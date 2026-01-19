சிபிஐ கிடுக்குப்பிடியில் விஜய்! 6 மணி நேரம் விசாரணை.. அடுக்கடுக்கான கேள்விகள்

TVK Leader Vijay CBI Investigation: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் முன்னிட்டு, மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினார். அந்த வகையில், 2025 செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி கரூர் மாவட்டத்தில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, பெண்கள், குழந்தைகள் என 41 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்தனர். இந்த வழக்கு தொடர்பாக கரூர் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கு ஐஜி அஸ்ராக் கார்க் தலைமையில் விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டது.
கரூர் விவகாரம்
இதனை எதிர்த்து, தவெக சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதனை அடுத்து, கரூர் வழக்கு சிபிஐ வசம் சென்றது. இந்த வழக்கை சிபிஐ அதிகாரிள் தற்போது விசாரித்து வருகின்றனர். இந்த வழக்கு தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூர் மாவட்ட செயலாளர், புஸ்ஸி ஆனந்த், பரப்புரை வாகன ஓட்டுநர் உள்ளிட்டோரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜயிடம் விசாரணை நடத்த, சிபிஐ அவருக்கு சம்மன் அனுப்பியது. இதனை அடுத்து, ஜனவரி 12ஆம் தேதி டெல்லி லோரி சாலையில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் ஆஜராகினார். அப்போது, அவரிடம் 7 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு, 55 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன.
இந்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜயிடம் இன்று (ஜனவரி 19) இரண்டாம் கட்ட விசாரணை சிபிஐ அலுவலகத்தில் நடந்து முடிந்துள்ளது. கிட்டதட்ட 6 மணி நேரம் அவரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூர் விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். காலை 10.30 மணியளவில் ஆஜரான விஜயிடம் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை அதிகாரிகள் கேட்டுள்ளனர்.
விஜயிடம் அடுக்கடுக்கான கேள்விகள்
மேலும், கடந்த முறை அளித்த பதில்களை வைத்தும் குறுக்கு விசாரணை நடத்தப்பட்டது. மேலும், கரூர் துயர சம்பவம் நடந்த நாளன்று விஜயின் வாகன கேமராவில் பதிவான காட்சிகள் குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதோடு, கரூர் பிரச்சார கூட்டத்தில் அறிவித்ததை விட 7 மணி நேரம் தாமதமாக வந்தது ஏன்? எனவும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்ட போது பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்தது ஏன் எனவும் விஜயிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
தொடர்ந்து, கூட்ட நெரிசலை உணர்ந்தீர்களா இல்லையா? உணர்ந்தீர்கள் என்றால் எப்போது உண்ர்ந்தீர்கள்? எப்போது பரப்புரை பேச்சை முடித்தீர்கள்? எப்போது சம்பவ இடத்தில் இருந்து புறப்பட்டீகள் எனவும் சிபிஐ அதிகாரிகள் கேள்வி எழுப்பினர். மேலும் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தபோதிலும் பிரச்சார வாகனம் தொடர்ந்து முன்னேறியது ஏன்? என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை சிபிஐ கேட்டுள்ளது.
தனது வாகனம் எங்கே செல்ல வேண்டும்? எப்படி செல்ல வேண்டும் என்பதையும், காவல்துறை சரியான பாதுகாப்பு கொடுக்கவில்லை என்பதையும் விஜய் சிபிஐ அதிகாரிகளிடம் கூறியுள்ளதாக தகவல் கசிந்துள்ளது. இதற்கிடையில், கரூர் விவகாரத்தில் குற்றப்பத்திரிகையில் விஜயின் பெயர் இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்தன. ஆனால், இதற்கு தவெக மறுத்துள்ளது. குற்றப்பத்திரிகையில் விஜய் இருப்பதும், அவர் கைது செய்யப்படுவதாக பொய் தகவ்ல பரப்பப்படுகிறது என தவெக தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
