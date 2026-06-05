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அண்ணாமலைக்கு அணிலாக உதவுவோம்.. கரு.நாகராஜன் பாஜகவுக்கு டாட்டா - அடுத்து வரப்போவது யாரு?

Annamalai We The Leaders Movement : பாஜகவில் இருந்து விலகி, இன்று அண்ணாமலை தொடங்கிய புதிய இயக்கத்திற்கு ஆதரவளிப்பதாக, பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் கரு. நாகராஜன் அறிவித்துள்ளார். இது தமிழக பாஜகவில் அதிர்ச்சியை கிளிப்பி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 05, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:57 PM IST
அண்ணாமலைக்கு அணிலாக உதவுவோம்.. கரு.நாகராஜன் பாஜகவுக்கு டாட்டா - அடுத்து வரப்போவது யாரு?
Image Credit: Image Credits : Annamalai, Karu Nagarajan | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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