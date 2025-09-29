English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"கரூர் மக்களின் அழுகுரலை கடந்து செல்ல வழியின்றி தவிக்கிறேன்" - ஆதவ் அர்ஜுனா!

கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தை அடுத்து முதல் முறையாக எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக வெற்றிக் கழக தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 29, 2025, 10:21 AM IST

"கரூர் மக்களின் அழுகுரலை கடந்து செல்ல வழியின்றி தவிக்கிறேன்" - ஆதவ் அர்ஜுனா!

கரூரில் நேற்று முன்தினம் (செப்டம்பர் 27) தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது அக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 40 பேர் உயிரிழந்தனர். இதில் குழந்தைகள் 9 பேர். இச்சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியது. அதே சமயம் இப்படி ஒன்று அரசியல் வரலாற்றிலேயே நடத்ததில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அக்கட்சி தலைவர் விஜய் இதுவரை நேரில் சென்று பார்க்கவில்லை. எகஸ் பக்கத்தில் மட்டுமே தனது இரங்கலை தெரிவித்தார். அதோடு உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 20 லட்சம் வழங்கப்படும் என அறிவித்தார் அவர். 

விஜய் மற்றும் அக்கட்சியின் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கும் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் தலைமறைவாகிவிட்டதாக பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் தெரிவித்து வந்தனர். இந்த நிலையில், ஆதவ் அர்ஜுனா இச்சம்பவம் தொடர்பாக எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். 

அந்த பதிவில், என் வாழ்வின் மிகப்பெரிய துக்கத்தைக் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணிநேரமாக அனுபவித்து வருகிறேன்… இந்த மரணங்கள் என் நெஞ்சை இன்னும் உலுக்கிக்கொண்டு உள்ளது. மரணத்தின் வலியையும், அந்த மக்களின் அழுகுரலையும் கடந்து செல்ல வழியின்றி தவித்துவருகிறேன்.

ஒரு மரணத்தின் வலியை ஐந்து வயது சிறுவனாக எனது தாயின் தற்கொலையில் பார்த்தபோதே உணர்ந்தவன். அந்த வலியை இப்போது எனக்கு மீண்டும் ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த மரணங்கள். இந்த நிமிடம் வரை இந்த துயர நிகழ்வைக் கடந்து செல்ல முடியாமலும், உறவுகளை இழந்து தவிக்கின்ற அந்த குடும்பங்களின் தவிப்புமே என்னை மீளாத்துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு இந்த மரணங்கள். அந்த குடும்பங்களுக்கு  ஏற்பட்டுள்ள இழப்பும், வலியும் சராசரி மனிதனாகக் கடந்து செல்லும் மனநிலையில் என் மனம் இப்போது இல்லை. இறந்தவர்களின் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் அண்ணனாக, தம்பியாக, மகனாக, அந்த குடும்பங்களின்  கனவுகளையும், நம்பிக்கையையும் சுமந்து செல்லும் ஒரு உறவாகவே எனது வாழ்க்கை பயணம் இருக்கும் என்பதை, இறப்பின் வலியை சிறுவயதிலேயே  உணர்ந்த ஒருவனாக உறுதியுடன் கூறுகிறேன். துயரமும், துக்கமும் மட்டுமே என் மனதைச் சூழ்ந்திருக்கும் இவ்வேளையில், இழப்புகளைச் சந்தித்த என் உறவுகளுக்கு ஒரு உறவாய் என் எண்ணங்களை பகிர்ந்துகொண்டுள்ளேன். 

‘தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வும் 

இறுதியில் தர்மமே வெல்லும்!' இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார். 

Karur StampedeAadhav ArjunaTVKvijaytvk campaign

