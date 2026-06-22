/கரூர்க்காரர்களே அலர்ட்! நாளை 8 மணி நேரம் பவர் கட்.. உங்க ஏரியா இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கா?

கரூர் மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூன் 23) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அதாவது மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருப்பதால் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை என 8 மணி நேரம் மின்தடை இருக்கும் என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, கரூரின் எஸ். வெள்ளாளப்பட்டி, ஒத்தகடை, பாலம்பல்புரம், வெள்ளியணை, கோசூர், பாலவிதுத்தி, பஞ்சபட்டி, தலப்பட்டி, பள்ளப்பட்டி, செல்லிவலசு, கருங்கல்பட்டி, அரவகுறிச்சி, உப்பிடமங்கலம், கனியாலம்பட்டி, அய்யர்மலை, தோகமலை, நாச்சலூர், வல்லம், பணிக்கம்பட்டி, மாயனூர், சிந்தாமணிப்பட்டி, சிந்தாமணிப்பட்டி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் நாளை பராமரிப்பு பணி நடைபெறுவதால் இதன் கீழ் மின் விநியோகம் செய்யப்படும் பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும்.
கரூர் (எஸ். வெள்ளாளப்பட்டி): சிட்கோ, சனபிராட்டி, நரிகட்டியூர், எஸ்.வெள்ளாளபட்டி, தமிழ் நகர், போகவரத்துநகர், தில்லைநகர், செல்வம் நகர்.
கரூர் (ஒத்தகடை): ஒத்தக்கடை, சோமூர், ரெங்கநாதம்பேட்டை, செல்லிபாளையம், நெரூர், திருமக்கூடலூர், புதுப்பாளையம், வேடிச்சிபாளையம், பெரியகாளிபாளையம், சின்னகாளைபாளையம்.
கரூர் (பாலம்பல்புரம்): பாலம்பாள்புரம், ஆலமரத்தெரு, ஐந்து ரோடு, கருப்பாயி கோயில் தெரு, கச்சேறு பிள்ளையார் கோயில் தெரு, மாரியம்மன் கோயில், அனுமந்தராயன் கோயில், புதுத்தெரு, மார்க்கெட்.
கரூர் (வெள்ளியனை): வெள்ளியனை, செல்லாண்டிபட்டி, பால்வார்பட்டி, மணவாடி, கே.பிச்சம்பட்டி, ஜெகதாபி, தாளப்பட்டி, மூக்கனகுருச்சி, விஜயநகரம், கந்தசரப்பட்டி, முஸ்தகிணத்துப்பட்டி.
கரூர் (கோசூர்): கோசூர், பள்ளிகவுண்டனூர், தந்திரிப்பட்டி, ஒட்டப்பட்டி மற்றும் சந்தையூர்.
கரூர் (பாலவிதுத்தி): பாலவிடுதி, தலைவாசல், சேர்வைக்காரன்பட்டி, கவரப்பட்டி, குரும்பபட்டி, கஸ்தூரிப்பட்டி, பூஞ்சூலைப்பட்டி, சிங்கம்பட்டி, முள்ளிப்பட்டி, கழுதரிக்காபட்டி, கோடாங்கிபட்டி, சின்னம்பட்டி, சடையம்பட்டி, வெள்ளபட்டி, பூலாம்பட்டி.
கரூர் (பஞ்சபட்டி): பஞ்சபட்டி, தத்தம்பட்டி, குமடேரி, கண்ணமுத்தம்பட்டி, பாப்பையம்பாடி, வீரியம்பாளையம், கரட்டுப்பட்டி, வடவம்பாடி, இரும்புகுளி, அய்யம்பாளையம், காக்காயம்பட்டி, கீரனூர், மீனாட்சிபுரம், ஆனைக்கரைப்பட்டி, புதுவாடி.
கரூர் (தலப்பட்டி): தாளப்பட்டி கரூர் டெக்ஸ் பார்க், ஆறு ரோடு, எஸ்ஜி புதூர், மணல்மேடு, காக்காவாடி, குள்ளம்பட்டி, வையப்பம்பட்டி, ஆட்டையம்பறப்பு, கருப்பம்பாளையம், தும்பிவாடி, பள்ளபாளையம், தத்தம்பாளையம்.
கரூர் (பள்ளபட்டி): பள்ளபட்டி, அரவக்குறிச்சி, அண்ணாநகர், தமிழ் நகர், மண்மாரி, வேலம்பாடி, மோளையாண்டிபட்டி, பேரி சீதாப்பட்டி, ரெங்கராஜ் நகர், சௌந்தரபுரம், லிங்கமநாயக்கன்பட்டி.
கரூர் (செல்லிவலசு): ஏனுங்கனூர், வேடிக்காரன்பட்டி, தலையாரி பட்டி, மொடக்கூர், குரும்பபட்டி, பாறையூர், விராலிப்பட்டி, நவமரத்துப்பட்டி, புதுப்பட்டி, குறிக்காரன் வலசு.
கரூர் (கருங்கல்பட்டி): ஈசநத்தம், மணமேட்டுப்பட்டி, இசட்-ஆலமரத்துப்பட்டி, அம்மா பட்டி, முத்து கவுண்டனூர், வல்லப்பம்பட்டி, சாந்தைப்பேட்டை, பண்ணைப்பட்டி.
கரூர் (அரவகுறிச்சி): அரவக்குறிச்சி நகர் பகுதி, கொத்தபாளையம், கரடிப்பட்டி, பெரியவாளை பட்டி, ஆர்.பி.புதூர்.
கரூர் (உப்பிடமங்கலம்): உப்பிடமங்கலம், சாலப்பட்டி, வேலாயுதம்பாளையம், பொரணி, காளியப்ப கவுண்டனூர், சின்னகிணத்துப்பட்டி, மேலடை, வையாபுரி கவுண்டனூர்.
கரூர் (கனியாலம்பட்டி): ஜெகதாபி, பாலபட்டி, வில்வமரத்துப்பட்டி, கணியாலம்பட்டி, வீரியபட்டி, சுண்டுகுழிப்பட்டி, முத்துரெங்கம்பட்டி, பண்ணப்பட்டி, காளையப்பட்டி, வரவாணி வடக்கு, மேலப்பாகுத்தி, சி.புதூர், வெரளிப்பட்டி.
கரூர் (அய்யர்மலை): அய்யர்மலை, சத்தியமங்கலம், தாளியம்பட்டி, வெங்கம்பட்டி, திம்மாம்பட்டி, கொட்டமேடு, எறும்புதிப்பட்டி, கருங்கல்லப்பள்ளி, கனகப்பிள்ளையூர், கோடாங்கிபட்டி, குப்பாச்சிபட்டி, வயலூர், கட்டாரிப்பட்டி, வேப்பங்குடி, வடுகப்பட்டி.
கரூர் (தோகமலை): தோகமலை, தெலுங்கபட்டி, பொருந்தலூர், சின்னரெட்டிப்பட்டி, தொண்டமாங்கினம், நாகனூர், வலைக்கினம், கழுகூர், வெம்பத்துராம்பட்டி, கே.துறையூர், முட்டக்கன்பட்டி, கூடலூர், ராக்கம்பட்டி, குன்னகவுண்டம்பட்டி.
கரூர் (நாச்சலூர்): நாச்சலூர், நல்லூர், அர்த்தம்பட்டி, இனுங்கூர், கலிங்கப்பட்டி, புதுப்பட்டி, கீழப்பட்டி மற்றும் கல்லை.
கரூர் (வல்லம்): லாலாப்பேட்டை, சிந்தலவாடி, தெம்மாச்சிபுரம், கருபத்தூர், கல்லப்பள்ளி, புனவாசிபட்டி, அந்தரப்பட்டி, மகிழிப்பட்டி, பொட்டம்பட்டி, ஓமந்தூர், எம்.புதுப்பட்டி, மத்திப்பட்டி மற்றும் பாலப்பட்டி.
கரூர் (பணிக்கம்பட்டி): பணிக்கம்பட்டி, வலையபட்டி, எரமநாயக்கன்பட்டி, மேட்டுப்பட்டி, மருதூர், நடுப்பட்டி, குப்புரெட்டிப்பட்டி, வேலங்காட்டுப்பட்டி, செம்மேட்டுப்பட்டி.
கரூர் (மாயனூர்): மகாதானபுரம், கிருஷ்ணராயபுரம், பிச்சம்பட்டி, கோவக்குளம், திருக்காம்புலியூர், மலைப்பட்டி, செங்கல், பழையஜெயங்கொண்டம், மாயனூர், தொட்டியபட்டி, சின்னசெங்கல், கீழமுனையனூர்.
கரூர் (சிந்தாமணிப்பட்டி): சிந்தாமணிப்பட்டி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள், அய்யம்பாளையம், சீதாபட்டி, தேவர்மலை, வீரணம்பட்டி, வரவனை, வெரளிபட்டி, மாமரத்துப்பட்டி, பி.உதயபட்டி, மயிலம்பட்டி, தரகம்பட்டி, சிங்கம்பட்டி, சிந்தாமணிப்பட்டி, வெள்ளபட்டி, வேலாயுதம்பாளையம், பண்ணப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பொது மக்கள் தங்களின் வேலையை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு வைத்துக்கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக தண்ணீர் போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளை முன்னதாகவே செய்துக்கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.