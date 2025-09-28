கரூரில் கோர விபத்து!! தவெக தலைவர் விஜய் எடுத்த முக்கிய முடிவு!

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், கரூரில் நேற்று சனிக்கிழமை நடத்திய அரசியல் பரப்புரை கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, பெண்கள் உட்பட 39 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 50க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த கோர சம்பவம், தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த துயர சம்பவத்தையடுத்து, தனது அடுத்த வார பிரச்சார பயணங்கள் அனைத்தையும் ரத்து செய்வதாக விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
விஜய்யின் அடுத்த வாரப் பயணத் திட்டம் ரத்து: ஆலோசனையில் முடிவு#zeetamilnews #vijay #tourplan #cancelled #KarurStampede #TVKVijay | #TVKVijayStampede #breakingnewshttps://t.co/FFkCT4sTBD pic.twitter.com/pn3jQGCeM3
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) September 28, 2025
உண்மையில் நடந்தது என்ன?
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தவெக தலைவர் விஜய் தமிழகம் முழுவதும் மக்களை சந்தித்து பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். அந்த வகையில், சனிக்கிழமை கரூர் மாவட்டம், வேலாயுதம்பாளையம் பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் கலந்துகொண்டு பேசினார். இந்த கூட்டத்திற்கு, எதிர்பார்த்ததை விட பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் குவிந்தனர். கூட்டம் அளவுக்கு மீறி இருந்ததாலும், முறையான கூட்ட மேலாண்மை இல்லாததாலும், தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு, ஒரு கட்டத்தில் அது கூட்ட நெரிசலாக மாறியது. இதில் நூற்றுக்கணக்கானோர் கீழே விழுந்து மிதிபட்டு, மூச்சுத் திணறலால் அவதிப்பட்டனர். உடனடியாக, காயமடைந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டு, கரூர் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இருப்பினும், சிகிச்சை பலனின்றி, உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 39 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
பிரச்சார பயணம் ரத்து - விஜய் உருக்கம்
இந்தத் துயர சம்பவத்தால் மிகவும் அதிர்ச்சியடைந்த விஜய், தனது பயணத்தை பாதியிலேயே முடித்துக்கொண்டு சென்னை திரும்பினார். அவர் தனது சமூக ஊடக பக்கத்தில் வெளியிட்ட இரங்கல் செய்தியில், "என் நெஞ்சம் பதைபதைக்கிறது. இந்த துயரத்தில் வார்த்தைகள் தேடி வருகிறேன். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன். இதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் இனி ஒருபோதும் நிகழாமல் பார்த்துக்கொள்வது நமது அனைவரின் கடமை" என்று உருக்கமாக பதிவிட்டிருந்தார். மேலும், இந்த துயரத்திற்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் விதமாகவும், நிலைமையின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டும், அடுத்த வாரம் திட்டமிடப்பட்டிருந்த தனது பிரச்சாரப் பயணங்கள் அனைத்தையும் ரத்து செய்வதாக தவெக தலைமை அறிவித்துள்ளது.
விசாரணைக்கான கோரிக்கை
இந்த சம்பவம், தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அரசியல் கூட்டங்களில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு குறித்த கடுமையான கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. முறையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படாததே இந்த கோர விபத்திற்கு காரணம் என்று பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். தமிழக அரசு, இந்த சம்பவம் குறித்து உயர்மட்ட விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. தவெகவின் அரசியல் பயணத்தில் ஒரு பெரும் கரும்புள்ளியாக இந்த கரூர் துயரம் பதிவாகியுள்ளது. பொதுக்கூட்டங்களுக்கான பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மறுஆய்வு செய்து, அவற்றை கடுமையாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்த சம்பவம் மீண்டும் ஒருமுறை வலியுருத்தியுள்ளது.
