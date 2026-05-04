தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

karur election result : கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026. திமுகவின் வி. செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அதிமுகவின் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் இடையிலான கடும் போட்டி முடிவுகளை இங்கே காணுங்கள்.

karur election result : தமிழகத்தின் ஜவுளித் தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படும் கரூர் (Karur), சட்டமன்றத்தின் 135-வது தொகுதியாகும். கொசுவலை உற்பத்தி மற்றும் பேருந்து கூண்டு கட்டும் தொழிலுக்குப் உலகப்புகழ் பெற்ற இத்தொகுதி, அரசியல் ரீதியாக எப்போதும் அனல் பறக்கும் களமாகத் திகழ்கிறது. கரூர் மாவட்டத்தின் தலைநகரான இத்தொகுதி, கரூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

கரூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்றது. மாநிலத்திலேயே அதிகபட்ச வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற மாவட்டங்களில் கரூர் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. இத்தொகுதியின் முடிவுகள் வரும் மே 4, 2026 அன்று அறிவிக்கப்படும்.

கரூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக : ஆசி. தியாகராஜன்
அதிமுக : எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் : வி.பி.மதியழகன்
நாம் தமிழர் கட்சி: கருப்பையா

கரூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,48,600

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,19,450

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,29,130

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 20

கரூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கரூர் மாவட்டத்தில் சாதனை அளவாக 92.63% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலேயே மிக அதிகமான வாக்குப்பதிவு விகிதமாகும்.

கரூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: வி. செந்தில் பாலாஜி (திமுக) - 1,01,757 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் (அதிமுக) - 89,309 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஆர். கருப்பையா - 7,316 வாக்குகள்

மக்கள் நீதி மய்யம்: எஸ். மோகன்ராஜ் - 4,154 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 12,448 வாக்குகள்

கரூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் கரூர் தொகுதியில் 84.13% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

கரூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

