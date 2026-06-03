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முதலமைச்சர் பதவி விளையாட்டு நாற்காலி அல்ல: விஜய்க்கு கதிர் ஆனந்த் அறிவுரை.!

Kadhir Anand Speak About Vijay: வேலூரில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 103-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பொதுமக்களுக்கு நீர், மோர், குளிர்பானம் வழங்கும் நிகழ்சியில் கலந்து கொண்ட வேலூர் எம்.பி.கதிர் ஆனந்த் அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். திருச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் எதிர்கட்சிகளை குறித்து பேசிய அவர், எதிர்கட்சித் தலைவர்களை எவ்வாறு நடத்துவது என்பது குறித்து முதலமைச்சர் அவர்கள் தெளிவாக கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றும், மேடை நாகரிகத்தைக் கற்றுக் கொண்டு பொறுப்புள்ள முதலமைச்சராக நடந்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார்.

Written ByMathan
Published: Jun 03, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:48 PM IST
முதலமைச்சர் பதவி விளையாட்டு நாற்காலி அல்ல: விஜய்க்கு கதிர் ஆனந்த் அறிவுரை.!
Image Credit: Kadhir anadn speak about CM Vijay

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