Karur Stampede: கரூர் கூட்டநெரிசல் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 3, 2025, 01:56 PM IST

கரூர் கூட்டநெரிசல் வழக்கு: சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரிய மனு - காட்டமாக உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள்

Case Petitions Regarding Karur Stampede: கரூர் கூட்டநெரிசல் தொடர்பாக 7 பொதுநல மனுக்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த 7 மனுக்கள் மீதான விசாரணை இன்று நடைபெற்றது. நீதிபதிகள் தண்டபாணி, ஜோதிராமன் அமர்வுக்கு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

கரூர் கூட்டநெரிசல் விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றுவது, இது போன்ற கூட்டங்களுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்குவது போன்ற கோரிக்கைகள் கொண்ட 7 பொதுநல வழக்குகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விசாரிக்கப்பட்டன.

வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கான மனு...

அரசியல் கூட்டங்களுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்கக் கோரிய மனுக்கள் முதலில் விசாரிக்கப்பட்டது. அப்போது அரசு தரப்பில், "செப். 27ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணி முதல் 10 மணி வரை அனுமதி கோரப்பட்டது. வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில்தான் அனுமதி கோரப்பட்டது. தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே அல்ல. Notified இடத்தில்தான் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்கப்படும் வரை எந்த கூட்டத்திற்கும் அரசு அனுமதி தராது" என வாதிட்டது. 

மேலும், தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் பரப்புரைகளுக்கு அனுமதிக்க கூடாது என்ற நீதிபதிகளின் கருத்துக்கு, அவ்வாறு அனுமதி வழங்குவதில்லை என தமிழ்நாடு அரசு பதில் அளித்தது. கரூர் சம்பவத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டாலும் மக்கள் சுய கட்டுப்பாடுடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர்.

இடையீட்டு மனு

தொடர்ந்து, "அரசியல் கட்சிகளின் பொதுக்கூட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்குவது குறித்த மனு, சென்னை அமர்வில் நிலுவையில் உள்ளது. இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்தால் அதை பாதிக்கும். எனவே அந்த மனுவுடன் இவற்றையும் சேர்க்க கோரி இடையீட்டு மனுவாகத் தாக்கல் செய்யவும்" என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

தவெகவுக்கு நீதிபதி சராமாரி கேள்வி

கட்சி கூட்டங்களில் அடிப்படை வசதிகள் கட்டாயமானது என்றும் அப்படியிருக்க தவெக பரப்புரையில் தண்ணீர் வசதி கூட செய்யாதது ஏன் என தவெகவுக்கு நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். பொதுக்கூட்டங்களின் போது அதில் பங்கேற்பவர்கள் வெளியில் செல்வதற்கான வழியை கட்டாயம் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றும் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

விஜய் பதிலளிக்க உத்தரவு

இதையடுத்து, கரூர் கூட்டநெரிசலில் இழப்பீடு தொடர்பான மனுக்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டோர் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். 2 வாரங்களில் விஜய் மற்றும் அரசுத் தரப்பு இது குறித்து பதிலளிக்கவும் உத்தரவிட்டனர். 

தமிழக அரசு மற்றும் சிபிஐ பதிலளிக்க உத்தரவு

கரூர் கூட்டநெரிசல் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரியும், நிவாரணத்தை ரூ.50 லட்சமாக உயர்த்தவும் சமூக ஆர்வலர் கே.கே. ரமேஷ் தாக்கல் செய்த மனுவின் மீது தமிழக அரசு மற்றும் சிபிஐ பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்றம் கிளை உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கு தொடக்க நிலையில் இருப்பதால், மனுதாரர் கோரும் நிவாரணத்தை வழங்க இயலாது என்றும் இந்த வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என்றும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர். மேலும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை எண்ணிப்பாருங்கள் என்றும் யாராவது இதை நினைத்துப் பார்த்திருப்பார்களா? என்றும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட மறுப்பு

கரூர் விவகாரத்தை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என பாஜக வழக்கறிஞர் உள்ளிட்ட பலர் பொதுநல மனுக்களை தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், அந்த மனுக்களை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரைக்கிளை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது. நீதிமன்றத்தை அரசியல் மேடையாக்க வேண்டாம் என்றும் விசாரணையில் திருப்தி இல்லையென்றால் நீதிமன்றத்தில் முறையிடலாம் என்றும் விசாரணையின் ஆரம்ப நிலையிலேயே சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் என எப்படி கேட்க முடியும் என்றும் கேள்வி எழுப்பினர். சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனுக்கள் விசாரணைக்கு உகந்தது அல்ல எனக் கூறி மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து உத்தவிட்டனர்.

