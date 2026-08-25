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கரூர் மக்களுக்கு குட் நியூஸ்! தொழில் கடன் வாங்க ரெடியா?

Karur News : கரூர் மாவட்டத்தில் இந்த நிதியாண்டில் ரூ.16,023.68 கோடி முன்னுரிமைக் கடன் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 25, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:53 PM IST
கரூர் மக்களுக்கு குட் நியூஸ்! தொழில் கடன் வாங்க ரெடியா?
Image Credit: Karur News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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