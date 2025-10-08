English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TVK Vijay: கரூர் விவகாரம்! தமிழக வெற்றிக் கழகம் எடுத்த அதிரடி முடிவு!

விஜய் பங்கேற்ற பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கட்டுக்கடங்காத கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 8, 2025, 11:54 AM IST
  • கரூர் துயரச் சம்பவம்!
  • சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைப்பு!
  • தவெக மேல்முறையீடு!

Trending Photos

ட்ரெண்டிங் நடிகை ருக்மிணியின் தந்தை யார் தெரியுமா? நாட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர்..
camera icon7
Rukmini Vasanth
ட்ரெண்டிங் நடிகை ருக்மிணியின் தந்தை யார் தெரியுமா? நாட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர்..
தமிழ்நாடு அரசின் தீபாவளி போனஸ் : யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon9
Tamil Nadu government
தமிழ்நாடு அரசின் தீபாவளி போனஸ் : யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார சினிமா ஜோடிகள்.. டாப் 5ல் இரண்டு தமிழ் பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
Richest Cinema Couples
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார சினிமா ஜோடிகள்.. டாப் 5ல் இரண்டு தமிழ் பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
TVK Vijay: கரூர் விவகாரம்! தமிழக வெற்றிக் கழகம் எடுத்த அதிரடி முடிவு!

தமிழகத்தையே உலுக்கிய கரூர் கூட்ட நெரிசல் விபத்து வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அமைத்த சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு தடை கோரி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. இந்த திடீர் திருப்பம், இந்த வழக்கில் புதிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கட்டுக்கடங்காத கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பேரதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: வருமா, வராதா? கருப்பு பேட்ஜுடன் வந்த தலைமை செயலக பணியாளர்கள்!

பொதுநல வழக்கு

இதை தொடர்ந்து, அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் ஊர்வலங்கள் மற்றும் பொதுக் கூட்டங்களுக்கு முறையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க கோரியும், அதுவரை இதுபோன்ற நிகழ்வுகளுக்கு அனுமதி அளிக்க கூடாது என்றும் கோரி, சென்னையை சேர்ந்த தினேஷ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். 

இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி செந்தில்குமார், கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக விசாரிக்க, வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி. அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் ஒரு சிறப்பு புலனாய்வு குழுவை அமைத்து அதிரடியாக உத்தரவிட்டார். மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் உடனடியாக சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவிடம் ஒப்படைக்குமாறு கரூர் போலீசாருக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார். இந்த உத்தரவின் பேரில், சிறப்பு புலனாய்வு குழு தனது விசாரணையை கரூரில் தொடங்கி நடத்தி வருகிறது.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் தவெக முறையீடு

இந்த நிலையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, தவெக-வின் தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த மனுவில், "கரூர் விபத்தின் பின்னணியில் உள்ள முழு உண்மையையும் வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்றால், தற்போது அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் விசாரணை மூலம் அது முறையாக நடைபெறாது. இந்த விசாரணையில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை," என்ற முக்கிய குற்றச்சாட்டை தவெக முன்வைத்துள்ளது.

இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக எடுத்து விசாரிக்கக் கோரி, இன்று காலை உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் அமர்வில் தவெக தரப்பில் முறையிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த மேல்முறையீட்டு மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் விசாரணைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதிக்குமா அல்லது விசாரணையைத் தொடர அனுமதிக்குமா என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் விஜய் கரூர் செல்ல அனுமதி கேட்டு காவல்துறையிடம் விண்ணப்பித்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

மேலும் படிக்க: அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு.. இந்த 10 மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுக்கும்.. வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Karur IncidentTVKvijaySupreme CourtCBI

Trending News