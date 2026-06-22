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கரூர்க்காரர்களே அலர்ட்! நாளை 8 மணி நேரம் பவர் கட்.. உங்க ஏரியா இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கா?

Karur Power Cut June 23: மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி காரணமாக நாளை (ஜூன் 23) கரூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு துணை மின் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை 8 மணி நேர மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 22, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:21 PM IST
கரூர்க்காரர்களே அலர்ட்! நாளை 8 மணி நேரம் பவர் கட்.. உங்க ஏரியா இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கா?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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