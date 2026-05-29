/மிகப்பெரிய ஊழல்... ஜோதிமணி போட்டுடைத்த மேட்டர் - காங்கிரஸில் நடப்பது என்ன?

Jothimani : முன்கூட்டியே தேர்வு செய்யப்பட்ட வேட்பாளர்களுக்கு சாதகமாக தொகுதிகள் கேட்கப்பட்டதாகவும், சர்வே என்ற பெயரில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது என்றும் ஜோதிமணி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Tamil Nadu Congress Latest News Updates : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தொகுதிப் பங்கீடு மற்றும் வேட்பாளர் தேர்வு ஆகிய நடைமுறைகளில், காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் மிகப்பெரிய முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக, காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த கரூர் மக்களவை உறுப்பினர் ஜோதிமணி பங்கீரங்கமாக அறிவித்துள்ளார்.
கடந்த சில மாதங்களாகவே, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைமைக்கு எதிராக தொடர்ச்சிய கருத்து தெரிவித்து வருபவர் ஜோதிமணி. சமீபத்தில், அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தங்களின் பதவியை ராஜிநாமா செய்து, தவெகவில் தங்களை இணைத்துக்கொண்டதற்கும் ஜோதிமணி தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்திருந்தார்.
இந்தச் சூழலில், காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் மிகப்பெரிய முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாகவும் அவை உடனடியாக சீர்திருத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். இதுகுறித்து ஜோதிமணி அவரது X தளத்தில் தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும் பதிவிட்டுள்ளார்.
முன்கூட்டியே தேர்வு செய்யப்பட்ட வேட்பாளர்களுக்கு சாதகமாக தொகுதிகள் கேட்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு அவரை ஒதுக்கப்பட்டதாக ஜோதிமணி தெரிவித்துள்ளார். சர்வே என்ற பெயரில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது என்றும் ஜோதிமணி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கட்சிக்கு நீண்டகாலம் பணியாற்றியவர்களையும், வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளவர்களையும் முற்றிலும் புறக்கணித்துவிட்டு, புதியவர்கள், வெற்றி வாய்ப்பில்லாத பலருக்கு தொகுதிகள் கேட்டுப்பெறப்பட்டு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு பெற்ற சிலர் தேர்தல் முடிந்து சில நாட்களுக்குள் கட்சியில் இருந்து விலகுகின்றனர் அல்லது ஒதுங்கிகொள்கின்றனர் என கூறும் ஜோதிமணி, இவர்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு வழங்கியது யார்? எதன் அடிப்படையில் இவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது? தவறு செய்தவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன? என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளையும் எழுப்பி உள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தொகுதித் தேர்வு மற்றும் வேட்பாளர் தேர்வில் மிகப்பெரிய முறைகேடு நடந்துள்ளது.வேட்பாளர்களைத் தேர்வு செய்த பிறகு அதற்குத் தகுந்தது போல தொகுதிகள் கேட்டுப் பெறப்பட்டுள்ளன. சர்வே என்ற பெயரில் மிகபெரிய ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது.— Jothimani (@jothims) May 29, 2026
ஜோதிமணி அவரது பதிவில், "தொகுதித் தேர்வு மற்றும் வேட்பாளர் தேர்வு குறித்து விசாரணை நடத்தாமல், தேர்தலில் கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளை மட்டும் விசாரிக்க கமிட்டி அமைப்பது தவறு செய்தவர்கள் தப்பித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு ஏற்பாடு மட்டுமே" என தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், அதில், "தொகுதி பங்கீடு மற்றும் வேட்பாளர் தேர்வில் ஈடுபட்டது தமிழ்நாடு பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையிலான கமிட்டி. அந்தக் கமிட்டி மீதான குற்றச்சாட்டுகளை காங்கிரஸ் கட்சியின் விதிமுறைகளின்படி அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி மட்டுமே விசாரிக்க முடியும். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் விசாரிக்க முடியாது.
காங்கிரஸ் கட்சி உண்மையிலேயே தன்னை சீரமைத்துக் கொள்ள விரும்பினால் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேரதல் தொடர்பான விசாரணையை முறையாக நடத்த வேண்டும். தவறு செய்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் கட்சித் தொண்டர்களின் நம்பிக்கையைப் பெற முடியும்" என அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
அதேவேளையில், பல்வேறு மாநிலத் தேர்தல்களில் தொகுதி மற்றும் வேட்பாளர் தேர்வு தொடர்பாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுகிறது என்றும் சில நேரங்களில் இதுவும் தோல்விக்கு ஒரு காரணமாக அமைகிறது என்றும் ஜோதிமணி அப்பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால் விசாரணை செய்வதற்குப் பதிலாக தவறு செய்தவர்கள் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள் என்றும் குற்றச்சாட்டை அழுத்தமாக பதிவு செய்துள்ளார்.
ஜோதிமணி அவரது பதிவில், "தமிழ்நாடு வேட்பாளர் தேர்வை மிக அருகில் பார்த்தபோது மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. இவ்வளவு வெளிப்படையாகய் தவறுகள் நடப்பது கட்சியின் எதிர்காலத்திற்கு மிகபெரிய பின்னடைவாக அமையும்.
இந்த நாட்டை பாஜக நரேந்திர மோடியிடம் இருந்து காப்பாற்ற வேண்டிய வரலாற்றுக் கடமை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு உள்ளது. ராகுல்காந்தி எவ்வித சமரசமும் இல்லாமல் போராடி வருகிறார். ஆனால் கட்சிக்குள் நடக்கும் இதுபோன்ற தவறுகள் காங்கிரஸ் கட்சித் தொண்டர்களின் நம்பிக்கையை குலைத்து வருகிறது.
நாம் ஒரு வலிமையான எதிர்க்கட்சியாக களத்தில் நின்று போராடி வெற்றிபெற வேண்டுமானால் கட்சிக்குள் தொண்டர்கள் மாவட்ட, வட்டார தலைவர்களின் குரலுக்கு மதிப்பு இருக்க வேண்டும். நேர்மையோடும், வெளிப்படைத் தனமையோடும் கட்சி செயல்பட வேண்டும்.
காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் செய்யப்பட வேண்டிய தேர்தல் சீர்திருத்தம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தொடங்கட்டும்" என்ற பரிந்துரையையும் அவர் காங்கிரஸ் மேலிடத்திடம் இந்த பதிவின் மூலம் முன்வைத்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
காங்கிரஸ் கட்சி, 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியிலேயே இடம்பெற்றிருந்தது. கடும் பிரச்னைகள், குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் 28 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை ஒதுக்கியது மட்டுமின்றி, ஒரு மாநிலங்களவை தொகுதியையும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு திமுக கொடுத்தது
அந்த வகையில், குளச்சல், கிள்ளியூர், விளவங்கோடு, மேலூர், மயிலாடுதுறை என 5 தொகுதிகளில் மட்டும் காங்கிரஸ் கட்சி வென்றது. ஆனால், தேர்தலுக்கு பின் திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி, தவெக உடன் கூட்டணி அமைத்துக்கொண்டது. இதனால், 1967ஆம் ஆண்டுக்கு பின் தமிழ்நாட்டின் அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சி இடம்பெற்றது.
காங்கிரஸ் கேரளாவிலும் தற்போது ஆட்சி அமைத்துள்ளது. தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, தெலங்கனா, ஹிமாச்சல் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் மட்டுமே காங்கிரஸ் தற்போது ஆட்சி, அதிகாரத்தில் இருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.