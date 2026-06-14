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கரூர் மக்களுக்கு சூப்பர் அறிவிப்பு! லட்சங்களில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - எப்படி? முழு விவரம்

Karur Business Loan Scheme : கரூர் மாவட்ட பெண்கள், தனிநபர்கள் உள்ளிட்டோர் லட்சங்களில் தொழில் கடன், கல்விக் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 14, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:01 PM IST
கரூர் மக்களுக்கு சூப்பர் அறிவிப்பு! லட்சங்களில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - எப்படி? முழு விவரம்
Image Credit: Karur business loan

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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கரூர் மக்களுக்கு சூப்பர் அறிவிப்பு! லட்சங்களில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - எப்படி?
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