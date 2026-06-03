/முதலமைச்சர் பதவி விளையாட்டு நாற்காலி அல்ல: விஜய்க்கு கதிர் ஆனந்த் அறிவுரை.!

Kadhir Anand Speak About Vijay: மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான கலைஞர் கருணாநிதியின் 103-வது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு வேலூர் வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில், காட்பாடி சித்தூர் பேருந்து நிலையத்தில் காட்பாடி வடக்கு பகுதி செயலாளர் வன்னியராஜா தெற்கு பகுதி செயலாளர் தலைமையில் அன்னதானம் மற்றும் நீர் மோர் பந்தல் திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக வேலூர் வடக்கு மாவட்ட செயலாளரும் வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கதிர் ஆனந்த் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் மற்றும் நீர் மோர், குளிர்பானம் வழங்கி துவக்கி வைத்தார்.
திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் முதலமைச்சர் விஜய் வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து, வாக்களித்த பொதுமக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டம் கடந்த 1-ம் தேதி (திங்கள்கிழமை) திருச்சியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்றது. இதில் முதலமைச்சர் எதிர்கட்சித் தலைவர்களை கடுமையாக விமர்சித்தது ஒரு நல்ல முதலமைச்சருக்கு சரியல்ல, முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்ந்துக் கொண்டு இப்படியெல்லாம் பேசலாம், தனக்கு வாக்களித்தவர்கள், வாக்களிக்காதாவர்கள் என ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் பொதுவாக செயல்பட வேண்டும் என்பதை முதலமைச்சர் இன்னும் உணரவில்லை என்பதை கூறினார்.
மேடைகளில் அண்ணா, பெரியார், எம்.ஜி.ஆர் ஆகியோரை மேற்கோள் காட்டிப் பேசும் முதலமைச்சர், அவர்கள் எதிர்க்கட்சியினரை எவ்வாறு கண்ணியத்துடன் நடத்தினார்கள் என்ற வரலாற்றையும் படித்துத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். திமுகவைப் பற்றி அவருக்கு இன்னும் சரியாகப் புரியவில்லை இதைவிடப் பெரிய சவால்களையெல்லாம் கடந்துதான் திமுக இன்றும் அரசியலில் நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே, அவர் பொறுப்புள்ள முதலமைச்சராக நடந்துகொள்ளவும், எதிர்க்கட்சிகளைக் கண்ணியத்தோடு நடத்தவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
கர்நாடகாவில் சமீபத்தில் முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து பதவி விலகிய சித்தராமையாவிற்கு அந்த பதவிக்கு யார் வருவது என்பது தொடர்பக குழப்பம் நீடித்து வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார் முதல்வராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். விரைவில் அவர் பதவியேற்க உள்ள நிலையில், மேகதாது அணை கட்டியே தீருவோம் என அவர் தீவிரமாகப் பேசி வருகிறார்.
ஆனால், அவரே இதற்கு முன்பு தனது பேட்டியில், தமிழகத்தில் இதற்கு முன்பு திமுக அரசு ஆட்சியில் இருந்தவரை எங்களால் மேகதாதுவில் ஒரு செங்கலைக் கூட வைக்க முடியவில்லை தமிழக அரசு அதைத் தடுத்து நிறுத்தியது' என்று தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதிலிருந்து தெரியவருவது என்னவென்றால் திமுகவினர் இதற்கு எதிராக தீவிரமாக செயல்பட்டதாகவும், தற்போது அமைந்திருக்கக் கூடிய தவெக அரசு இது குறித்து எந்த கேள்வியும் எழுப்பாத நிலையில், கர்நாடக அரசுக்கு மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு மிகவும் சுலபமாக போய்விடும் என்றும் தெரிவித்தார்.
மேடைகளில் சினிமா வசனம் பேசுவதை விடுத்து, தன் கூட்டணிக் கட்சியான காங்கிரஸிடம் இது குறித்து ஏன் பேச மறுக்கிறார்? காங்கிரஸ் ஆதரவை விலக்கிக் கொள்ளும் என்ற பயத்தினால் அவர் மௌனம் காக்கிறாரா? முதலமைச்சர் பிரதமரைச் சந்தித்தபோது இது குறித்து விரிவாகப் பேசியிருக்க வேண்டும். ஆனால், பிரதமருடனான சந்திப்பு சில நிமிடங்கள் மட்டுமே நீடித்ததாகத் தகவல்கள் வருகின்றன. அங்கு என்ன பேசப்பட்டது என்பதை மக்களுக்கு விளக்க வேண்டியது முதலமைச்சரின் கடமை. செய்தியாளர்களைச் சந்திக்க மறுப்பதும், அமைச்சர்கள் செய்தியாளர்களைக் கண்டு அஞ்சுவதும் இந்த அரசு சட்டம்-ஒழுங்கையும், மக்கள் நலனையும் காக்கத் தவறிவிட்டது என்பதையே காட்டுகிறது.
இதுவரை திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இருந்த பேரறிஞர் அண்ணா, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர், தற்போதைய திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் என யாரும் மேடைகளில் கண்ணியக் குறைவாகப் பேசியதில்லை. கலைஞர் அவர்கள் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களைப் பற்றிப் பேசும்போது கூட "அம்மையார்" என்றே மதிப்போடு குறிப்பிடுவார். எம்.ஜி.ஆர் அவர்களை விமர்சிக்கும் போதும் "எதிர்க்கட்சித் தலைவர்" என்றுதான் அழைப்பாரே தவிர, ஸ்லேடை வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தியதில்லை.
முதலமைச்சர் நாற்காலியின் கண்ணியமும், பாரம்பரியமும் அவர்களுக்குத் தெரிந்திருந்தது. தமிழக முதலமைச்சர் பதவி என்பது விளையாட்டு நாற்காலி அல்ல. மேடை நாகரிகத்தையும், வார்த்தை அமைப்பையும் முதலமைச்சர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை திமுக மீண்டும் மீண்டும் உணர்த்திக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. மக்களும் அதைக் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என வேலூர் எம்.பி கதிர் ஆனந்த் கூறினார்.