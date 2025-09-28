English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கரூரில் நடந்த கோர விபத்து! திட்டமிட்ட சதியா? இது தான் உண்மை காரணமா?

கரூர் கொடூர சம்பவம் குறித்து, தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. விரைவில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 28, 2025, 01:35 PM IST
  • கரூர் துயரம்: திட்டமிட்ட சதியா?
  • நிர்வாகத் திறமையின்மையா?
  • வலுக்கும் சந்தேகங்கள்.

Trending Photos

பெண்களே! ஒருவரே ரூ.2000 வாங்கலாம் - மகளிர் உரிமைத் தொகை, புதுமைப் பெண் திட்டம் அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
பெண்களே! ஒருவரே ரூ.2000 வாங்கலாம் - மகளிர் உரிமைத் தொகை, புதுமைப் பெண் திட்டம் அப்டேட்
2025ல் அதிக சம்பளம் பெற்ற டாப் 5 தென்னிந்திய நடிகர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?
camera icon5
Highest paid actors 2025
2025ல் அதிக சம்பளம் பெற்ற டாப் 5 தென்னிந்திய நடிகர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?
ரஜினி, கமல், அமிதாப் பச்சன் ஒரே படத்தில்? என்ன படம் தெரியுமா?
camera icon7
Geraftaar
ரஜினி, கமல், அமிதாப் பச்சன் ஒரே படத்தில்? என்ன படம் தெரியுமா?
40 வயதை கடந்தும்..திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கும் 7 நாயகிகள்!
camera icon7
Tamil Actress
40 வயதை கடந்தும்..திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கும் 7 நாயகிகள்!
கரூரில் நடந்த கோர விபத்து! திட்டமிட்ட சதியா? இது தான் உண்மை காரணமா?

நேற்று சனிக்கிழமை தமிழகத்தையே உலுக்கியுள்ள கரூர் துயர சம்பவத்தில், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 10 குழந்தைகள் உட்பட 39 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த கோர சம்பவம், வெறும் கூட்ட நெரிசலால் ஏற்பட்ட விபத்தா அல்லது இதன் பின்னணியில் வேறு ஏதேனும் திட்டமிட்ட சதி உள்ளதா என்று பலரும் தங்களது சந்தேகங்களை எழுப்பி வருகின்றனர். இந்த சம்பவத்திற்கு பலரும் தங்களது வருத்தங்களை தெரிவித்து வரும் நிலையில், விஜய் உயிரிழந்த குடும்பத்திற்கு ரூ.20 லட்சம் இழப்பீடாக அறிவித்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | கொடி கட்டிய ஆம்புலன்ஸ், மின்தடை.. பல சந்தேகங்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி!

மீறப்பட்ட விதிகள்?

இந்த துயர சம்பவத்தின் மைய புள்ளியாக இருப்பது, கூட்டத்திற்கு அனுபாதிக்கப்பட்ட இடம் மற்றும் அங்கு உண்மையில் எவ்வளவு மக்கள் கூடினார்கள் என்பது தான். தவெக சார்பில், கரூர் கூட்டத்திற்கு 10,000 பேர் மட்டுமே வருவார்கள் என்று காவல்துறையிடம் அனுமதி கோரப்பட்ட கடிதம் ஒன்று இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், உண்மையில் அந்த இடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட 40 ஆயிரம் மக்கள் திரண்டதாக கூறப்படுகிறது. எதிர்பார்க்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட பல மடங்கு கூட்டம் கூடியதே, இந்த மாபெரும் துயரத்திற்கு முதன்மை காரணமாக அமைந்துள்ளது. இது, கட்சியின் நிர்வாக திறமையின்மையா அல்லது காவல்துறை கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த தவறியதா என்ற சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது.

பாதுகாப்பு படுதோல்வி

கூட்டத்தை நிர்வகிப்பதில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகள், இந்த சம்பவத்தின் மற்றொரு இருண்ட பக்கத்தை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்ட ஒரு கூட்டத்திற்கு, வெறும் 10,000 பேருக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மட்டுமே காவல்துறை செய்திருந்ததா என்ற கேள்வி எழுகிறது. இது காவல்துறையின் திட்டமிடல் தோல்வியை காட்டுகிறது. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி மயக்கமடைந்தவர்களுக்கு உடனடியாக மருத்துவ உதவி கிடைக்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. விஜய் பிரச்சாரம் செய்யும் போதே சிலர் மயக்கமடைந்ததை பார்க்க முடிந்தது. அந்த கூட்டத்தில் இருந்து மருத்துமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே சிலர் இறந்ததாக கூறப்படுகிறது.

வலுக்கும் சந்தேகம்

இந்த சம்பவம், ஒரு திட்டமிட்ட சதியாக இருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. "விஜய்யின் இதற்கு முந்தைய கூட்டங்களில் நடக்காத அசம்பாவிதம், செந்தில் பாலாஜியின் கோட்டையாக கருதப்படும் கரூரில் மட்டும் எப்படி நடந்தது?" என்று சமூக ஊடகங்களில் பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசத்திற்குத் களங்கம் விளைவிக்கும் நோக்கில், வேண்டுமென்றே நெரிசல் உருவாக்கப்பட்டதா என்ற சந்தேகமும் பரவலாக பேசப்படுகிறது. இது குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று பலரும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

விசாரணை ஆணையம் அமைப்பு

இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்து, தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து முழுமையாக விசாரித்து, அறிக்கை அளிக்க, ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.10 லட்சமும், படுகாயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ.1 லட்சமும் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே, இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக விஜய் கைது செய்யப்படுவாரா என்று செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது; அதன் அறிக்கை வந்தவுடன் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், இதில் அரசியல் நோக்கம் எதுவும் இல்லை" என்று முதலமைச்சர் பதிலளித்தார். இந்த கரூர் துயரம், தவெகவின் அரசியல் பயணத்தில் ஒரு பெரும் தடையாக அமைந்துள்ளது. இது விபத்தா அல்லது திட்டமிட்ட சதியா என்ற உண்மை, நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தின் விசாரணையின் முடிவிலேயே தெரியவரும்.

மேலும் படிக்க | கரூரில் 39 பேர் பலி..தவெக-விற்கு எதிராக திரும்பிய மக்கள்! விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Karurkarur AccidentTVKvijay campaignDMK

Trending News