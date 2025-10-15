English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கரூர் விவகாரம்: தவெக நிர்வாகி மதியழகன், பவுன்ராஜ் ஜாமீனில் விடுவிப்பு!

தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகளான மதியழகன் மற்றும் பவுன்ராஜுக்கு கரூர் நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கி உள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 15, 2025, 08:37 PM IST

கரூர் விவகாரம்: தவெக நிர்வாகி மதியழகன், பவுன்ராஜ் ஜாமீனில் விடுவிப்பு!

செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் கரூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மதியழகன் மற்றும் பவுன்ராஜ் இருவருக்கும் எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர்.

கரூர் மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் மதியழகன் மற்றும் தவெக நிர்வாகி பவுன்ராஜும் கைது செய்யப்பட்டு, இரண்டு நாட்கள் காவல் விசாரணைக்குப் பிறகு மீண்டும் நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்த வழக்கு தற்போது சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டதால், மதியழகன் மற்றும் பவுன்ராஜ் ஜாமீன் கோரி நீதிமன்றத்தை நாடினர். இந்த நிலையில், இன்று (அக்டோபர் 15) கரூர் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடந்த முறையிலே, திருச்சி சிறையிலிருந்து காணொளி மூலம் தங்கள் தரப்பை சமர்ப்பித்துள்ளனர். நீதிமன்றம் இரண்டு பேருக்குமான காவலை நீட்டிக்காமல், ஜாமீன் வழங்கி விடுவித்தது.

எஸ்ஐடி தரப்பு வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டாலும், சிபிஐ இன்னும் விசாரணை அதிகாரியைக் நியமிக்காமல், வழக்கின் ஆவணங்களை ஒப்படைக்கவில்லை. இதனால் சிபிஐ வழக்கை ஏற்கும் வரை இருவருக்குமான நீதிமன்றக் காவல் நீட்டிப்புக்கு சிபிஐ வாதிட்டது. ஆனால், தவெக தரப்பு உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை மேற்கொண்டு, காவல் நீட்டிப்பை எதிர்த்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் கரூர் மாவட்ட நீதிமன்றம் மதியழகன் மற்றும் பவுன்ராஜுக்கு ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது. பின்வரும் சிபிஐ விசாரணை அதிகாரி நியமிக்கப்படும் வரை, வழக்கு விசாரணை தாமதமாகும் என கருதி, நீதிமன்றம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது. இந்த சம்பவம் கூட்ட நெரிசல் பகுதியில் சமூக பாதுகாப்பு, பொது பிரச்சாரங்களை கையாள்வதில் பொறுப்பு மற்றும் நிர்வாகம் குறித்த பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இதுவே மேல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், சட்டப்படி நடவடிக்கைகள் எடுப்பது என்பது முக்கியமாகும் என்று கவனிப்பு பெற்றுள்ளது.

மேலும் படிக்க: விஜய்யின் செயல்தான் கரூர் கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணம்.. சட்டசபையில் அமைச்சர் எ.வ. வேலு!

மேலும் படிக்க: கரூர் சம்பவம்: அமைச்சர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை - டென்ஷன் ஆன இபிஎஸ் - அதிமுக அமளி ஏன்?

