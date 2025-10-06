English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இனி தமிழகத்தில் நடைபெறும் அரசியல் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இது அனைத்து கட்சிகளுக்கும் பொருந்தும். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 6, 2025, 11:03 AM IST
  • பொதுக்கூட்டங்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு.
  • தமிழக அரசு தீவிர ஆலோசனை.
  • அரசியல் கட்சிகள் குழப்பம்.

கரூர் நிகழ்வு! அரசியல் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு! என்ன என்ன தெரியுமா?

தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் ஊர்வலங்களால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் இடையூறுகளையும், பொது சொத்துக்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஒரு முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. இதன்படி, அனைத்துக் கட்சிகளுக்கும் பொதுவான, சீரான வழிகாட்டுதல்களை வகுக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இனி, பொதுக்கூட்டங்களுக்கு அனுமதி பெறும்போது, கட்சிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை முன்பணமாக செலுத்த வேண்டும் என்ற புதிய நிபந்தனையும் இதில் அடங்கும்.

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு அப்டேட்! அக்டோபர் 5,6 ஆம் தேதிகளில் வீடு தேடி வரும் ரேஷன்

உத்தரவுக்கான பின்னணி

நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம், தங்களது பொதுக்கூட்டங்களுக்கு காவல்துறை பாரபட்சமாகவும், நிறைவேற்ற முடியாத கடுமையான நிபந்தனைகளையும் விதிப்பதாக குற்றம்சாட்டி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி என். சதீஷ்குமார் முன்பாக, காவல்துறை தரப்பில், திருச்சியில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற தவெக கூட்டத்தின்போது, அக்கட்சியின் தொண்டர்கள் பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியதற்கான புகைப்பட ஆதாரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "சட்டத்திற்கு மேல் யாரும் இல்லை" என குறிப்பிட்டதோடு, "பொதுக்கூட்டங்களால் போக்குவரத்து முழுமையாக முடக்கப்பட்டால், பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படமாட்டார்களா?" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார். பொது சொத்துக்களுக்கு சேதம் ஏற்பட்டால், அதற்கான இழப்பீட்டை எவ்வாறு வசூலிப்பது என்ற கேள்வியையும் முன்வைத்த அவர், அதற்கான தீர்வாகவே இந்த புதிய வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்க உத்தரவிட்டார்.

புதிய வழிகாட்டுதல்களில் இடம்பெறக்கூடிய முக்கிய அம்சங்கள்

உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, தமிழக அரசு வகுக்க உள்ள புதிய விதிகளில் பின்வரும் முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது:

கட்டாய டெபாசிட்: பொதுக்கூட்டங்கள் அல்லது ஊர்வலங்களுக்கு அனுமதி கோரும் அரசியல் கட்சிகள், ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை அரசிடம் முன்பணமாக செலுத்த வேண்டும். கூட்டத்தின்போது ஏதேனும் பொது சொத்துக்களுக்கு சேதம் ஏற்பட்டால், இந்த டெபாசிட் தொகையிலிருந்து இழப்பீடு பெற்றுக்கொள்ளப்படும்.

தலைவர்களின் முழு பொறுப்பு: கூட்டத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதும், தொண்டர்களின் செயல்களுக்கும் அந்தந்த கட்சியின் தலைவர்களே முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும். கூட்ட நெரிசல் அல்லது ஏதேனும் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்பட்டால், கட்சி தலைவர்கள் பொறுப்பாக்கப்படுவார்கள்.

அனைவருக்கும் சமமான விதிகள்: எந்தவொரு கட்சிக்கும் பாரபட்சம் காட்டாமல், ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி என அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான, சீரான நிபந்தனைகள் வகுக்கப்பட வேண்டும்.

பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை: கர்ப்பிணி பெண்கள், முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் போன்றோர், தங்களின் பாதுகாப்பு கருதி, இதுபோன்ற பெரிய கூட்டங்களை தவிர்க்குமாறு கட்சித் தலைவர்களே அறிவுறுத்த வேண்டும் எனவும் நீதிமன்றம் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது.

எதிர்கால அரசியல் களத்தில் ஏற்படப்போகும் மாற்றம்

2026-ம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு, அரசியல் கட்சிகளின் பிரச்சார முறையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இனிமேல், கட்சிகள் தங்கள் தொண்டர்களின் செயல்களுக்கு நிதி ரீதியாகவும், சட்ட ரீதியாகவும் நேரடியாக பொறுப்பேற்க வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது. இந்த உத்தரவைத் தொடர்ந்து, தமிழக அரசு புதிய வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. ஜனநாயக ரீதியில் கூட்டம் நடத்தும் உரிமைக்கும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பொது ஒழுங்கிற்கும் இடையே ஒரு சமநிலையை ஏற்படுத்துவதே இந்த நடவடிக்கையின் முக்கிய நோக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த புதிய விதிகள், தமிழகத்தில் இனிவரும் காலங்களில் அரசியல் நிகழ்வுகள் நடத்தப்படும் விதத்தையே மாற்றி அமைக்கும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

மேலும் படிக்க | Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு தனி நபர் பெறுவது எப்படி? 2 முக்கிய ஆவணங்கள் தேவை

Karur IncidentPolitical GatheringsTN GovtHigh CourtDMK

