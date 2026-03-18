English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
கரூர் தொகுதி : செந்தில் பாலாஜி vs எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் - வெற்றி பெறப்போவது யார்?

Karur constituency : கரூர் தொகுதியில் இம்முறை வெற்றிக் கொடி நாட்டப்போவது யார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. அதற்கு காரணம் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் இடையே நிலவும் அரசியலைக் கடந்த தனிப்பட்ட ஈகோ தான். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 18, 2026, 03:40 PM IST
Trending Photos

Karur constituency : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், அரசியல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, தமிழ்நாடு முழுவதும் ஸ்டார் வேட்பாளர்கள் களமிறங்கும் தொகுதிகள் திருவிழா கோலம் பூண்டுள்ளது. அந்தவகையில், கரூர் தொகுதி அனைவராலும் கவனிக்கப்படும் பிரதான இடத்தில் உள்ளது. ஏனென்றால், இந்த தொகுதியில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் நேருக்கு நேர் மோத உள்ளனர். இருவரும் அரசியலைக் கடந்து தனிப்பட்ட ஈகோ யுத்தத்தில் கரூர் தொகுதியில் தேர்தலை எதிர்கொள்கின்றனர். இதனால், கடுமையான போட்டி இருக்கும் தொகுதியாகவும், நட்சத்திர அந்தஸ்து உள்ள தொகுதியாகவும் கரூர் இருகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டு இருவருக்கும் இடையே நடந்த கடுமையான மோதலைப் போலவே இம்முறையும் கரூர் தொகுதியில் கடும் மோதல் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி 2021 நிலவரம்

செந்தில் பாலாஜி மற்றும் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் இருவரும் அதிமுகவில் இருந்தவர்கள். முக்கிய தலைவர்களாகவும் இருந்த நிலையில், இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட அரசியல் மோதல் காரணமாக செந்தில் பாலாஜி திமுகவில் இணைந்தார். அதன்பிறகு இருவருக்கும் இடையே வார்த்தைப் போர், கள அரசியலில் மோதல் போக்கு அதிகரித்தது. இதனால், தேர்தல் மேடைகளில் சவால் விட்டுக் கொண்ட இருவரும், கரூர் தொகுதியில் 2021 ஆம் ஆண்டு நேருக்கு நேர் களம் கண்டு போட்டிப் போட்டனர். வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட செந்தில் பாலாஜி 12 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் தோல்வியை தழுவினார். 

1. செந்தில் பாலாஜி - 1,01,757 வாக்குகள்

2. எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் - 89,309

வாக்கு வித்தியாசம் - 12,448

களத்தில் நடந்தது என்ன?

2021ல் தேர்தல் களம் கரூர் தொகுதியில் மிக மிக சூடாக இருந்தது. செந்தில் பாலாஜி மற்றும் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் இருவரும் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர். வாக்காளர்களை கவனிப்பதில் சிறப்பு கவனத்தையும் இருவரும் செலுத்தினர். இருப்பினும், செந்தில் பாலாஜி இளைஞர்கள் மற்றும் சிறுபான்மையினர் மத்தியில் இருந்த செல்வாக்கு அவருக்கு வெற்றி தீர்மானிப்பதில் கணிசமான பங்கு வகித்தது. அதிமுக - பாஜக கூட்டணியாக தேர்தலை சந்தித்ததால், சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் பெரியளவில் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கருக்கு கிடைக்கவில்லை. இது அவரின் தோல்விக்கு காரணம் என சொல்லலாம். இதை விட மிக முக்கியமான விஷயம் இருவரின் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு களத்தில் பெரிய அளவில் எதிரொலித்தது. நீயா? நானா? என்ற மோதல் இருவருக்கும் இடையே தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடியும் வரை இருந்தது. இதுவே கரூர் தொகுதியை கடைசி வரை பரபரப்பாக வைத்திருந்தது. 

இப்போது நிலவரம் என்ன?

2021 ஆம் ஆண்டு இருந்த நிலவரத்துக்கு சற்றும் சூடு குறையாமலேயே கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி இருக்கிறது. இம்முறையும் செந்தில் பாலாஜி கரூர் தொகுதியிலேயே போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிமுக சார்பில் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் இந்த தொகுதியில் களமிறங்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஏனென்றால் இருக்கும் இடையே 2021 தேர்தலுக்குப் பிறகு ஈகோ யுத்தம் இன்னும் அதிகரித்தே இருக்கிறது. செந்தில் பாலாஜியை தேர்தல் களத்தில் எப்படியாவது வீழ்த்த வேண்டும் என்ற முனைப்போடு எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் இருக்கிறார். ஆனால், செந்தில் பாலாஜியின் செல்வாக்கு முன்பை விட பன்மடங்கு அதிகரித்தே இருக்கிறது. அதனால், எம்ஆர் விஜயபாஸ்கரின் ஆசை சாத்தியமா>? என்பதை தேர்தல் முடிவு வரை காத்திருக்க வேண்டும்.

வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?

வெற்றி வாய்ப்பை பொறுத்தவரையும் செந்தில் பாலாஜி பக்கமே அதிக காற்று வீசுகிறது. களத்தில் அதி தீவிரமாக களப்பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். ஊர் திருவிழா முதல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் வரை, அரசியல் கூட்டங்கள் வரை கரூர் தொகுதியில் திமுகவுக்கான பணியை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டே இருக்கிறார். அதேபோல் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கரும் அவருக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் களப்பணி செய்கிறார். ஆனால், செந்தில் பாலாஜியே களத்தில் முந்துகிறார். தொகுதி மாறினால் எம்எல்ஏ ஆகும் கனவை விஜயபாஸ்கர் நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம். மாறாக செந்தில் பாலாஜியை வீழ்த்தியே ஆக வேண்டும் என்றால் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். அது வெற்றியாக மாறுமா? என்பதற்கு மே 4 வரை காத்திருக்க வேண்டும்.

செந்தில் பாலாஜிக்கு அசைன்மென்ட்

செந்தில் பாலாஜி கடந்த முறை கரூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றது மட்டுமல்லாமல் அம்மாவட்டத்தில் உள்ள அரவக்குறிச்சி, குளித்தலை, கிருஷ்ணராயபுரம் ஆகிய தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி பெற மிக முக்கிய பங்காற்றினார். இதனால், திமுக தலைமை அவருக்கு கட்சியிலும், ஆட்சியிலும் முக்கிய இடத்தை கொடுத்து கவுரவித்தது. இம்முறை கூடுதலாக கொங்கு பகுதியை கவனிக்கும் பொறுப்பும் செந்தில் பாலாஜிக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த அசைமென்டை வெற்றிகரமாக முடித்துக் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பில் செந்தில் பாலாஜி இருக்கிறார். நடக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Karur constituencyKarurSenthil BalajiMR VijayabaskarTN Assembly Election

Trending News