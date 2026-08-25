/கரூர் மக்களுக்கு குட் நியூஸ்! தொழில் கடன் வாங்க ரெடியா?

Karur News : கரூர் மாவட்டத்திற்கான 2026–2027-ஆம் ஆண்டிற்கான மாவட்ட முன்னுரிமைக் கடன் திட்ட அறிக்கையை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் முத்துக்குமரன் வெளியிட்டுள்ளார். நடப்பு நிதியாண்டில் பல்வேறு வங்கிகள் வாயிலாக மொத்தம் ரூ.16,023.68 கோடி முன்னுரிமைக் கடன்கள் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
கரூர் மாவட்ட ஆட்சியரக அலுவலகக் கூட்டரங்கில் மாவட்ட வங்கியாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் 2026–2027-ஆம் ஆண்டிற்கான கரூர் மாவட்ட முன்னுரிமைக் கடன் திட்ட அறிக்கையை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு. சி. முத்துக்குமரன் வெளியிட, அதன் முதல் பிரதியை இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் (IOB) திருப்பூர் மண்டல முதன்மை மண்டல மேலாளர் திரு. எஸ்.வி.பி. சங்கர் பெற்றுக்கொண்டார்.
தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள், தனியார் வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் ஊரக வங்கிகள் இணைந்து இக்கடன் தொகையை வழங்கவுள்ளன. மொத்த இலக்கான ரூ.16,023.68 கோடியில் துறைவாரியாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி விவரங்கள்:
வேளாண்மை மற்றும் சார்புத் துறைகள்: ரூ.9,847.38 கோடி (மொத்த இலக்கில் 61 சதவீதம்)
சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்கள் (MSME) ஏற்றுமதிக் கடன்கள்: ரூ.5,591.75 கோடி (மொத்த இலக்கில் 35 சதவீதம்)
இதர முன்னுரிமைக் கடன்கள் (கல்வி, வீட்டுவசதி உள்ளிட்டவை): ரூ.584.56 கோடி (மொத்த இலக்கில் 4 சதவீதம்)
கரூர் மாவட்டத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும், விவசாயிகள் மற்றும் தொழில்முனைவோரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையிலும் நடப்பு ஆண்டின் முன்னுரிமைக் கடன் இலக்கு கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, கடந்த ஆண்டின் இலக்கைக் காட்டிலும் நடப்பு 2026–2027 ஆம் ஆண்டிற்கு ரூ.3,257.08 கோடி கூடுதலாக இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த நிதியாண்டில் வங்கிகள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு இலக்கை அடைந்தது போல, நடப்பு 2026–2027 ஆம் ஆண்டிலும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள ரூ.16,023.68 கோடி கடன் இலக்கை அனைத்து வங்கிகளும் முழுமையாக எய்திட முனைப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவுறுத்தினார்.
இந்நிகழ்வில் மகளிர் திட்ட அலுவலர் பொன்னம்பலம், மாவட்டத் தொழில் மைய பொது மேலாளர் ரமேஷ், தாட்கோ மாவட்ட மேலாளர் ராஜ்குமார், முன்னோடி வங்கி மேலாளர் வசந்தகுமார் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்கள், பல்வேறு வங்கிகளின் மேலாளர்கள், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.