்கு திமுகவே காரணம்... கார்த்தி சிதம்பரம் போட்ட குண்டு!

Karti Chidambaram Latest News Updates: புதுக்கோட்டை மாவட்ட காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில், சிவகங்கை மக்களவை உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
Karti Chidambaram: நாடாளுமன்றத்தில் நடந்தது என்ன?
அப்போது பேசிய அவர்,"நாடாளுமன்றத்தில் ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. அது தான் உண்மை. எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி முன்னாள் ராணுவ தளபதி எழுதிய புத்தகத்தை மேற்கோள்காட்டி பேச முயன்றபோது, ஆளும்கட்சி உறுப்பினர்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் பாராளுமன்றம் முடங்கி கிடக்கிறது. எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் பேச அனுமதிக்க வேண்டும், ஆனால் எதிர்கட்சி தலைவரை கூட பேச அனுமதிக்கவில்லை. பிரதமருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றால் அதுகுறித்து விசாரிக்க ஏன் இதுவரையில் குழு அமைக்கவில்லை. அதுபோன்ற பிரச்சனை ஏதும் நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெறவில்லை" என்றார்.
Karti Chidambaram: குழப்பத்திற்கு திமுகவே காரணம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திமுக, காங்கிரஸ் ஆகிய இரண்டு பேரும் ஒன்றாக இருந்தால்தான் இரண்டு பேரும் வெற்றி பெற முடியும் என்பது என் கருத்து. இரண்டு மாதங்களாக காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் பேசி வருவதும், குழப்பமான நிலை நீடிப்பதற்கும் திமுக குழு அமைக்காதது தான் காரணம்.
திமுக - காங்கிரஸ் இடையே இப்போது உள்ள மனக்கசப்பிற்கு திமுகவே காரணம். கூட்டணி பேச்சு வார்த்தைக்கு குழு அமைத்திருந்தால் இதுபோன்ற சர்ச்சை கருத்துக்கள் வந்திருக்காது.
இனியும் தாமதிக்காமல் பேச்சுவார்த்தைக்கு திமுக குழு அமைக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் மனக்கசப்புகள் மேலும் அதிகமாகதான் செய்யும். ராகுல் காந்தியை கனிமொழி சந்தித்து பத்து தினங்களுக்கு மேலாகியும், அதன் பிறகும் கூட்டணிக்கு திமுக பேச்சுவார்த்தை குழு அமைக்காதது, எதற்காக என்பது தெரியவில்லை. ஏதாவது ஒரு முடிவை திமுக எடுக்க வேண்டும். திமுகவும் குழு அமைத்து பேசிவிட்டால் இந்த பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும்.
Karti Chidambaram: திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியே பலமானது
1967ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் நாங்கள் ஆட்சியில் இல்லைதான், தனித்து நிற்க கூடிய பலம் இல்லைதான். அதேவேளையில் நாங்கள் இருக்கும் கூட்டணிதான், பலமான கூட்டணியாக ஆட்சி அமைக்கும். காங்கிரஸ் கட்சி இருந்தால்தான் அந்தக் கூட்டணிக்கு மதச்சார்பின்மை முத்திரை குத்தப்படும். அப்போதுதான் திமுக மதசார்பற்ற கூட்டணி என்று கூறிக்கொள்ள முடியும். எங்களை கூட்டலாக பார்க்க கூடாது, பெருக்கலாக பார்க்க வேண்டும்.
Karti Chidambaram: விஜய்யின் வரி பிரச்னை
அதிமுக அரசு ஒருவேளை அமைந்தால் அது அதிமுக அரசாக இருக்காது, பாஜக ஆட்சியாகத்தான் இருக்கும். தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு என்று ரசிகர்கள் உள்ளனர், அந்த ரசிகர்கள் தொண்டர்களாக மாறலாம், தொண்டர்கள் வாக்களிக்கலாம். அந்த வாக்குகளால் தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றி கழகம் வெற்றி பெற்று அது சீட்டாக மாறுமா என்பது கேள்விக்குறிதான். தமிழக வெற்றி கழகம் தற்போது களத்தில் சுறுசுறுப்பாக உள்ளது என்பது உண்மை. விஜய் மீது வருமான வரி துறையின் தீர்ப்பு என்பது தேர்தலை எந்த விதத்திலும் அவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது. இது ஊழல் கிடையாது, வரி கட்டவில்லை என்றுதான் கூறுகிறார்கள். வரியை கட்டிவிட்டால் பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்துவிடும். அவருக்கு மேல் முறையீடு செய்வதற்கும் வாய்ப்புண்டு" என்றார்.
