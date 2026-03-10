கரூர் வழக்கு சிபிஐ விசாரணை! செந்தில் பாலாஜி கொடுத்த விளக்கம்!

கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் விஜய்யின் பரப்பரை கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இது இந்தியா முழுவதும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. அன்று இரவே மருத்துவமனைக்கு சென்ற செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அமைச்சர் அன்பின் மகேஷ் பொய்யாமொழி பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினர். மறுநாள் காலையிலேயே முதல்வர் மற்றும் துணை முதல்வர் ஆகியோரும் நேரில் சென்று நலம் விசாரித்தனர். இந்த கூட்டத்தில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமும் அடைந்தனர். ரஜினிகாந்த் தொடங்கி குடியரசுத் தலைவர் வரை பலரும் தங்களது இரங்கலை தெரிவித்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்பட்டது.
உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை
இந்த வழக்கு தொடர்பாக உடனடியாக விசாரணை குழுவை தமிழக அரசு அமைத்தது, நீதிமன்றமும் விஜய்க்கு எதிரான சில கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில் விஜய்யின் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில் தனி நீதிபதியின் கீழ் இந்த வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது. அதை தொடர்ந்து கடந்த ஆறு மாதமாக இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணை செய்து வந்தது. கரூருக்கு நேரில் வந்தும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த பலரிடமும் இந்த விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
விஜய் இடம் விசாரணை
இந்த கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக விஜய் இடம் கடந்த ஜனவரி மாதம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதற்காக தனி விமானத்தில் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு விஜய் நேரில் சென்று இருந்தார். அவரிடம் இந்த கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதாகவும், அதற்கு விஜய் முழு ஒத்துழைப்பு அளித்ததாகவும் செய்திகள் வெளியாகின. இதனை தொடர்ந்து தற்போது மீண்டும் விஜய் விசாரணைக்கு வர வேண்டும் என்று சிபிஐ கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இன்று மார்ச் 10 ஆம் தேதி விஜய் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராகுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருந்தது. ஆனால் விஜய் தரப்பில் தேர்தல் பணிகள் இருப்பதால் 15 நாட்கள் அவகாசம் கேட்டிருந்தனர். சிபிஐ தரப்பில் இதற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மீண்டும் ஆஜராகும் தேதியை விஜய்க்கு சிபிஐ அனுப்புவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
செந்தில் பாலாஜி - சிபிஐ விசாரணை
இந்த வழக்கு தொடர்பாக செந்தில் பாலாஜிக்கு சிபிஐ மனு அளித்ததாகவும், ஆனால் அதனை செந்தில் பாலாஜி வாங்கவில்லை என்றும் நேற்றிலிருந்து கூறப்பட்டு வருகிறது. கரூர் சம்பவத்திற்கும் செந்தில் பாலாஜிக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆரம்பம் முதலே தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக ஆதவ் அர்ஜுனா கரூரில் நடந்த துயர சம்பவத்திற்கு செந்தில் பாலாஜியே காரணம் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் சிபிஐ செந்தில் பாலாஜியை விசாரணைக்கு அழைத்து இருப்பது பெரும் பேசு பொருளாக மாறி உள்ளது.
செந்தில் பாலாஜி கொடுத்த விளக்கம்
நேற்று முதல் செந்தில் பாலாஜி தொடர்பாக பல்வேறு செய்திகள் வெளியான நிலையில், அவரே சிபிஐ விசாரணை தொடர்பாக விளக்கத்தை அளித்து உள்ளார். "கரூர் துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக, சி.பி.ஐ சம்மன் அனுப்பியது குறித்து, முன்னுக்கு பின் முரணாக சில ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.. வருகின்ற மார்ச் 17 அன்று நேரில் வந்து விளக்கமளிக்குமாறு சி.பி.ஐ அனுப்பிய சம்மனின் அடிப்படையில், அவர்களது கேள்விகளுக்கு நேரில் சென்று உரிய விளக்கங்களை அளிக்கவுள்ளேன்.." என்று தெரிவித்துள்ளார்.
கரூர் துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக, சி.பி.ஐ சம்மன் அனுப்பியது குறித்து, முன்னுக்கு பின் முரணாக சில ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன..
வருகின்ற மார்ச் 17 அன்று நேரில் வந்து விளக்கமளிக்குமாறு சி.பி.ஐ அனுப்பிய சம்மனின் அடிப்படையில், அவர்களது கேள்விகளுக்கு நேரில் சென்று உரிய…
