அழிவு பாதையில் காங்கிரஸ் கட்சி... சொல்வது ஜோதிமணி - என்னாச்சு?

Jothimani: தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிவின் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என கரூர் மக்களவை உறுப்பினரும், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவருமான ஜோதிமணி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 2, 2026, 02:39 PM IST
  • தேர்தலை மிகக் கவனமாக கையாள வேண்டிய பொறுப்பு உள்ளது - ஜோதிமணி
  • காங்கிரஸ் அந்த பொறுப்பை சரியாக உணர்ந்துள்ளதா? - ஜோதிமணி
  • உட்கட்சிப் பிரச்சினைகள் மனச்சோர்வை ஏற்படுத்துகிறது - ஜோதிமணி

Jothimani About Tamil Nadu Congress: தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி கடந்த 1967ஆம் ஆண்டு ஆட்சியை இழந்த பின்னர், ஒருமுறை கூட ஆட்சிக்கட்டிலில் ஏறியதில்லை. திமுக மற்றும் அதிமுக மட்டுமே கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆட்சியில் இருந்து வருகிறது. ஆனால், ஆளுங்கட்சியோடோ அல்லது எதிர்க்கட்சியோட தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்து வருகிறது.

Tamil Nadu Congress: திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி

காங்கிரஸ் கடைசியாக 2004-2014ஆம் ஆண்டுவரை மத்தியில் ஆட்சி செய்தது. இந்த காலகட்டத்தில் 2013ஆம் ஆண்டுவரை திமுக - காங்கிரஸ் ஆகியவை கூட்டணியில் இருந்தது. 2014 மக்களவை தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் தனித்தே போட்டியிட்டது. அதன்பின் 2016ஆம் ஆண்டில் இருந்து திமுக - காங்கிரஸ் தொடர்ச்சியாக கூட்டணியில் இருந்து வருகிறது. 2019 மக்களவை தேர்தல், 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தல், 2024 மக்களவை தேர்தல் என இந்த கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் பெரிய வெற்றியை குவித்தன. உள்ளாட்சித் தேர்தல்களிலும் இந்த கூட்டணி சிறப்பாகவே செயல்பட்டது.

அடுத்து 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், திமுக கூட்டணி மட்டுமே ஒப்பீட்டளவில் பலமான கூட்டணியாக தற்போது தெரிகிறது. காரணம் இந்த கூட்டணி நிரூபிக்கப்பட்ட கூட்டணியாக திகழ்கிறது. திமுகவுக்கு பலம் சேர்க்கும் வகையில் காங்கிரஸ் கட்சியும் இருக்கிறது. திமுக உடன் தொடர்ச்சியாக கூட்டணியில் தொடர்வதும் தேசிய அளவில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பலனளிக்கலாம். ஆனால், தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் கட்சி வளர்ச்சியடையவில்லை என அரசியல் வல்லுநர்கள் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றனர். காங்கிரஸ் கட்சி கேரளா அல்லது புதுச்சேரியில் விஜய்யின் தவெக உடன் கூட்டணி வைக்க வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல்கள் கசிகின்றன. சமீபத்தில் காங்கிரஸின் பிரவீன் சக்ரவர்த்தின் கருத்துகளும், செயல்பாடும் உள்கட்சியிலும் சரி, கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையேவும் சரி பெரும் சலசலப்பை உண்டாக்கியிருந்தது.

Tamil Nadu Congress: ஜோதிமணியின் பகீர் பதிவு

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிவின் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என கரூர் மக்களவை உறுப்பினரும், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவருமான ஜோதிமணி இன்று தெரிவித்துள்ள கருத்து எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய்யை ஊற்றுவது போல் அமைந்துள்ளது. இன்று மதியம் 12.34 மணிக்கு ஜோதிமணி பதிவிட்டுள்ள X பதிவில், "எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் தனது கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரை, தேர்தல் நேரத்தில், தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வாக்குச் சாவடி முகவர் பட்டியலை கொடுக்கவிடாமல் முடக்க வேண்டும் என்று நினைக்காது. ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியில் அது நடக்கிறது" பகீரங்கமாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Tamil Nadu Congress: பொறுப்பை உணர்ந்துள்ளதா காங்கிரஸ்?

தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மீதான தனது கவலையை அந்த நீண்ட பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதில், "தமிழ்நாடு காங்கிரசில் நடைபெறும் விசயங்கள் மிகுந்த கவலை அளிப்பதாக உள்ளது. கொள்கை நிலைப்பாடுகளை, அரசியல் செயல்பாடுகளை நீர்த்துப் போகச் செய்ய நடக்கும் முயற்சிகள் மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது. தினமும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ், மக்கள் பிரச்சினகள் அல்லாத தவறான காரணங்களுக்காகவே செய்திகளில் அடிபடுகிறது. தமிழ்நாடு எந்தக் காலத்திலும் இல்லாத, ஒரு பேராபத்தை, மதவாத, பிரிவினைவாத, வன்முறை சக்திகளிடமிருந்து எதிர்நோக்கி உள்ளது.

எதையாவது செய்து, மக்கள் உணர்வுகளைத் தூண்டி, ஆட்சி அதிகாரத்தைப் பிடித்து, பெருந்தலைவர் காமராசர், பெரியார் உள்ளிட்ட மாபெரும் தலைவர்களால் கட்டிக் காக்கப்பட்ட இம்மண்ணின் சமூக நீதி, சுயமரியாதை, மக்கள் நல அரசியல், வளர்ச்சியை குழிதோண்டிப் புதைக்க ஒரு கூட்டம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தச்  சூழலில், எதிர்நோக்கியுள்ள தேர்தலை மிகக் கவனமாக கையாள வேண்டிய பொறுப்பு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் உள்ளது. 

ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி அந்த மாபெரும் பொறுப்பை  சரியாக உணர்ந்துள்ளதா என்கிற கேள்வி எழுவதைத் தவிர்க்க முடியவில்லை. 60 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இல்லாத போதும் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கொடியை, ஒவ்வொரு ஊரிலும் பெருமையோடு கையில் ஏந்தியிருக்கும் காங்கிரஸ் தொண்டர்களின் உணர்வுகளையும், மதவாத,பிரிவினைவாத சூழ்ச்சிக்கு  அடிபணியாமல் சமூக நீதி,சுயமரியாதை, மாநில உரிமைகளுக்காகப் போராடுவதில் உறுதியோடு இருக்கும் நமது தமிழ்நாட்டு மக்களையும் நாம் கைவிட்டு விடக்கூடாது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Jothimani: அழிவுப்பாதையில் காங்கிரஸ்

காங்கிரஸில் இருப்பவர்களின் சுயநலத்தால் கட்சி அழிவுப்பாதையில் இருப்பதாக அவர் கூறுகிறார். அந்த பதிவில், "தமிழ்நாடு காங்கிரசில், எவ்வித  கட்டுப்பாடுமற்று தொடரும் உட்கட்சிப் பிரச்சினைகள் மிகுந்த மனச்சோர்வை ஏற்படுத்துகிறது. சித்தாந்த ரீதியான  அரசியலை காத்திரமாக முன்னெடுக்காமல், மக்கள் பிரச்சினைகளைப் பற்றிப் பேசாமல் , வெறும் கூட்டல் கழித்தல்களை மட்டுமே செய்து கொண்டு, ஒரு சிலரின் சுயநலத்திற்காக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிவின் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இதைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய பொறுப்பு நம் அனைவருக்கும் உள்ளது என்பதை உண்மையான காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் உணர வேண்டிய நேரம் இது" என எச்சரிக்கை மணியை அடித்துள்ளார் ஜோதிமணி.

Tamil Nadu Congress: காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கு ஜோதிமணி அறிவுரை

ராகுல்காந்தியின் தன்னலமற்ற, கொள்கைப் பிடிப்பு மிகுந்த, அச்சமற்ற அரசியலுக்கு நேர் எதிரான பாதையில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றும் அவரது கடின உழைப்பிற்கும், ஒப்பற்ற தியாகத்திற்கும் நாம் துரோகம் செய்ய முடியாது என்றும் ஜோதிமணி தனது சொந்த கட்சிக்காரர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கி உள்ளார். தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இருக்கும் அடையாளம், மரியாதை என்பது பெருந்தலைவர் காமராசர் கட்டிக் காத்த பாரம்பரியத்திற்கும், நேரு காந்தி குடும்பத்தின் தியாகத்திற்குமான தமிழ்நாட்டு மக்களின், அன்பும், மரியாதையும் தான் என்பதை அனைவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

