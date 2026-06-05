/அண்ணாமலைக்கு அணிலாக உதவுவோம்.. கரு.நாகராஜன் பாஜகவுக்கு டாட்டா - அடுத்து வரப்போவது யாரு?

Annamalai We The Leaders Movement : அண்ணாமலை இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக பாஜகவில் இருந்து விலகினார். We The Leaders என்ற அரசியல் இயக்கத்தையும் இன்றே தொடங்கினார். பாஜகவில் இருந்து அண்ணாமலை விலகியதால் தமிழக பாஜகவிற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசியிருந்தார். ஆனால், அண்ணாமலை அரசியல் இயக்கம் தொடங்கிய இன்றைய நாளே, தமிழக பாஜகவில் பல திருப்பங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.
பாஜகவின் மாநில துணைத் தலைவரான கரு. நாகராஜன் அக்கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார். பாஜகவில் இருந்து விலகி, அண்ணாமலை இன்று தொடங்கியிருக்கும் We The Leaders எனும் புதிய இயக்கத்திற்கு ஆதரவளிப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.
சென்னை ஆலந்தூரில் பேசிய அவர், "மற்ற எந்த தலைவர்களையும் நான் குறை சொல்ல விரும்பவில்லை. ஆற்றல் மிக்க தலைவராக, குக்கிராமங்கள் வரை பாஜகவை கொண்டு சென்ற ஒரு தலைவராக அண்ணாமலை விளங்கிய காரணத்தினால்தான், அவருக்கு ஒரு சிறப்புத்தன்மை, சிறப்பு சக்தி, சிறப்பு ஆற்றல் இருக்கிற காரணத்தினால்தான், அவரை நாங்கள் ஆதரிக்க முடிவு செய்து, இன்றில் இருந்து கட்சியில் இருந்து நாங்களாகவே ராஜினாமா செய்யும் கடிதத்தை இப்போது தலைவருக்கு அனுப்ப இருக்கிறோம்.
விமான நிலையத்தில் அண்ணாமலைக்கு வரவேற்பு அளிக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் அங்கு வர இருக்கிறார்கள். அவர்களோடு நாங்களும் சென்று வரவேற்பு அளிக்க இருக்கிறோம் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
அனைத்து ஊரிலும், அனைத்து சக்தியும் வேலை செய்யாது. எப்படி இந்தியாவில் ஒரு பெரிய தலைவர் மோடியோ, அது போன்று தமிழகத்திற்கு ஒரு தலைவர் தேவைப்படுகிறது. தமிழகம் எப்போதுமே ஒற்றைத் தலைமை சார்ந்தே வாக்களித்து வாக்களித்து பழகிவிட்டது. ஒற்றைத் தலைமை என்ன சொல்கிறதோ, அவர்கள் சொல்கிற காரணத்தை தான் மனதிலே வாங்கிக் கொள்கிறார்கள்.
இங்கே டெல்லியில் இருந்து வரும் சில தலைவர்கள் வரும்போதெல்லாம் இந்தியில் பேசுவதை, நாங்கள் மொழிமாற்றம் செய்து பேசுவதை, அவர் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக் கொள்கிறார் என்று புரியவில்லை.
அண்ணாமலைக்கு ஏற்கனவே சமூக ஊடகங்களிலும் ஏறத்தாழ எல்லா சமூக ஊடகப் பிரிவுகள் அனைத்தும் சேர்ந்து ஏறத்தாழ 30 லட்சம், 40 லட்சம் பேருக்கு மேல் அவருக்கு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிறார்கள். அனைத்து துறைகள் பற்றி அறிந்த, ஆற்றல் மிக்க துணிச்சலான தலைவர் அண்ணாமலை. அப்படிப்பட்டவர்களையே தமிழக மக்கள் விரும்புகிறார்கள். முதலமைச்சர் விஜய் மட்டுமல்ல, யார் தவறு செய்தாலும் அண்ணாமலை சுட்டிக்காட்டுவார்.
மண் சார்ந்த விஷயங்களில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகிவிடுகிறது. டெல்லியில் இருக்கும் தலைவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் சில கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு, இந்த மும்மொழித் திட்டத்தை அமல்படுத்த 2029-30 ஆண்டுகளில்தான் இங்கு சொல்லியிருந்தீர்கள், இப்போதே ஒன்பதாம் வகுப்புக்கு, வரும் ஜனவரியில் அடுத்த வருடம் தொடங்கப் போகிறேன் என்று சொல்கிறீர்களே ஒரு கருத்தை தெரிவித்தார்.
உடனே நம் ஊடகங்கள் என்ன செய்தார்கள்?, மத்திய அரசுக்கு எதிராக அண்ணாமலை அறிக்கை அப்படி எல்லாம் போட்டார்கள். இப்போது இந்தி படிக்க வேண்டியது கட்டாயம் இல்லை, ஆனால் இந்தி எல்லாரும் படிக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில்... இந்தியை 52 ஆயிரம் பள்ளிக்கூடத்தில் இந்தி சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள்.
அனைத்து மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியிலும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள், அது நம்ம யார் கண்ணுக்கும் தெரியாது . அதற்கு, இந்தி வாழ்க இந்தி வாழ்கன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்க அவர்கள் படிப்பு சார்ந்து, அவர்கள் குடும்பம் சார்ந்து, ஆங்கிலம் சார்ந்து அந்த மாணவர்களைப் படிக்க வைக்கிறார்கள்.
அப்படி சில நிலைப்பாடுகளை மண் சார்ந்து எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடக பாஜக நினைக்கலாம், ஆனால், நம்மால் ஆதரிக்க முடியாது. இங்கு நம் மண் சார்ந்து நமது தமிழக விவசாயிகள் நலனுக்காக மேகதாது அணையைக் கட்டுவதை தடுத்து நிறுத்தவே வேண்டும். இப்போது பல்வேறு விஷயங்கள் அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார், நமது பிராந்திய உணர்வோடு, தமிழன் என்ற அடையாளத்தோடு, இந்தியன் என பெருமிதத்தோடு நான் செயல்படுத்துவேன்னு சொல்லியிருக்கார்" என்றார்.
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சுமதி வெங்கடேசன் அக்கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக இன்று அறிவித்துள்ளது இச்சமயத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
கரு. நாகராஜன், சுமதி வெங்கடேசனை தொடர்ந்து, பாஜகவின் மாநில பொதுச் செயலாளர் ஏ.பி. முருகானந்தம், பாஜகவின் மாநிலச் செயலாளர் அஸ்வத்தாமன், பாஜகவின் மாநிலச் செயலாளர் அமர் பிரசாத் ரெட்டி உள்ளிட்டோரும் அண்ணாமலை உடன் கைக்கோர்க்கலாம் என கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. முன்னாள் பாஜக மாவட்ட தலைவருமான பாலாஜி உத்தமராமசாமி அண்ணாமலைக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். பாஜகவுக்கு ஆதரவு அளித்த வந்த நடிகை கஸ்தூரியும் அண்ணாமலைக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.